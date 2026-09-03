Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Messi İçin Saygı Duruşu Kararı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi geçtiğimiz günlerde milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı. Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Messi'nin milli takımdan emekliliğinin ardından tüm maçlarda 10. dakikada 1 dakikalık alkışlı saygı duruşu yapılacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 numaraya ithafen 10. dakika
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk kez uygulandı
Milli takım için yeri ayrı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın