Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar

TGRT Haber'e konuk olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafikte son dönemde öne çıkan motosiklet kazalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde son dönemde artan motosiklet kazaları, kamuoyunun da dikkatle takip ettiği bir güvenlik sorunu haline geldi. Çiftçi, 'Türkiye'de şu an 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı' sözleriyle tablonun büyüklüğünü gözler önüne serdi ve bakanlık bünyesinde bu veriler doğrultusunda özel bir motosiklet eylem planı hazırlandığını duyurdu.

Açıklamalarında çarpıcı bir orana da yer veren Bakan, motosikletli sürücüler arasında motokuryelerin oranının yalnızca yüzde 1,6 olduğunu belirtti. Buna karşılık, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının yüzde 16 ile 17'sinin doğrudan kuryeler tarafından yapıldığını söyleyen Çiftçi, bu orantısızlığın bakanlığı yeni bir denetim modeline yönlendirdiğini ifade etti. Türkiye'de son yıllarda hızlı teslimat hizmetlerine olan talebin artması, sokaklardaki motokurye sayısını da yukarı çekti; bu durum büyükşehirlerde motosikletli trafiğin yoğunlaşmasına ve kaza riskinin görünürlüğünün artmasına yol açtı.

Çiftçi, uzun mesai saatleri ve teslimat baskısı altında çalışan kuryelerin trafikte daha fazla risk aldığına işaret ederek, bu segmente özel ek tedbirlerin devreye alınacağını kaydetti. Bakan, büyükşehirlerde hızla artan motosiklet trafiğinin artık öncelikli bir güvenlik meselesi haline geldiğini de sözlerine ekledi.