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Eski Hakem Ali Tuna’nın İfadesi Ortaya Çıktı: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Hakkında Çarpıcı İddia

Eski Hakem Ali Tuna’nın İfadesi Ortaya Çıktı: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Hakkında Çarpıcı İddia

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 23:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla ifade veren eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna, hakem atamalarından sınav evrakında sahteciliğe kadar çarpıcı iddialarda bulundu.

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2024 yılında yaşadığı sakatlık sonrası 2025-2026 sezonunda hakemliğe geri dönme talebinin kabul edildiğini belirten Ali Tuna, 26 Ağustos 2025'te davet edildiği Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde teamüllere aykırı bir uygulamayla karşılaştığını söyledi.

2024 yılında yaşadığı sakatlık sonrası 2025-2026 sezonunda hakemliğe geri dönme talebinin kabul edildiğini belirten Ali Tuna, 26 Ağustos 2025'te davet edildiği Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde teamüllere aykırı bir uygulamayla karşılaştığını söyledi.

Tarafına 10 soruluk bir kural sınavı yapıldığını ve soruların 4'ünün eğitimini almadıkları konulardan çıktığını aktaran Tuna, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

'Sınavdan yaklaşık 3 saat sonra MHK üyesi Ali Zağlı aracılığıyla başarısız sayıldığım ve atletik teste alınmayacağım bildirildi. Eğitim Departmanı sorumlusu Sebahattin Şahin’in yanına gidip kağıdımı görmek istediğimde bunu reddetti. Yaptığının suç olduğunu üsteleyince Şahin ağzından 'Emir büyük yerden' sözünü kaçırdı. TFF’den resmi olarak sınav evrakımı istediğimde ise tarafıma bana ait olmayan, imzasız ve fotokopiden oluşan sahte bir belge gönderildi.'

Gördüğü mobbing ve engellemeler nedeniyle 27 Ağustos 2025’te hakemliği bırakmak zorunda kaldığını belirten Tuna, mobbingin geçmişe dayandığını ifade etti.

Gördüğü mobbing ve engellemeler nedeniyle 27 Ağustos 2025’te hakemliği bırakmak zorunda kaldığını belirten Tuna, mobbingin geçmişe dayandığını ifade etti.

Eski bölge sorumlusu Yunus Yıldırım’ın 2022 yılında kendisinden özel hayatına ilişkin hukuka aykırı bir talepte bulunduğunu (kız arkadaşının otel kayıtlarının tespiti), bu talebi reddettiği için kendisine husumet beslendiğini öne sürdü.

İfadesinde TFF Hakem İşleri Müdürlüğü’nün eski çalışanı Eren Acar ile yaptığı telefon görüşmesine de yer veren Ali Tuna, Türk futbolunu sarsacak iddiaları savcılıkla paylaştı:

'Eren Acar bana Ferhat Gündoğdu’nun 2025 Haziran ayındaki terfi kursunda bazı hakemlerin notlarını değiştirip yükselttiğini söyledi. Ayrıca eski hakem ve yorumcular Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar’ın Gündoğdu’yu arayarak maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini, Gündoğdu’nun da 'Tabii efendim, not alıyorum' diyerek bu talimatlara uyduğunu aktardı. Bu iddia müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik açık bir eylemdir.'

Tuna ayrıca, bazı kulüp başkanlarının da MHK Başkanı ile normal aramalar yerine farklı iletişim kanallarından görüştüğünü ve maç öncesi taleplerde bulunduğunu iddia etti.

Tuna ayrıca, bazı kulüp başkanlarının da MHK Başkanı ile normal aramalar yerine farklı iletişim kanallarından görüştüğünü ve maç öncesi taleplerde bulunduğunu iddia etti.

MHK Başkanı Gündoğdu’nun hakemler üzerinde baskı kurduğunu savunan Ali Tuna; FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile Süper Lig hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve Burak Şeker’in de kendisini arayarak mobbinge maruz kaldıklarını söylediklerini belirtti. Tuna, soruşturmada gizlilik kararı verilmesi halinde çok sayıda FIFA ve Süper Lig hakeminin tanık olarak ifade vermeye hazır olduğunu ifade ederek şüphelilerden şikayetçi oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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