423 Bin Lira Ödemeyen Yola Çıkamayacak: Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem
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Türkiye'de yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Eylül 2026 dönemi prim tarifesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklandı. Genel ortalamada yüzde 2 dolayında bir artışın yaşandığı yeni dönemde, sürücünün bulunduğu risk basamağı ile aracın ili ve türü ödenecek poliçe bedelini doğrudan belirliyor. Poliçesini zamanında yenilemeyen ya da hiç yaptırmayan araç sahiplerini ise hem idari para cezası hem de trafikten men riski bekliyor.
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Zorunlu trafik sigortasında yeni ücretler açıklandı.
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Sigortasız araç kullananlara verilecek ceza arttı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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