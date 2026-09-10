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Avrupa'nın Gözde Şehrini Fareler İstila Etti: Belediye 'Seferberlik' İlan Etti

Avrupa'nın Gözde Şehrini Fareler İstila Etti: Belediye 'Seferberlik' İlan Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 18:26
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Fransa’da şehir yaşamını olumsuz etkileyen fare sorunu bu sefer de Belçika’da görüldü. Başkent Brüksel’in sokaklarında hızla çoğalan kemirgenler nedeniyle yerel yönetim, şehir genelinde kapsayıcı bir mücadele harekatı başlattığını bildirdi.

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Sosyal medyada paylaşılan bir vitrin görüntüsü şehirdeki kemirgen krizini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir vitrin görüntüsü şehirdeki kemirgen krizini gözler önüne serdi.

Mücadelenin odağında yer alan gelişme, kentin simge mekanlarından Grand-Place meydanında gerçekleşti. Tarihi meydanda bulunan ünlü bir çikolata mağazasının vitrininde görülen fare görüntüsü, sosyal ağlarda kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kamusal alanların yanı sıra ticari işletmelere kadar yayılan bu durum, bölgeye gelen turistler ile yerel halk arasında büyük tedirginlik yarattı.

Muhalefet kanadı belediyenin yetersiz kaldığını savunarak tedbirlerin sertleştirilmesini istedi.

Muhalefet kanadı belediyenin yetersiz kaldığını savunarak tedbirlerin sertleştirilmesini istedi.

Gelişmeler üzerine yerel siyasi aktörler belediye yönetiminin stratejilerini sert bir dille eleştirdi. Yeşiller Partisi temsilcisi Lotte Stoops, yürütülen çalışmaların yetersiz kaldığını belirterek esnafın mağduriyet yaşadığını vurguladı. Stoops, akşam saatlerinde oluşan olumsuz tablonun bölgedeki turist hareketliliğini kesintiye uğrattığına dikkat çekti.

Belediye yönetimi bütçeyi artırarak teknolojik kapanları sahada kullanmaya başladı.

Belediye yönetimi bütçeyi artırarak teknolojik kapanları sahada kullanmaya başladı.

Eleştirilere yanıt veren Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, meclis oturumunda kemirgenlerle mücadelenin birinci öncelik haline getirildiğini ifade etti. Bu kapsamda kurulan özel birimin bütçesi 35 bin avrodan 100 bin avro seviyesine yükseltildi. Merkezdeki yaya yollarına 15 akıllı kapan yerleştiren yetkililer, işletmelere ücretsiz destek sağlarken halka çöp yönetimi konusunda uyarılarda bulundu.

Yürütülen operasyonlar sonucunda binden fazla fare etkisiz hale getirildi.

Yürütülen operasyonlar sonucunda binden fazla fare etkisiz hale getirildi.

Şubat ayından itibaren gerçekleştirilen 137 farklı müdahalede toplam 1073 fare yakalandı. Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği yaz döneminde saha denetimlerinin ve koruyucu tedbirlerin üst seviyeye çıkarılacağı bildirildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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