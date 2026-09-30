Eski Hakem Ali Tuna’nın İfadesi Ortaya Çıktı: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Hakkında Çarpıcı İddia
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla ifade veren eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna, hakem atamalarından sınav evrakında sahteciliğe kadar çarpıcı iddialarda bulundu.
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2024 yılında yaşadığı sakatlık sonrası 2025-2026 sezonunda hakemliğe geri dönme talebinin kabul edildiğini belirten Ali Tuna, 26 Ağustos 2025'te davet edildiği Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde teamüllere aykırı bir uygulamayla karşılaştığını söyledi.
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Gördüğü mobbing ve engellemeler nedeniyle 27 Ağustos 2025’te hakemliği bırakmak zorunda kaldığını belirten Tuna, mobbingin geçmişe dayandığını ifade etti.
Tuna ayrıca, bazı kulüp başkanlarının da MHK Başkanı ile normal aramalar yerine farklı iletişim kanallarından görüştüğünü ve maç öncesi taleplerde bulunduğunu iddia etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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