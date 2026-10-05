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Messi'ye Veda Hazırlığı: Arjantin'in Benin Maçının 85 Bin Bileti 4 Dakikada Tükendi

Messi'ye Veda Hazırlığı: Arjantin'in Benin Maçının 85 Bin Bileti 4 Dakikada Tükendi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
05.10.2026 - 12:59
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Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arjantin'in 6 Ekim Salı günü Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin ile oynayacağı hazırlık maçı için satışa çıkan 85 bin 18 bilet, sisteme düştükten sonra yalnızca 4 dakika içinde tükendi. Yoğunluk nedeniyle ödeme işlemlerinin tamamlanması ise 90 ila 120 dakikayı buldu. 39 yaşındaki yıldız, 31 Ağustos'ta milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcusu olarak veda edecek Messi, 21 yıllık milli takım kariyerinin son maçında sahaya çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 7 Ekim gecesi saat 02.00'de başlayacak.

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85 bin 18 bilet, sisteme düştükten 4 dakika sonra tükendi

85 bin 18 bilet, sisteme düştükten 4 dakika sonra tükendi

Maçın biletleri, River Plate'in evi olan Monumental Stadı için satışa çıktığı anda futbolseverler tarafından kapışıldı ve kontenjan dört dakika içinde doldu. Ödeme adımlarındaki yoğunluk nedeniyle satın alma işlemlerinin tamamlanması 90 ila 120 dakika sürdü; bazı kaynaklar bu yüzden satışın iki saat civarında bittiğini yazıyor. Karşılaşma tam kapasiteyle oynanacak.

Maç Arjantin'de 'Son Tango' adıyla anılıyor. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tüm üyelerini de bu geceye davet etti. Messi'nin bu milli ara döneminde yalnızca Benin maçı için kadroya çağrıldığı belirtiliyor. Arjantin'i 2022'de dünya şampiyonluğuna taşıyan kaptan, böylece taraftarının önünde son kez 10 numaralı formayla sahada olacak.

Veda forması altın 10 numara ve Messi'ye özel M logosuyla geliyor

Veda forması altın 10 numara ve Messi'ye özel M logosuyla geliyor

Messi'nin son maçında giyeceği forma 21 Eylül'de tanıtılmıştı. Açık mavi zeminin ortasından geçen geniş beyaz şeridin üzerinde altın rengi 10 numara yer alıyor. Göğüste Adidas logosunun yerini Messi'nin adının baş harfinden oluşan M logosu alıyor, formada başarıları temsil eden defne dalı motifleri de var. Sırtta ise Arjantin bayrağının simgesi olan Mayıs Güneşi göze çarpıyor. Paylaşımın ikinci karesinde mavi-beyaz ve altın tonlarındaki bir krampon da görülüyor.

Messi bu maçla birlikte 208. kez Arjantin formasını giyecek. Bugüne kadar 207 maçta 125 gol atan ve 68 asist yapan yıldız, 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun yanında Copa América ve Finalissima kupalarını da milli takım kariyerine sığdırdı. Arjantin bu yaz Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmişti; Messi'nin veda kararı da bu turnuvanın ardından gelmişti.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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