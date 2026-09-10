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Tadilat Yaparken Az Kala 3000 Yıllık Antik Mısır Mezarını Yıkıyorlardı: Son Anda Fark Edildi

Tadilat Yaparken Az Kala 3000 Yıllık Antik Mısır Mezarını Yıkıyorlardı: Son Anda Fark Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 22:07
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Mısır'ın Lüksor kenti yakınlarında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Theban nekropolündeki Aşağı Şeyh Abd el-Kurna bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 3 bin yıllık yeni bir soylu mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeyi sel tehlikesine karşı koruma amaçlı yapılan tadilatlarda keşfedilen mezar inşaat sırasında neredeyse zarar görüyordu. Uluslararası bir araştırma ekibinin Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda ulaşılan yapının Antik Mısır'ın Ramessid Dönemi'ne ait olduğu kaydedildi. Bölgede 2018 yılından bu yana devam eden alan araştırmaları, bir yandan tarihi mirasın korunmasını sağlarken diğer yandan bölgenin sosyo-kültürel geçmişine ilişkin önemli veriler sunuyor.

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İklim Değişikliğine Karşı Yürütülen Çalışmalar Yeni Bir Keşfe Kapı Araladı

İklim Değişikliğine Karşı Yürütülen Çalışmalar Yeni Bir Keşfe Kapı Araladı

Aşağı Şeyh Abd el-Kurna bölgesi, konum itibarıyla Theban dağlarının eteklerinde yer alması nedeniyle ani yağışlar sonucu gelişen sel riskine açık bir alanda bulunuyor. Araştırma ekibi, felaket risklerini azaltmak ve sel sularını tarihi yapılardan uzaklaştırmak amacıyla enkaz kaldırma ile sistemli kazı faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu koruma önlemleri sırasında tesadüfen ulaşılan gömü alanının Yeni Krallık Dönemi Theban soylu mezarlarının mimari standartlarını taşıdığı gözlemlendi. Dış avlu, kayaya oyulmuş şapel ve alt seviyelerdeki defin odalarından meydana gelen yapının dönemin mimari anlayışını eksiksiz biçimde yansıttığı aktarıldı.

Duvar Resimleri Dönemin Toplumsal Yapısına Dair Değerli Veriler İçeriyor

Duvar Resimleri Dönemin Toplumsal Yapısına Dair Değerli Veriler İçeriyor

Tarihi yapının şapel bölümünde yapılan incelemelerde, duvarların son derece iyi korunmuş renkli resimlerle kaplı olduğu tespit edildi. Tasvirlerde mezar sahibinin tanrılara bağlılığını sunduğu ve eşiyle birlikte adak masasının önünde oturduğu sahneler yer alıyor. Sanat üslubu ve ikonografik ögeler üzerinden yapılan değerlendirmeler, mezarın MÖ 1292-1069 yılları arasına tarihlendiğini ortaya koydu. Duvarlardaki ilk yazıt analizleri doğrultusunda mezar sahibinin 'Paser' isimli bir üst düzey memur olduğu belirlenirken, koruma uzmanlarınca gerçekleştirilecek temizlik işlemlerinin ardından diğer aile üyelerinin kimliklerine ulaşılması hedefleniyor.

Sel Tehdidine Karşı Başlatılan Koruma Çalışmaları Zamanla Yarışıyor

Sel Tehdidine Karşı Başlatılan Koruma Çalışmaları Zamanla Yarışıyor

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede görülme sıklığı artan şiddetli sağanaklar, tarihi yapılar üzerinde ciddi hasar riski oluşturuyor. Yükselen nem oranının yol açtığı tuz kristalleşmesi, benzersiz duvar resimlerinin silinmesine ve mimari yapının çökmesine zemin hazırlayabiliyor. Bu doğrultuda yürütülen önleyici koruma programı, bir yandan tarihi eserleri geleceğe aktarmayı hedeflerken diğer yandan Ramessid Dönemi bürokratlarının mezar konumlandırma ve yeniden kullanım tercihlerine ışık tutuyor. Çalışmalar, Antik Mısır'daki idari hiyerarşi ile günlük yaşama dair bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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