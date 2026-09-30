Eski Hakem Ali Tuna’nın İfadesi Ortaya Çıktı: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Hakkında Çarpıcı İddia

Eski bölge sorumlusu Yunus Yıldırım’ın 2022 yılında kendisinden özel hayatına ilişkin hukuka aykırı bir talepte bulunduğunu (kız arkadaşının otel kayıtlarının tespiti), bu talebi reddettiği için kendisine husumet beslendiğini öne sürdü.

İfadesinde TFF Hakem İşleri Müdürlüğü’nün eski çalışanı Eren Acar ile yaptığı telefon görüşmesine de yer veren Ali Tuna, Türk futbolunu sarsacak iddiaları savcılıkla paylaştı:

'Eren Acar bana Ferhat Gündoğdu’nun 2025 Haziran ayındaki terfi kursunda bazı hakemlerin notlarını değiştirip yükselttiğini söyledi. Ayrıca eski hakem ve yorumcular Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar’ın Gündoğdu’yu arayarak maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini, Gündoğdu’nun da 'Tabii efendim, not alıyorum' diyerek bu talimatlara uyduğunu aktardı. Bu iddia müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik açık bir eylemdir.'