Bir Devir Resmen Bitti: Arjantin Efsanesi Lionel Messi Milli Takım Kariyerine Penaltı Golüyle Veda Etti

Arjantin formasıyla ilk maçına 2005'te Macaristan karşısında çıkan Messi, oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görmüştü. Aradan geçen 21 yılda 208 maça, 126 gole ulaştı; Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcusu oldu. Uluslararası maçlardaki toplam gol sıralamasında ise yalnızca Cristiano Ronaldo'nun gerisinde kaldı.

Vitrinine 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America kupası koyan Messi, bu yaz Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmelerinin ardından milli takımı bırakma kararını duyurmuştu. Veda gecesinin ardından Neymar, futbol dünyası adına Messi'ye teşekkür etti; Rodrigo De Paul ile Angel Di Maria ise Messi'yle aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları gururu dile getirdi. Kariyerine Inter Miami'de devam eden Messi'nin kulübüyle sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar sürüyor.