6 Aydır Nefes Alamıyordu: Akciğerinden Sarımsak Çıkarıldı
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Afyonkarahisar’da nefes darlığı ve şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Recep Arslan’ın yaşadığı sağlık sorununun nedeni, doktorları bile şaşırttı. Akciğerinde kitle tespit edilen Arslan’ın bronkoskopisinde, kitlenin aylar önce soluk borusundan akciğerine kaçan bir sarımsak olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da 63 yaşındaki bir hastanın yaklaşık 6 aydır devam eden nefes darlığı ve öksürüğünün nedeni, doktorların beklemediği bir şekilde ortaya çıktı.
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı, hastanın yaklaşık 6 aydır ciddi şikayetler yaşadığını belirterek sarımsağın çıkarılmasının ardından nefes almasının belirgin şekilde rahatladığını ifade etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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