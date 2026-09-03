article/comments
article/share
Haberler
Spor
Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Messi İçin Saygı Duruşu Kararı

Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Messi İçin Saygı Duruşu Kararı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 09:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi geçtiğimiz günlerde milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı. Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Messi'nin milli takımdan emekliliğinin ardından tüm maçlarda 10. dakikada 1 dakikalık alkışlı saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 numaraya ithafen 10. dakika

10 numaraya ithafen 10. dakika

Stadyumlarda dev ekranı olan yerlerde maç öncesi Messi'ye özel bir video gösterilecek ve uygulama erkek-kadın tüm kategoriler ve futsal, plaj futbolu gibi branşlarda da geçerli olacak.

İlk kez uygulandı

İlk kez uygulandı

Uygulama Copa Argentina son 16 turunda Boca Juniors-Vélez Sarsfield maçında görüldü. Hakem Sebastian Zunino oyunu 10. dakikada durdurdu. Oyuncular, teknik ekipler ve tribünler alkışladı; taraftarlar tezahürat yaptı. Aynı uygulamanın ligin 8. haftasına kadar devam edeceği bildirildi.

Milli takım için yeri ayrı

Milli takım için yeri ayrı

2005’te La Masia çıkışlı genç bir yıldız olarak milli formayı giymeye başlayan Messi, 207 maçta 125 golle Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu oldu. Altı Dünya Kupası’nda oynayan yıldız futbolcu bu önemli kupaya 2022’de Katar'da ulaştı. 2026’da ise takımıyla final oynadı. Ayrıca 2021 ve 2024 Copa America şampiyonluklarında da katkısı büyük oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın