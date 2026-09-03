Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Messi İçin Saygı Duruşu Kararı

2005’te La Masia çıkışlı genç bir yıldız olarak milli formayı giymeye başlayan Messi, 207 maçta 125 golle Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu oldu. Altı Dünya Kupası’nda oynayan yıldız futbolcu bu önemli kupaya 2022’de Katar'da ulaştı. 2026’da ise takımıyla final oynadı. Ayrıca 2021 ve 2024 Copa America şampiyonluklarında da katkısı büyük oldu.