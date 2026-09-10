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Yıllar Sonra İlk Kez Mucizeyi Yaşandılar: Hasatta 500 Tonluk Rekor Bekleniyor

Yıllar Sonra İlk Kez Mucizeyi Yaşandılar: Hasatta 500 Tonluk Rekor Bekleniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 18:48
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Van’ın Çatak ilçesinde, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte sürdürülen geleneksel arıcılık faaliyetlerinde sezonun ilk bal sağımına başlandı. İlkbahar ve yaz döneminde etkili olan sağanak yağışlar, bölgenin zengin florasını canlandırarak bitki çeşitliliğini belirgin biçimde artırdı. Elverişli hava şartları sayesinde verimli bir üretim dönemi geçiren üreticiler, aylar süren titiz bakım sürecinin ardından kovanlarını açarak sağım işlemlerini yürütüyor. Yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen organik ballar, süzme ve paketleme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hem iç pazara hem de yurt dışındaki müşterilere sevk ediliyor.

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Arnos Dağı Etkisiyle Toplam Üretim Miktarının 500 Tonu Aşması Hedefleniyor

Arnos Dağı Etkisiyle Toplam Üretim Miktarının 500 Tonu Aşması Hedefleniyor

İlçedeki arıcılık faaliyetlerini değerlendiren Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Tekin Semo, yağışların zenginleştirdiği bitki örtüsünün bal kalitesine ve miktarına doğrudan yansıdığını ifade ediyor. Yaz başında Kato Dağı eteklerinde konuşlandırılan kovanların iki ay önce Arnos Dağı yamaçlarına çıkarıldığını belirten Semo, bu rotasyon sayesinde yüksek verim sağlandığını kaydediyor. 200 üreticiye ait 40 bin civarındaki kovandan bu yıl 500 tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Öte yandan Van Valiliği desteğiyle yürütülen projeler kapsamında 40 kişiye kovan dağıtımı yapılarak gençlerin sektöre katılımı teşvik ediliyor.

Yarım Asırlık Üreticiler Haksız Rekabetin Önlenmesi İçin Tescil Çağrısında Bulunuyor

Yarım Asırlık Üreticiler Haksız Rekabetin Önlenmesi İçin Tescil Çağrısında Bulunuyor

Sektörde yarım asrı geride bırakan üretici Aslan Semo, kimyasal tarım ilaçlarından tamamen uzak, bakir bir doğada üretim gerçekleştirdiklerini vurguluyor. Bölge balının tescillenmesinin önemine dikkat çeken Semo, henüz sağım yapılmadan farklı bölgelerde Çatak balı adıyla taklit ürünlerin satışa sunulmasından şikayet ediyor. Üreticinin emeğinin korunması ve ürün değerinin artırılması adına yetkililerden coğrafi işaret ile markalaşma adımlarının hızlandırılması talep ediliyor.

Devlet Destekleriyle Birlikte Kent Genelindeki Arıcılık Potansiyeli Hızla Yükseliyor

Devlet Destekleriyle Birlikte Kent Genelindeki Arıcılık Potansiyeli Hızla Yükseliyor

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, il genelinde bulunan 180 bin kovanın yaklaşık yüzde 40’ının Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde yer aldığını aktarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hibe ve teşviklerin üretimi doğrudan artırdığını belirten Türkmenoğlu, üniversite mezunu gençlerin arıcılığa yönelmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiriyor. Katkısız ve tamamen doğal yöntemlerle elde edilen Van balının küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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