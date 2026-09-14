423 Bin Lira Ödemeyen Yola Çıkamayacak: Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin yayımladığı yeni tarifeyle birlikte zorunlu trafik sigortasında risk basamağı sistemi bir kez daha gündeme geldi. Sıfırıncı basamaktan sekizinci basamağa kadar dokuz kademeden oluşan sistemde, kazaya hiç karışmayan sürücüler en düşük primi öderken, kaza geçmişi ağır olan sürücüler tavan fiyattan poliçe yaptırmak zorunda kalıyor.

Binek araç sahipleri için referans kabul edilen dördüncü basamaktaki bir otomobilin İstanbul'da trafiğe çıkabilmesi için ödemesi gereken standart poliçe bedeli 19 bin 405 lira olarak belirlendi. Aynı ilde kazaya en çok karışan sıfırıncı basamak sürücüleri için tavan prim 58 bin 214 liraya çıkarken, uzun yıllardır kaza yapmayarak sekizinci basamağa yükselen sürücülerin ödeyeceği tutar 9 bin 702 lirada kaldı. İki uç basamak arasındaki fark böylece yüzde 500'e yaklaştı.

Güncellenen tarife ticari araç işletmecilerini de yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir ticari taksi için sigorta bedeli, risk basamağına göre 28 bin 741 lira ile 172 bin 447 lira arasında değişiyor. Yolcu taşımacılığında kullanılan 31 koltuk ve üzeri otobüslerde ise tablo çok daha çarpıcı: sıfırıncı basamaktaki bir otobüsün İstanbul'da yaptırması gereken poliçe 423 bin 661 liraya kadar yükselebiliyor.