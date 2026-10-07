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Bir Devir Resmen Bitti: Arjantin Efsanesi Lionel Messi Milli Takım Kariyerine Penaltı Golüyle Veda Etti

Bir Devir Resmen Bitti: Arjantin Efsanesi Lionel Messi Milli Takım Kariyerine Penaltı Golüyle Veda Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 08:17 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 08:24
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Arjantin'in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin'e 3-0 kazanılan hazırlık maçıyla 21 yıllık milli takım kariyerini kapattı. 85 bin kişinin önünde 1 penaltı golü ve 2 asistle sahadan ayrılan Messi, maç sonrası yaptığı yaklaşık 10 dakikalık konuşmada gözyaşlarına boğuldu; Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular da duygularına hâkim olamadı.

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Messi'nin kornerinde Otamendi, pasında Nico Paz skoru getirdi; veda golünü ise kaptan penaltıdan attı.

Messi'nin kornerinde Otamendi, pasında Nico Paz skoru getirdi; veda golünü ise kaptan penaltıdan attı.

Maçın ilk golü ikinci yarının başında geldi. Messi'nin kullandığı kornerde yükselen Nicolas Otamendi, topu ağlara gönderdi (48. dakika). 61. dakikada kaptan bu kez Nico Paz'ın önünü açan pası verdi ve Arjantin 2-0 öne geçti.

Sıra Messi'nin kendisindeydi. Penaltı noktasına giden yıldız, sol ayağıyla topu üst köşeye yerleştirdi ve milli formayla 126. golünü kaydetti. 10. dakikada oyuna ara verilip tribünler ayakta alkışlarken başlayan gece, böylece skor tabelasında da bir vedaya dönüştü. Messi'nin Monumental'deki önceki 28 milli maçında 19 gol attığı, bu stadda Arjantin formasıyla hiç yenilmediği de kayıtlara geçti; 3-0'lık sonuç bu seriyi sürdürdü.

FIFA'nın hesabından Messi klibi paylaşıldı:

208 maçta 126 gol: Messi, Arjantin formasıyla 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America kupasıyla vedaya geldi.

208 maçta 126 gol: Messi, Arjantin formasıyla 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America kupasıyla vedaya geldi.

Arjantin formasıyla ilk maçına 2005'te Macaristan karşısında çıkan Messi, oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görmüştü. Aradan geçen 21 yılda 208 maça, 126 gole ulaştı; Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcusu oldu. Uluslararası maçlardaki toplam gol sıralamasında ise yalnızca Cristiano Ronaldo'nun gerisinde kaldı.

Vitrinine 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America kupası koyan Messi, bu yaz Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmelerinin ardından milli takımı bırakma kararını duyurmuştu. Veda gecesinin ardından Neymar, futbol dünyası adına Messi'ye teşekkür etti; Rodrigo De Paul ile Angel Di Maria ise Messi'yle aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları gururu dile getirdi. Kariyerine Inter Miami'de devam eden Messi'nin kulübüyle sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar sürüyor.

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile son golü:

"Bu formayı 20 yılı aşkın süre giymek büyük bir gurur kaynağıydı": Messi sahanın ortasından 85 bin kişiye veda etti.

"Bu formayı 20 yılı aşkın süre giymek büyük bir gurur kaynağıydı": Messi sahanın ortasından 85 bin kişiye veda etti.

Gece 'Son Tango' adıyla anılan bir törenle başladı. Havai fişek gösterisi sahaya çıkan oyuncuları karşıladı, tribünlerde 10 numaralı formanın üzerine 'gracias' yazılı dev bir görsel açıldı. Soledad Pastorutti, Ulises Bueno, Amar Azul ve Damas Gratis gibi isimler de sahne aldı. Buenos Aires Üniversitesi ise Messi'ye fahri doktora unvanı verdi.

Final düdüğünün ardından mikrofonu eline alan Messi yaklaşık 10 dakika konuştu. 'Bu formayı 20 yılı aşkın süre giymek büyük bir gurur kaynağıydı. Hiç savaşmayı bırakmadım, elimden gelenin en iyisini vermekten vazgeçmedim' diyen kaptan, sahadan ayrılmak istemediğini söyledi. Bu sözler karşısında Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı. Messi, takım arkadaşlarına da 'Bu grubun başardığı şeyi tekrarlamak kolay olmayacak' uyarısında bulundu.

Konuşmasını şu sözlerle bitirdi: 'Arjantin Milli Takımı için oynamak insanın başına gelebilecek en güzel şey. Sonsuza dek geri gelmek isterdim. Hepinizi özleyeceğim. Bundan sonra sizin yanınızda olacağım, milli takımı ve arkadan gelenleri destekleyeceğim.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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