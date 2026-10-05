Messi'ye Veda Hazırlığı: Arjantin'in Benin Maçının 85 Bin Bileti 4 Dakikada Tükendi

Maçın biletleri, River Plate'in evi olan Monumental Stadı için satışa çıktığı anda futbolseverler tarafından kapışıldı ve kontenjan dört dakika içinde doldu. Ödeme adımlarındaki yoğunluk nedeniyle satın alma işlemlerinin tamamlanması 90 ila 120 dakika sürdü; bazı kaynaklar bu yüzden satışın iki saat civarında bittiğini yazıyor. Karşılaşma tam kapasiteyle oynanacak.

Maç Arjantin'de 'Son Tango' adıyla anılıyor. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tüm üyelerini de bu geceye davet etti. Messi'nin bu milli ara döneminde yalnızca Benin maçı için kadroya çağrıldığı belirtiliyor. Arjantin'i 2022'de dünya şampiyonluğuna taşıyan kaptan, böylece taraftarının önünde son kez 10 numaralı formayla sahada olacak.