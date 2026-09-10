Yıllar Sonra İlk Kez Mucizeyi Yaşandılar: Hasatta 500 Tonluk Rekor Bekleniyor
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Van’ın Çatak ilçesinde, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte sürdürülen geleneksel arıcılık faaliyetlerinde sezonun ilk bal sağımına başlandı. İlkbahar ve yaz döneminde etkili olan sağanak yağışlar, bölgenin zengin florasını canlandırarak bitki çeşitliliğini belirgin biçimde artırdı. Elverişli hava şartları sayesinde verimli bir üretim dönemi geçiren üreticiler, aylar süren titiz bakım sürecinin ardından kovanlarını açarak sağım işlemlerini yürütüyor. Yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen organik ballar, süzme ve paketleme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hem iç pazara hem de yurt dışındaki müşterilere sevk ediliyor.
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Arnos Dağı Etkisiyle Toplam Üretim Miktarının 500 Tonu Aşması Hedefleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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