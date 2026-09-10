8 Bin Yıllık Antik Mağarada Bulundu: Asırlar Sonra Bugün Hala Sofralarda
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Balıkesir’in Havran ilçesinde bulunan Andık Mağarası’nda yürütülen arkeolojik kazılarda, günümüzde coğrafi işaret tesciliyle koruma altında bulunan Havran siyah incirinin yaklaşık 8 bin yıllık karbonlaşmış kalıntılarına ulaşıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde uygulanan Karbon-14 analizi sonucunda, elde edilen meyve kalıntılarının milattan önce 6300 yılına tarihlendiği tespit edildi. Mağara içerisinde toplu halde depolanmış vaziyette gün yüzüne çıkarılan bu bulgular, incirin Neolitik Dönem insanının beslenme alışkanlıklarında önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkeoloji Ekibi Zorlu Coğrafi Koşullara Rağmen Kazı Çalışmalarını Kararlılıkla Sürdürüyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Andık Mağarasında Elde Edilen Yeni Mimari Bulgular Anadolu Arkeolojisi İçin Büyük Önem Taşıyor
Depolanmış Halde Bulunan Tarihi Meyve Kalıntıları Bölge Tarımının Köklerini Gün Yüzüne Çıkarıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın