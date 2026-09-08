Spotify, Türkiye’de 2026 Yazının En Çok Dinlenen Şarkılarını Açıkladı
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Spotify’ın 2026 yazı için açıkladığı Türkiye listesinde zirvenin sahibi belli oldu. Ajda Pekkan ve manifest’in “Hileli” şarkısı birinci sıraya yerleşirken, BLOK3 ve manifest’in birden fazla parçayla listeye damga vurması dikkat çekti.
Gelin, detaylara birlikte bakalım...
Spotify, Türkiye’de 2026 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı.
Spotify’ın verilerine göre 2026 yazında Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkı şöyle:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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