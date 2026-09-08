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Spotify, Türkiye’de 2026 Yazının En Çok Dinlenen Şarkılarını Açıkladı

Spotify, Türkiye’de 2026 Yazının En Çok Dinlenen Şarkılarını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 14:18
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Spotify’ın 2026 yazı için açıkladığı Türkiye listesinde zirvenin sahibi belli oldu. Ajda Pekkan ve manifest’in “Hileli” şarkısı birinci sıraya yerleşirken, BLOK3 ve manifest’in birden fazla parçayla listeye damga vurması dikkat çekti.

Gelin, detaylara birlikte bakalım...

Spotify, Türkiye’de 2026 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

Spotify, Türkiye’de 2026 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

Listenin zirvesinde Ajda Pekkan ile manifest’in birlikte seslendirdiği “Hileli” yer alırken, yaz aylarında Türkçe pop ve rap şarkılarının ağırlığı dikkat çekti.

Yaz boyunca müzik listelerinde hareketlilik devam ederken Spotify verileri, Türkiye’de dinleyicilerin hangi şarkılara yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Ajda Pekkan ve manifest imzalı “Hileli”, sezonun en çok dinlenen şarkısı olarak ilk sıraya yerleşti.

Şarkı, yayımlandığı dönemde Spotify’ın dünya genelinde haftanın en fazla dinlenen yeni parçalarını sıraladığı listede de zirveden giriş yapmıştı. Türkiye’de ise yaz boyunca yakaladığı ilgiyi koruyarak listenin bir numarasına kadar yükseldi.

Listenin ikinci sırasında BLOK3’ün “Sebebi Yar” adlı parçası bulunurken, manifest’in “Toz Pembe” şarkısı üçüncü sırada yer aldı. BLOK3, yazın popüler isimlerinden biri olmayı sürdürürken “Kayıp Kalp” ve Poizi ile birlikte seslendirdiği “Çok Güzel Gülüyorsun” ile de ilk beşte yer aldı.

manifest ise yaz listesine üç farklı şarkıyla damga vurdu. “Daha İyi” de ilk 10’a girerek grubun listede en fazla parçayla temsil edilen isimlerden biri olmasını sağladı.

BLOK3 de “Kırgınım” ile birlikte ilk 10’da dört farklı şarkıya sahip oldu. Listenin devamında Hadise’nin “Ara Beni”, Elif Buse Doğan’ın “Yangın Yeri” ve Serkan Nişancı’nın “Eller Üzer” adlı parçaları yer aldı.

Spotify’ın verilerine göre 2026 yazında Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkı şöyle:

Spotify’ın verilerine göre 2026 yazında Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkı şöyle:

  • Hileli – Ajda Pekkan, manifest

  • Sebebi Yar – BLOK3

  • Toz Pembe – manifest

  • Kayıp Kalp – BLOK3

  • Çok Güzel Gülüyorsun – BLOK3, Poizi

  • Daha İyi – manifest

  • Ara Beni – Hadise

  • Kırgınım – BLOK3

  • Yangın Yeri – Elif Buse Doğan

  • Eller Üzer – Serkan Nişancı

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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