Avrupa'nın Gözde Şehrini Fareler İstila Etti: Belediye 'Seferberlik' İlan Etti
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Sosyal medyada paylaşılan bir vitrin görüntüsü şehirdeki kemirgen krizini gözler önüne serdi.
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Muhalefet kanadı belediyenin yetersiz kaldığını savunarak tedbirlerin sertleştirilmesini istedi.
Belediye yönetimi bütçeyi artırarak teknolojik kapanları sahada kullanmaya başladı.
Yürütülen operasyonlar sonucunda binden fazla fare etkisiz hale getirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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