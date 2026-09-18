Kızına Yardım Etmek İçin Denizin Dibine 200 Bin Ağaç Dikti: Okyanusu Kurtardı

Hummalı çalışmalar neticesinde 2022 yılına gelindiğinde okyanus tabanına 200 binden fazla mercan başarıyla nakledildi. Sürecin en kritik gelişmesi ise restore edilen bölgelerdeki mercanların yıllar sonra ilk kez kendi doğal döngüleriyle üremeye başlaması oldu. Bir baba ile kızının evinde filizlenen bu pratik teknik, günümüzde Karayipler’den Pasifik’in derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada deniz altı yaşamını canlandıran en etkili yöntem olarak uygulanıyor.