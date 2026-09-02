Vlahovic'in Gol Sevincine Katılarak Viral Olan "Beşiktaşlı Teyze"nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
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Süper Lig'de Beşiktaş’ın Çorum FK’yı 6-2 yendiği maçta Dusan Vlahovic’in üçüncü golünün ardından tribünlere koşması dikkat çekmişti. Sırp golcü tribünlere tırmandığında ise korkulukların arasından gol sevincine eşlik eden bir kadın taraftar dikkat çekti. 'Beşiktaşlı Teyze' lakabıyla viral olan Nermin Yıldız Topaloğlu gazeteci Tuğba Hacıbayramoğlu'nun Youtube kanalında yayına katıldı.
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Binlerce taraftar arasından sıyrıldı.
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Birkaç gündür "Beşiktaşlı Teyze" olarak tanınan Nermin Yıldız Topaloğlu, Tuğba Hacıbayramoğlu'nun konuğu oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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