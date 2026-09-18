Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülke genelinde hızla artan motosiklet kazalarına karşı yeni bir eylem planı hazırlandığını açıkladı. Çiftçi, Türkiye'de meydana gelen her iki trafik kazasından birinin motosiklet kaynaklı olduğunu belirterek özellikle motokuryelerin kazalardaki payına dikkat çekti. Bakan, denetimlerin artırıldığını ve bu çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da görünür hale geleceğini söyledi.
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Bakan Çiftçi'den Flaş Açıklama: Motosiklet İçin Eylem Planı Hazırladık
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8 Ayda 121 Milyon Denetim Yapıldı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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