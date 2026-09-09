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Psikologlar Açıkladı: Başkaları İçin Kapıları Açık Tutan Kişilerin Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Başkaları İçin Kapıları Açık Tutan Kişilerin Ortak Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 16:33
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Bir binanın ya da meşgul bir alışveriş merkezinin girişinde durup insan trafiğini gözlemlediğinizde son derece dikkat çekici bir toplumsal dinamiğe tanıklık edebilirsiniz. Kimi insanlar hızlı adımlarla kapıdan geçip giderken, kimileri ise hemen arkalarından gelen yabancılar için kapıyı açık tutmayı tercih ediyor. Toplum içinde son derece doğal kabul edilen bu eylemin arkasında yatan temel motivasyon, uzmanlar tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarla yeniden ele alınıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
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Toplumsal Öğretiler Ve Kişisel Eğilimler Karar Sürecini Doğrudan Etkiliyor

Toplumsal Öğretiler Ve Kişisel Eğilimler Karar Sürecini Doğrudan Etkiliyor

İlk bakışta bu davranışı şekillendiren unsurların başında kişisel karakter özellikleri ile toplumsal yetiştirilme biçimleri geliyor. Sorumluluk bilinci yüksek bireylerin kapıyı tutma olasılığı artarken; gençlerin yaşlılara, erkeklerin kadınlara kapı tutması gibi geleneksel görgü kuralları da sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, takip eden kişiyle aradaki mesafe belirli bir sınırın altına indiğinde zihnin otomatik olarak devreye soktuğu yerleşik bir alışkanlığın varlığı da uzun süredir tartışılan ihtimaller arasında bulunuyordu.

Bilimsel Araştırmalar Eylemin Temelinde Kolektif Enerji Tasarrufu Olduğunu Gösteriyor

Bilimsel Araştırmalar Eylemin Temelinde Kolektif Enerji Tasarrufu Olduğunu Gösteriyor

Psychology Science dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, kapı tutma eyleminin altında yatan asıl amacın toplumsal alandaki toplam çabayı en aza indirmek olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmayı yürüten uzmanlar Joseph Santamaria ile David Rosenbaum, binalara yaklaşan insanların davranışlarını inceleyerek önemli bulgulara ulaştı. Yapılan deneyler, arkadaki grup büyüdükçe önceden geçen kişinin kapıyı daha uzun süre açık tuttuğunu belgeliyor. Arka tarafta harcanacak toplam enerjinin artması, öndeki bireyin gösterdiği fedakarlığın süresini de doğrudan uzatıyor.

Kapıyı Takip Eden Bireyler Yürüyüş Temposunu Artırarak Sorumluluğu Eşit Şekilde Paylaşıyor

Kapıyı Takip Eden Bireyler Yürüyüş Temposunu Artırarak Sorumluluğu Eşit Şekilde Paylaşıyor

Toplumsal enerji tasarrufu yalnızca kapıyı tutan kişinin çabasıyla sınırlı kalmıyor; arkadan gelen bireyler de bu görünmez anlaşmaya katılım sağlıyor. Önündeki kişinin kendisi için kapıyı tuttuğunu fark eden kişiler, yürüyüş temposunu belirgin biçimde hızlandırarak karşı tarafın harcadığı çabayı azaltmaya çalışıyor. Araştırma sonuçlarına göre tek başına yürüyen bireyler, grup hâlinde hareket edenlere kıyasla çok daha hızlı adımlar atarak sürece katkı sunuyor.

Zihnin bilinçli bir matematiksel hesaplama yapmadan sergilediği bu gündelik nezaket göstergeleri, toplumsal yaşamın genel verimliliğini yükseltiyor. Bireylerin birbirine sağladığı küçük kolaylıklar bir araya geldiğinde, kolektif yaşam standartları herkes için çok daha nitelikli bir boyuta ulaşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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