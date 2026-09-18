Kızına Yardım Etmek İçin Denizin Dibine 200 Bin Ağaç Dikti: Okyanusu Kurtardı
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Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
Florida Keys sularında tropikal deniz canlıları toplayıcılığı yapan Ken Nedimyer, bölgedeki eşsiz mercan resiflerinin fırtınalar ve hastalıklar nedeniyle yok oluşuna uzun süre tanıklık etti. Deniz yaşamının temel taşı konumundaki boynuz mercanlarının yaklaşık yüzde 90’ı kısa sürede silindi. Okyanus tabanı adeta sessiz bir hayalet kente dönüşürken, doğanın kendi kendini yenileme imkânı da tamamen ortadan kalktı.
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Küçük Bir Okul Deneyi Küresel Bir Deniz Kurtarma Hamlesine Dönüştü
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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