Ticaret Yapmak Yerine Kardeşleriyle 37 Bin Ağaç Dikerek Bölgeyi Yok Olmaktan Kurtardı
Kosta Rika’nın Térraba yerli topraklarında yaşayan Paulino Nájera Rivera ve kardeşleri, kaçak ve bilinçsiz ağaç kesimleri nedeniyle tahrip olan alanları eski sağlığına kavuşturmak amacıyla büyük bir çevre mücadelesi başlattı. 2000’li yılların başında Térraba Ekolojik ve Kültürel Merkezi çevresinde adımları atılan bu anlamlı girişim, aradan geçen yıllar içinde tek seferlik bir fidan dikim etkinliği olmaktan çıkarak bölge halkının benimsediği sürdürülebilir bir yaşam modeline dönüştü. Toplamda 37 binden fazla yerli ağacı toprağa kavuşturan aile, yalnızca bir ağaçlandırma çalışmasına değil, aynı zamanda tahrip edilen koca bir ekosistemin küllerinden yeniden doğmasına liderlik etti.
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Ticari kaygılardan uzak durarak bölgenin ekolojik dengesini koruyan yerli ağaç türlerini seçtiler
Geçen yılların ardından yeşeren fidanlar bölgedeki yaban hayatının ve doğal yaşamın geri dönmesini sağladı
Sadece fidan dikmeyi değil tahrip edilen ekolojik bağları bütünsel olarak restore etmeyi hedeflediler
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