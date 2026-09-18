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Ticaret Yapmak Yerine Kardeşleriyle 37 Bin Ağaç Dikerek Bölgeyi Yok Olmaktan Kurtardı

Ticaret Yapmak Yerine Kardeşleriyle 37 Bin Ağaç Dikerek Bölgeyi Yok Olmaktan Kurtardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 15:58
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Kosta Rika’nın Térraba yerli topraklarında yaşayan Paulino Nájera Rivera ve kardeşleri, kaçak ve bilinçsiz ağaç kesimleri nedeniyle tahrip olan alanları eski sağlığına kavuşturmak amacıyla büyük bir çevre mücadelesi başlattı. 2000’li yılların başında Térraba Ekolojik ve Kültürel Merkezi çevresinde adımları atılan bu anlamlı girişim, aradan geçen yıllar içinde tek seferlik bir fidan dikim etkinliği olmaktan çıkarak bölge halkının benimsediği sürdürülebilir bir yaşam modeline dönüştü. Toplamda 37 binden fazla yerli ağacı toprağa kavuşturan aile, yalnızca bir ağaçlandırma çalışmasına değil, aynı zamanda tahrip edilen koca bir ekosistemin küllerinden yeniden doğmasına liderlik etti.

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Kaynak

Kaynak: https://www.biofin.org/stories/what-i...
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Ticari kaygılardan uzak durarak bölgenin ekolojik dengesini koruyan yerli ağaç türlerini seçtiler

Ticari kaygılardan uzak durarak bölgenin ekolojik dengesini koruyan yerli ağaç türlerini seçtiler

Girişimin başarısındaki en kritik faktörlerden biri, ticari ağaçlandırma projelerinde sıkça görülen tek tip fidan dikimi yerine biyoçeşitliliği ön plana çıkaran bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesidir. Büyüme hızları, gövde yapıları ve iklim koşullarına dayanıklılıkları farklılık gösteren çok sayıda yerli türü aynı sahalarda bir araya getiren aile, doğanın kendi iç dengesini taklit etti. Bölgeye özgü bu floranın yeniden kurulması, sadece yeşil örtünün çoğalmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda toprağın nem dengesini düzenleyerek böceklerden kuşlara kadar binlerce canlı türü için güvenli beslenme ve barınma sahaları oluşturdu.

Geçen yılların ardından yeşeren fidanlar bölgedeki yaban hayatının ve doğal yaşamın geri dönmesini sağladı

Geçen yılların ardından yeşeren fidanlar bölgedeki yaban hayatının ve doğal yaşamın geri dönmesini sağladı

Fidanların zamanla büyüyüp serpilmesiyle birlikte, geçmişte çoraklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalan topraklarda katmanlı ve sağlıklı bir bitki örtüsü yapısı meydana geldi. Toprağın su tutma kapasitesinin artması ve mikroklilmanın iyileşmesi, bölgeyi terk etmek zorunda kalan yaban hayatı türlerinin kademeli olarak eski yuvalarına dönmesini tetikledi. Bireysel olarak dikilen her bir ağaç, tek başına büyümek yerine birbirini destekleyen geniş bir orman ekosisteminin temel taşı haline gelerek bölgenin çehresini köklü biçimde değiştirdi.

Sadece fidan dikmeyi değil tahrip edilen ekolojik bağları bütünsel olarak restore etmeyi hedeflediler

Sadece fidan dikmeyi değil tahrip edilen ekolojik bağları bütünsel olarak restore etmeyi hedeflediler

Projeyi sıradan bir ağaçlandırma kampanyasından ayıran temel unsur, hedefin yalnızca sayısal bir başarı elde etmek değil, canlılar arası doğal etkileşimi yeniden kurmak olmasıdır. Toprak, flora ve fauna arasındaki kopan bağları tamir etmeyi misyon edinen Paulino Nájera Rivera ve ailesi, restorasyon çalışmalarını her geçen gün daha geniş alanlara yaymayı sürdürüyor. Yirmi yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden bu örnek çevre mücadelesi, tahrip edilen doğanın doğru yöntemler ve kararlılıkla yeniden canlandırılabileceğini somut bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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