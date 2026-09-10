Yıllar Sonra İlk Kez Mucizeyi Yaşandılar: Hasatta 500 Tonluk Rekor Bekleniyor

Van’ın Çatak ilçesinde, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte sürdürülen geleneksel arıcılık faaliyetlerinde sezonun ilk bal sağımına başlandı. İlkbahar ve yaz döneminde etkili olan sağanak yağışlar, bölgenin zengin florasını canlandırarak bitki çeşitliliğini belirgin biçimde artırdı. Elverişli hava şartları sayesinde verimli bir üretim dönemi geçiren üreticiler, aylar süren titiz bakım sürecinin ardından kovanlarını açarak sağım işlemlerini yürütüyor. Yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen organik ballar, süzme ve paketleme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hem iç pazara hem de yurt dışındaki müşterilere sevk ediliyor.

Detaylar 👇