Ticaret Yapmak Yerine Kardeşleriyle 37 Bin Ağaç Dikerek Bölgeyi Yok Olmaktan Kurtardı

Girişimin başarısındaki en kritik faktörlerden biri, ticari ağaçlandırma projelerinde sıkça görülen tek tip fidan dikimi yerine biyoçeşitliliği ön plana çıkaran bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesidir. Büyüme hızları, gövde yapıları ve iklim koşullarına dayanıklılıkları farklılık gösteren çok sayıda yerli türü aynı sahalarda bir araya getiren aile, doğanın kendi iç dengesini taklit etti. Bölgeye özgü bu floranın yeniden kurulması, sadece yeşil örtünün çoğalmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda toprağın nem dengesini düzenleyerek böceklerden kuşlara kadar binlerce canlı türü için güvenli beslenme ve barınma sahaları oluşturdu.