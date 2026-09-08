Spotify, Türkiye’de 2026 Yazının En Çok Dinlenen Şarkılarını Açıkladı

Listenin zirvesinde Ajda Pekkan ile manifest’in birlikte seslendirdiği “Hileli” yer alırken, yaz aylarında Türkçe pop ve rap şarkılarının ağırlığı dikkat çekti.

Yaz boyunca müzik listelerinde hareketlilik devam ederken Spotify verileri, Türkiye’de dinleyicilerin hangi şarkılara yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Ajda Pekkan ve manifest imzalı “Hileli”, sezonun en çok dinlenen şarkısı olarak ilk sıraya yerleşti.

Şarkı, yayımlandığı dönemde Spotify’ın dünya genelinde haftanın en fazla dinlenen yeni parçalarını sıraladığı listede de zirveden giriş yapmıştı. Türkiye’de ise yaz boyunca yakaladığı ilgiyi koruyarak listenin bir numarasına kadar yükseldi.

Listenin ikinci sırasında BLOK3’ün “Sebebi Yar” adlı parçası bulunurken, manifest’in “Toz Pembe” şarkısı üçüncü sırada yer aldı. BLOK3, yazın popüler isimlerinden biri olmayı sürdürürken “Kayıp Kalp” ve Poizi ile birlikte seslendirdiği “Çok Güzel Gülüyorsun” ile de ilk beşte yer aldı.

manifest ise yaz listesine üç farklı şarkıyla damga vurdu. “Daha İyi” de ilk 10’a girerek grubun listede en fazla parçayla temsil edilen isimlerden biri olmasını sağladı.

BLOK3 de “Kırgınım” ile birlikte ilk 10’da dört farklı şarkıya sahip oldu. Listenin devamında Hadise’nin “Ara Beni”, Elif Buse Doğan’ın “Yangın Yeri” ve Serkan Nişancı’nın “Eller Üzer” adlı parçaları yer aldı.