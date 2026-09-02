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Vlahovic'in Gol Sevincine Katılarak Viral Olan "Beşiktaşlı Teyze"nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Vlahovic'in Gol Sevincine Katılarak Viral Olan "Beşiktaşlı Teyze"nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.09.2026 - 17:07
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Süper Lig'de Beşiktaş’ın Çorum FK’yı 6-2 yendiği maçta Dusan Vlahovic’in üçüncü golünün ardından tribünlere koşması dikkat çekmişti. Sırp golcü tribünlere tırmandığında ise korkulukların arasından gol sevincine eşlik eden bir kadın taraftar dikkat çekti. 'Beşiktaşlı Teyze' lakabıyla viral olan Nermin Yıldız Topaloğlu gazeteci Tuğba Hacıbayramoğlu'nun Youtube kanalında yayına katıldı.

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Binlerce taraftar arasından sıyrıldı.

Binlerce taraftar arasından sıyrıldı.

Dusan Vlahovic'in attığı golün ardından taraftara gitmesi ve tribünlerle kaynaşması ortaya ikonik bir görüntü çıkardı. Korkuluklardan başını çıkararak gol sevincine ortak olan kadın taraftar adeta viral oldu.

Birkaç gündür "Beşiktaşlı Teyze" olarak tanınan Nermin Yıldız Topaloğlu, Tuğba Hacıbayramoğlu'nun konuğu oldu.

Birkaç gündür "Beşiktaşlı Teyze" olarak tanınan Nermin Yıldız Topaloğlu, Tuğba Hacıbayramoğlu'nun konuğu oldu.

Çocuklarının Galatasaraylı, eşinin Trabzonsporlu olduğunu belirten Topaloğlu'nun röportajından öne çıkanlar şöyle:

'Yalova Beşiktaşlılar Derneği'nden bağlanıyorum. Ben onlar sayesinde gidiyorum maçlara zaten. Dünden beri sürekli mesaj alıyorum bizim çocuklardan. Çok hoş bir görüntü oldu.'

Vlahovic'in tribüne gelmesi de bizden biri gibi olduğunu hissettirdi. O hırsını bize gösterdi. Bir şey başarmak için her zaman hırsınız olmalı. Engel olmazlarsa kimse bizi tutamaz. 

Kuzey Alt'da kombinem var. Her maça geliyorum. Bu sene tribüne demirler yapmışlar. En önde olanlar izleyemiyor. Buna bir önlem rica ediyoruz. 7 yıldır maçlara geliyorum.'

Her maça araç kaldırıyoruz Yalova'dan. Deplasmanlara da talep yüksek olursa araç kaldırıp gidiyoruz. Her şey Beşiktaş için.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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