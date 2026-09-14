article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
423 Bin Lira Ödemeyen Yola Çıkamayacak: Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem

423 Bin Lira Ödemeyen Yola Çıkamayacak: Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem

Zam otomobil trafik
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 14:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Eylül 2026 dönemi prim tarifesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklandı. Genel ortalamada yüzde 2 dolayında bir artışın yaşandığı yeni dönemde, sürücünün bulunduğu risk basamağı ile aracın ili ve türü ödenecek poliçe bedelini doğrudan belirliyor. Poliçesini zamanında yenilemeyen ya da hiç yaptırmayan araç sahiplerini ise hem idari para cezası hem de trafikten men riski bekliyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zorunlu trafik sigortasında yeni ücretler açıklandı.

Zorunlu trafik sigortasında yeni ücretler açıklandı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin yayımladığı yeni tarifeyle birlikte zorunlu trafik sigortasında risk basamağı sistemi bir kez daha gündeme geldi. Sıfırıncı basamaktan sekizinci basamağa kadar dokuz kademeden oluşan sistemde, kazaya hiç karışmayan sürücüler en düşük primi öderken, kaza geçmişi ağır olan sürücüler tavan fiyattan poliçe yaptırmak zorunda kalıyor.

Binek araç sahipleri için referans kabul edilen dördüncü basamaktaki bir otomobilin İstanbul'da trafiğe çıkabilmesi için ödemesi gereken standart poliçe bedeli 19 bin 405 lira olarak belirlendi. Aynı ilde kazaya en çok karışan sıfırıncı basamak sürücüleri için tavan prim 58 bin 214 liraya çıkarken, uzun yıllardır kaza yapmayarak sekizinci basamağa yükselen sürücülerin ödeyeceği tutar 9 bin 702 lirada kaldı. İki uç basamak arasındaki fark böylece yüzde 500'e yaklaştı.

Güncellenen tarife ticari araç işletmecilerini de yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir ticari taksi için sigorta bedeli, risk basamağına göre 28 bin 741 lira ile 172 bin 447 lira arasında değişiyor. Yolcu taşımacılığında kullanılan 31 koltuk ve üzeri otobüslerde ise tablo çok daha çarpıcı: sıfırıncı basamaktaki bir otobüsün İstanbul'da yaptırması gereken poliçe 423 bin 661 liraya kadar yükselebiliyor.

Sigortasız araç kullananlara verilecek ceza arttı.

Sigortasız araç kullananlara verilecek ceza arttı.

Sigortasız araç kullanmanın maliyeti de düşük değil. Trafik denetimlerinde poliçesi bulunmadığı tespit edilen sürücülere 1.246 lira idari para cezası kesiliyor ve poliçe tamamlanana kadar araç trafikten men ediliyor. Sigortasız bir sürücünün kazaya karışması durumunda ise 2.039 liralık ek cezanın yanı sıra, karşı tarafta oluşan maddi zararın tamamı da doğrudan sürücünün sorumluluğuna kalıyor.

Poliçe yenileme tarihini geciktiren araç sahiplerini de ayrı bir külfet bekliyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin uygulamasına göre her 30 günlük gecikme için yüzde 5 oranında zam uygulanıyor ve bu oran azami yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Risk basamağı sıfır olan ve zaten en yüksek primi ödeyen sürücüler için gecikme kaynaklı toplam yük yüzde 200 seviyesine kadar dayanabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın