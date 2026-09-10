Tadilat Yaparken Az Kala 3000 Yıllık Antik Mısır Mezarını Yıkıyorlardı: Son Anda Fark Edildi

Mısır'ın Lüksor kenti yakınlarında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Theban nekropolündeki Aşağı Şeyh Abd el-Kurna bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 3 bin yıllık yeni bir soylu mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeyi sel tehlikesine karşı koruma amaçlı yapılan tadilatlarda keşfedilen mezar inşaat sırasında neredeyse zarar görüyordu. Uluslararası bir araştırma ekibinin Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda ulaşılan yapının Antik Mısır'ın Ramessid Dönemi'ne ait olduğu kaydedildi. Bölgede 2018 yılından bu yana devam eden alan araştırmaları, bir yandan tarihi mirasın korunmasını sağlarken diğer yandan bölgenin sosyo-kültürel geçmişine ilişkin önemli veriler sunuyor.