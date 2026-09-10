Suyun Atlından 100 Bin Tanesini Topladılar: Ölü Denizin Dibi Ormana Dönüştü

Kelp ormanlarının yeniden oluşması, deniz canlıları için hayati önem taşıyan üç boyutlu barınma ve üreme alanlarını beraberinde getirdi. Ortaya çıkan bu yeni habitatlar, ticari balık türlerinin çoğalmasına imkan sağlarken kıyı erozyonunun önlenmesine ve karbon tutumuna da doğrudan katkı sundu. Bilim insanları, deniz kestanelerinin fiziksel olarak toplanmasının önemli bir adım olduğunu ancak kalıcı başarının ancak yırtıcı popülasyonun korunması ve ekosistem dengesinin bütüncül olarak sağlanmasıyla mümkün kalacağını belirtti. Bu kapsamda gönüllü gruplar, su altı görüntülerinin incelendiği uluslararası dijital takip sistemleri aracılığıyla sahadaki izleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.