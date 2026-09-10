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8 Bin Yıllık Antik Mağarada Bulundu: Asırlar Sonra Bugün Hala Sofralarda

8 Bin Yıllık Antik Mağarada Bulundu: Asırlar Sonra Bugün Hala Sofralarda

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 20:39
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Balıkesir’in Havran ilçesinde bulunan Andık Mağarası’nda yürütülen arkeolojik kazılarda, günümüzde coğrafi işaret tesciliyle koruma altında bulunan Havran siyah incirinin yaklaşık 8 bin yıllık karbonlaşmış kalıntılarına ulaşıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde uygulanan Karbon-14 analizi sonucunda, elde edilen meyve kalıntılarının milattan önce 6300 yılına tarihlendiği tespit edildi. Mağara içerisinde toplu halde depolanmış vaziyette gün yüzüne çıkarılan bu bulgular, incirin Neolitik Dönem insanının beslenme alışkanlıklarında önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlıyor.

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Arkeoloji Ekibi Zorlu Coğrafi Koşullara Rağmen Kazı Çalışmalarını Kararlılıkla Sürdürüyor

Arkeoloji Ekibi Zorlu Coğrafi Koşullara Rağmen Kazı Çalışmalarını Kararlılıkla Sürdürüyor

1949 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından keşfedilen mağaradaki kazı çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesinin desteğiyle yürütülüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Yalçıklı başkanlığındaki uzman ekip, her gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arazi araçlarıyla Kocaçal Tepe mevkisine ulaşıyor.

Araç yolunun sona erdiği noktadan itibaren gerekli teçhizat ile içme suyunu binek hayvanlarına yükleyen araştırmacılar, engebeli patikaları yaya olarak aşıyor. Sarp ve dar yollardan geçilerek ulaşılan 59 metre derinlikteki çok galerili mağara bünyesinde yürütülen titiz çalışmalarda; seramik kaplar, taş ile kemikten imal edilmiş araç gereçler ve duvar üzerine işlenmiş leopar ile dağ zirvesi figürleri kayıt altına alınıyor.

Andık Mağarasında Elde Edilen Yeni Mimari Bulgular Anadolu Arkeolojisi İçin Büyük Önem Taşıyor

Andık Mağarasında Elde Edilen Yeni Mimari Bulgular Anadolu Arkeolojisi İçin Büyük Önem Taşıyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, alanın milattan önce 6700’lü yıllardan başlayarak uzun bir zaman dilimi boyunca hem depolama hem de ritüel amacıyla kullanıldığını aktarıyor. Yerleşim katmanlarının Erken Tunç Çağı'ndan Geç Tunç Çağı ortalarına kadar uzandığını belirten Yalçıklı, alanın Bizans döneminde de kısa süreli iskâna ev sahipliği yaptığını kaydediyor.

Bu çalışma sezonunda seramiğin henüz kullanılmadığı döneme ait özel taban düzenlemeleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Yalçıklı, konut mimarisinde görülen zemin kaplamalarının bir mağara içerisinde tespit edilmesinin Anadolu arkeolojisi açısından ezber bozan bir gelişme sayıldığını ifade ediyor.

Depolanmış Halde Bulunan Tarihi Meyve Kalıntıları Bölge Tarımının Köklerini Gün Yüzüne Çıkarıyor

Depolanmış Halde Bulunan Tarihi Meyve Kalıntıları Bölge Tarımının Köklerini Gün Yüzüne Çıkarıyor

Kazı alanında arpa ve buğday gibi tahılların yanı sıra çok iyi korunmuş durumda bol miktarda incir kalıntısı ele geçirildi. İncirlerin özel olarak bir araya yığılarak depolanmasının dönemin üretim ve tüketim kültürünü gösterdiğini belirten Yalçıklı, bulguların bölge tarihine dair önemli boşlukları doldurduğunu dile getiriyor. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ise ilçenin simgesi olan ürünün binlerce yıllık köklü geçmişini doğrulayan bu keşiften büyük gurur duyduklarını ve çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini beyan ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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