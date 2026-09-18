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Kızına Yardım Etmek İçin Denizin Dibine 200 Bin Ağaç Dikti: Okyanusu Kurtardı

Kızına Yardım Etmek İçin Denizin Dibine 200 Bin Ağaç Dikti: Okyanusu Kurtardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 17:27
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Florida Keys sularında tropikal deniz canlıları toplayıcılığı yapan Ken Nedimyer, bölgedeki eşsiz mercan resiflerinin fırtınalar ve hastalıklar nedeniyle yok oluşuna uzun süre tanıklık etti. Deniz yaşamının temel taşı konumundaki boynuz mercanlarının yaklaşık yüzde 90’ı kısa sürede silindi. Okyanus tabanı adeta sessiz bir hayalet kente dönüşürken, doğanın kendi kendini yenileme imkânı da tamamen ortadan kalktı.

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Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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Küçük Bir Okul Deneyi Küresel Bir Deniz Kurtarma Hamlesine Dönüştü

Küçük Bir Okul Deneyi Küresel Bir Deniz Kurtarma Hamlesine Dönüştü

Tarihler 2000 yılını gösterdiğinde Ken Nedimyer, kızının okul projesi için hazırladığı deniz biyolojisi deneyine destek vermeye başladı. İkili, okyanus tabanında rastgele sürüklenen kırık mercan parçalarını hayatta tutabilmek amacıyla yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Mercanları doğrudan tabanda yetiştirmek yerine açık deniz sularında askıda tutan bu özel yapılar, akıntı ve ışık dengesini optimum seviyede sağlayarak büyümeyi mucizevi bir şekilde hızlandırdı. 'Mercan Ağacı' adı verilen bu askı sistemlerinde boynuz mercanlarının sadece altı ayda katlanarak gelişmesi bilim çevrelerinin de ilgisini çekti.

Uluslararası Fonların Desteğiyle Yıllar İçinde Dev Bir Restorasyon Ağı Kuruldu

Uluslararası Fonların Desteğiyle Yıllar İçinde Dev Bir Restorasyon Ağı Kuruldu

Elde edilen olağanüstü başarı, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi ile Uluslararası Doğa Koruma Vakfı gibi dev kuruluşların dikkatinden kaçmadı. Nedimyer, 2007 yılında Mercan Restorasyon Vakfı’nı kurarak yerel çapta başlayan bu fikri küresel ölçekte bir operasyona dönüştürdü. Yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde uluslararası alanda prestijli ödüllere layık görülen ekip, su altına adeta yeni bir orman inşa etti.

Deniz Altına Ekilen Yüz Binlerce Mercan Doğal Üreme Döngüsünü Yeniden Başlattı

Deniz Altına Ekilen Yüz Binlerce Mercan Doğal Üreme Döngüsünü Yeniden Başlattı

Hummalı çalışmalar neticesinde 2022 yılına gelindiğinde okyanus tabanına 200 binden fazla mercan başarıyla nakledildi. Sürecin en kritik gelişmesi ise restore edilen bölgelerdeki mercanların yıllar sonra ilk kez kendi doğal döngüleriyle üremeye başlaması oldu. Bir baba ile kızının evinde filizlenen bu pratik teknik, günümüzde Karayipler’den Pasifik’in derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada deniz altı yaşamını canlandıran en etkili yöntem olarak uygulanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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