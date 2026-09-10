8 Bin Yıllık Antik Mağarada Bulundu: Asırlar Sonra Bugün Hala Sofralarda

Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, alanın milattan önce 6700’lü yıllardan başlayarak uzun bir zaman dilimi boyunca hem depolama hem de ritüel amacıyla kullanıldığını aktarıyor. Yerleşim katmanlarının Erken Tunç Çağı'ndan Geç Tunç Çağı ortalarına kadar uzandığını belirten Yalçıklı, alanın Bizans döneminde de kısa süreli iskâna ev sahipliği yaptığını kaydediyor.

Bu çalışma sezonunda seramiğin henüz kullanılmadığı döneme ait özel taban düzenlemeleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Yalçıklı, konut mimarisinde görülen zemin kaplamalarının bir mağara içerisinde tespit edilmesinin Anadolu arkeolojisi açısından ezber bozan bir gelişme sayıldığını ifade ediyor.