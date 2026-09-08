6 Aydır Nefes Alamıyordu: Akciğerinden Sarımsak Çıkarıldı

Balcı, hastanın daha önce farklı zamanlarda acil servislere başvurduğunu ve özellikle gece saatlerinde şiddetlenen öksürük nöbetleri yaşadığını aktardı. Yapılan bronkoskopide karşılaşılan cismin, hastanın aylar önce soluk borusundan akciğerine kaçırdığı sarımsak olduğu tespit edildi.

Arslan ise sarımsağı yaklaşık iki yıldır 'şifa olsun' düşüncesiyle çiğ olarak tükettiğini söyledi. Ancak bir süre önce sarımsağın soluk borusundan akciğerine kaçtığını fark etmediğini belirtti.

Aylar boyunca devam eden şikayetlerin ardından akciğerindeki cismin çıkarılmasıyla rahatlayan Arslan, başlangıçta kitle olduğu düşüncesi nedeniyle endişelendiğini, sarımsak çıkınca ise büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadığını dile getirdi.

Vakanın dikkat çeken tarafı ise solunum yollarına kaçan yabancı cisimlerin her zaman hemen fark edilmeyebileceğini göstermesi oldu. Özellikle uzun süre devam eden ve nedeni açıklanamayan öksürük ile nefes darlığı gibi şikayetlerde, solunum yollarına yabancı cisim kaçması da olasılıklar arasında değerlendirilebiliyor.