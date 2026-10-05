Messi'ye Veda Hazırlığı: Arjantin'in Benin Maçının 85 Bin Bileti 4 Dakikada Tükendi
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Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arjantin'in 6 Ekim Salı günü Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin ile oynayacağı hazırlık maçı için satışa çıkan 85 bin 18 bilet, sisteme düştükten sonra yalnızca 4 dakika içinde tükendi. Yoğunluk nedeniyle ödeme işlemlerinin tamamlanması ise 90 ila 120 dakikayı buldu. 39 yaşındaki yıldız, 31 Ağustos'ta milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcusu olarak veda edecek Messi, 21 yıllık milli takım kariyerinin son maçında sahaya çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 7 Ekim gecesi saat 02.00'de başlayacak.
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85 bin 18 bilet, sisteme düştükten 4 dakika sonra tükendi
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Veda forması altın 10 numara ve Messi'ye özel M logosuyla geliyor
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