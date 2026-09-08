article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
6 Aydır Nefes Alamıyordu: Akciğerinden Sarımsak Çıkarıldı

6 Aydır Nefes Alamıyordu: Akciğerinden Sarımsak Çıkarıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 12:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Afyonkarahisar’da nefes darlığı ve şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Recep Arslan’ın yaşadığı sağlık sorununun nedeni, doktorları bile şaşırttı. Akciğerinde kitle tespit edilen Arslan’ın bronkoskopisinde, kitlenin aylar önce soluk borusundan akciğerine kaçan bir sarımsak olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afyonkarahisar'da 63 yaşındaki bir hastanın yaklaşık 6 aydır devam eden nefes darlığı ve öksürüğünün nedeni, doktorların beklemediği bir şekilde ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da 63 yaşındaki bir hastanın yaklaşık 6 aydır devam eden nefes darlığı ve öksürüğünün nedeni, doktorların beklemediği bir şekilde ortaya çıktı.

Akciğerinde kitle tespit edilen hastanın bronkoskopisinde, söz konusu oluşumun aslında aylar önce soluk borusundan akciğerine kaçan bir sarımsak olduğu belirlendi.

Çobanlar ilçesinde yaşayan Recep Arslan, son dönemde artan öksürük, göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü ve nefes almakta zorlanma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle görülmesi üzerine ileri inceleme yapılmasına karar verildi.

Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde bronkoskopiye alındı. İşlem sırasında doktorlar, akciğerde hareket eden bir cisim fark etti. İncelemenin devamında bunun bir tümör değil, sarımsak parçası olduğu anlaşıldı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı, hastanın yaklaşık 6 aydır ciddi şikayetler yaşadığını belirterek sarımsağın çıkarılmasının ardından nefes almasının belirgin şekilde rahatladığını ifade etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı, hastanın yaklaşık 6 aydır ciddi şikayetler yaşadığını belirterek sarımsağın çıkarılmasının ardından nefes almasının belirgin şekilde rahatladığını ifade etti.

Balcı, hastanın daha önce farklı zamanlarda acil servislere başvurduğunu ve özellikle gece saatlerinde şiddetlenen öksürük nöbetleri yaşadığını aktardı. Yapılan bronkoskopide karşılaşılan cismin, hastanın aylar önce soluk borusundan akciğerine kaçırdığı sarımsak olduğu tespit edildi.

Arslan ise sarımsağı yaklaşık iki yıldır 'şifa olsun' düşüncesiyle çiğ olarak tükettiğini söyledi. Ancak bir süre önce sarımsağın soluk borusundan akciğerine kaçtığını fark etmediğini belirtti.

Aylar boyunca devam eden şikayetlerin ardından akciğerindeki cismin çıkarılmasıyla rahatlayan Arslan, başlangıçta kitle olduğu düşüncesi nedeniyle endişelendiğini, sarımsak çıkınca ise büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadığını dile getirdi.

Vakanın dikkat çeken tarafı ise solunum yollarına kaçan yabancı cisimlerin her zaman hemen fark edilmeyebileceğini göstermesi oldu. Özellikle uzun süre devam eden ve nedeni açıklanamayan öksürük ile nefes darlığı gibi şikayetlerde, solunum yollarına yabancı cisim kaçması da olasılıklar arasında değerlendirilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın