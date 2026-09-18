article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar

Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 16:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülke genelinde hızla artan motosiklet kazalarına karşı yeni bir eylem planı hazırlandığını açıkladı. Çiftçi, Türkiye'de meydana gelen her iki trafik kazasından birinin motosiklet kaynaklı olduğunu belirterek özellikle motokuryelerin kazalardaki payına dikkat çekti. Bakan, denetimlerin artırıldığını ve bu çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da görünür hale geleceğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Çiftçi'den Flaş Açıklama: Motosiklet İçin Eylem Planı Hazırladık

Bakan Çiftçi'den Flaş Açıklama: Motosiklet İçin Eylem Planı Hazırladık

TGRT Haber'e konuk olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafikte son dönemde öne çıkan motosiklet kazalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde son dönemde artan motosiklet kazaları, kamuoyunun da dikkatle takip ettiği bir güvenlik sorunu haline geldi. Çiftçi, 'Türkiye'de şu an 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı' sözleriyle tablonun büyüklüğünü gözler önüne serdi ve bakanlık bünyesinde bu veriler doğrultusunda özel bir motosiklet eylem planı hazırlandığını duyurdu.

Açıklamalarında çarpıcı bir orana da yer veren Bakan, motosikletli sürücüler arasında motokuryelerin oranının yalnızca yüzde 1,6 olduğunu belirtti. Buna karşılık, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının yüzde 16 ile 17'sinin doğrudan kuryeler tarafından yapıldığını söyleyen Çiftçi, bu orantısızlığın bakanlığı yeni bir denetim modeline yönlendirdiğini ifade etti. Türkiye'de son yıllarda hızlı teslimat hizmetlerine olan talebin artması, sokaklardaki motokurye sayısını da yukarı çekti; bu durum büyükşehirlerde motosikletli trafiğin yoğunlaşmasına ve kaza riskinin görünürlüğünün artmasına yol açtı.

Çiftçi, uzun mesai saatleri ve teslimat baskısı altında çalışan kuryelerin trafikte daha fazla risk aldığına işaret ederek, bu segmente özel ek tedbirlerin devreye alınacağını kaydetti. Bakan, büyükşehirlerde hızla artan motosiklet trafiğinin artık öncelikli bir güvenlik meselesi haline geldiğini de sözlerine ekledi.

8 Ayda 121 Milyon Denetim Yapıldı

8 Ayda 121 Milyon Denetim Yapıldı

Yılın ilk sekiz ayında ülke genelinde yaklaşık 121 milyon trafik denetimi gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, bu denetimlerin 10 milyonunun doğrudan motosikletlere yönelik yapıldığını açıkladı.

Bakan, yürürlüğe giren yeni düzenlemenin ardından ölümlü trafik kazalarında belirgin bir gerileme gözlendiğini de sözlerine ekledi. Çiftçi, 'Bunlara yönelik bir eylem planı hazırladık, denetimleri artırdık. Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek' diyerek sürücülere ve kuryelere yönelik denetimlerin sıklaşacağının sinyalini verdi.

Bakanlığın hazırladığı eylem planının, hem motokuryelerin hem de diğer sürücülerin trafik güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Çiftçi'nin açıklamaları, konunun önümüzdeki dönemde daha sık gündeme geleceğine işaret ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın