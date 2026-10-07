Bir Devir Resmen Bitti: Arjantin Efsanesi Lionel Messi Milli Takım Kariyerine Penaltı Golüyle Veda Etti
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Arjantin'in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin'e 3-0 kazanılan hazırlık maçıyla 21 yıllık milli takım kariyerini kapattı. 85 bin kişinin önünde 1 penaltı golü ve 2 asistle sahadan ayrılan Messi, maç sonrası yaptığı yaklaşık 10 dakikalık konuşmada gözyaşlarına boğuldu; Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular da duygularına hâkim olamadı.
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Messi'nin kornerinde Otamendi, pasında Nico Paz skoru getirdi; veda golünü ise kaptan penaltıdan attı.
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208 maçta 126 gol: Messi, Arjantin formasıyla 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America kupasıyla vedaya geldi.
"Bu formayı 20 yılı aşkın süre giymek büyük bir gurur kaynağıydı": Messi sahanın ortasından 85 bin kişiye veda etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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