Psikologlar Açıkladı: Başkaları İçin Kapıları Açık Tutan Kişilerin Ortak Özelliği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Bir binanın ya da meşgul bir alışveriş merkezinin girişinde durup insan trafiğini gözlemlediğinizde son derece dikkat çekici bir toplumsal dinamiğe tanıklık edebilirsiniz. Kimi insanlar hızlı adımlarla kapıdan geçip giderken, kimileri ise hemen arkalarından gelen yabancılar için kapıyı açık tutmayı tercih ediyor. Toplum içinde son derece doğal kabul edilen bu eylemin arkasında yatan temel motivasyon, uzmanlar tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarla yeniden ele alınıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplumsal Öğretiler Ve Kişisel Eğilimler Karar Sürecini Doğrudan Etkiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimsel Araştırmalar Eylemin Temelinde Kolektif Enerji Tasarrufu Olduğunu Gösteriyor
Kapıyı Takip Eden Bireyler Yürüyüş Temposunu Artırarak Sorumluluğu Eşit Şekilde Paylaşıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın