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Suyun Atlından 100 Bin Tanesini Topladılar: Ölü Denizin Dibi Ormana Dönüştü

Suyun Atlından 100 Bin Tanesini Topladılar: Ölü Denizin Dibi Ormana Dönüştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 20:17
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Kuzey Norveç kıyılarında yürütülen geniş kapsamlı ekolojik restore çalışmaları kapsamında toplanan yaklaşık 100 bin deniz kestanesi, bölgedeki su altı yaşamının yeniden canlanmasına olanak sağladı. Rissa Citizen Science organizasyonu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 500 gönüllü vatandaş, Nisan 2024 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenledikleri 23 farklı etkinlik sayesinde tahrip olan deniz ekosistemini hayata döndürdü. Sørsjetéen, Telegrafbukta ve Øksfjord sahalarında gerçekleştirilen dalışlarda toplam 20 bin 336 dakika su altında kalan uzman ve gönüllüler, bölgeden tam 98 bin 85 deniz kestanesini uzaklaştırmayı başardı.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
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Kuzey Denizlerindeki Yırtıcı Popülasyonunun Azalması Su Altı Çölleşmesini Tetikledi

Kuzey Denizlerindeki Yırtıcı Popülasyonunun Azalması Su Altı Çölleşmesini Tetikledi
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Deniz kestanelerinin ortamda aşırı çoğalması, deniz tabanındaki kelp ormanlarının yok olarak çorak alanlara dönüşmesine yol açtı. 1970'li yılların başından itibaren doğal avcıların azalması sebebiyle yeşil deniz kestanelerinin sayısında kontrolsüz bir artış meydana geldi. Bu canlıların sergilediği otlatma baskısı, su altı zenginliklerinin kendini yenileme kapasitesini tamamen ortadan kaldırdı. Norveç Su Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, tarihi süreçte yaklaşık 8 bin 400 kilometrekarelik kelp ormanı bu sebeple yok olarak binlerce kilometrekarelik alanda kalıcı çoraklıklar oluşturdu.

Yürütülen Yüzey Temizliği Çalışmaları Üç Farklı Kıyı Bölgesinde Somut Sonuçlar Verdi

Yürütülen Yüzey Temizliği Çalışmaları Üç Farklı Kıyı Bölgesinde Somut Sonuçlar Verdi

Yürütülen planlı müdahalelerin ardından temizlenen alanlarda kelp ve deniz yosunlarının hızlı bir şekilde yeniden koloni kurduğu tespit edildi. Sørsjetéen sahasında yürütülen çalışmalar sonucunda 200 metrelik mendirek alanı tamamen yosunlarla kaplanarak koruma ve bakım aşamasına geçiş yaptı. Telegrafbukta bölgesinde belirlenen 2 bin metrekarelik restorasyon sahasının üçte birlik kısmı kısa sürede sağlığına kavuşurken, Øksfjord kıyısındaki 150 metrelik şeritte de benzer bir biyolojik iyileşme kaydedildi.

Geri Dönen Su Altı Ormanları Balıklar İçin Doğal Kuluçka Ve Beslenme Alanı Oluşturdu

Geri Dönen Su Altı Ormanları Balıklar İçin Doğal Kuluçka Ve Beslenme Alanı Oluşturdu

Kelp ormanlarının yeniden oluşması, deniz canlıları için hayati önem taşıyan üç boyutlu barınma ve üreme alanlarını beraberinde getirdi. Ortaya çıkan bu yeni habitatlar, ticari balık türlerinin çoğalmasına imkan sağlarken kıyı erozyonunun önlenmesine ve karbon tutumuna da doğrudan katkı sundu. Bilim insanları, deniz kestanelerinin fiziksel olarak toplanmasının önemli bir adım olduğunu ancak kalıcı başarının ancak yırtıcı popülasyonun korunması ve ekosistem dengesinin bütüncül olarak sağlanmasıyla mümkün kalacağını belirtti. Bu kapsamda gönüllü gruplar, su altı görüntülerinin incelendiği uluslararası dijital takip sistemleri aracılığıyla sahadaki izleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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