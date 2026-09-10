Suyun Atlından 100 Bin Tanesini Topladılar: Ölü Denizin Dibi Ormana Dönüştü
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
Kuzey Norveç kıyılarında yürütülen geniş kapsamlı ekolojik restore çalışmaları kapsamında toplanan yaklaşık 100 bin deniz kestanesi, bölgedeki su altı yaşamının yeniden canlanmasına olanak sağladı. Rissa Citizen Science organizasyonu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 500 gönüllü vatandaş, Nisan 2024 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenledikleri 23 farklı etkinlik sayesinde tahrip olan deniz ekosistemini hayata döndürdü. Sørsjetéen, Telegrafbukta ve Øksfjord sahalarında gerçekleştirilen dalışlarda toplam 20 bin 336 dakika su altında kalan uzman ve gönüllüler, bölgeden tam 98 bin 85 deniz kestanesini uzaklaştırmayı başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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