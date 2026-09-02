Vlahovic'in Gol Sevincine Katılarak Viral Olan "Beşiktaşlı Teyze"nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Çocuklarının Galatasaraylı, eşinin Trabzonsporlu olduğunu belirten Topaloğlu'nun röportajından öne çıkanlar şöyle:

'Yalova Beşiktaşlılar Derneği'nden bağlanıyorum. Ben onlar sayesinde gidiyorum maçlara zaten. Dünden beri sürekli mesaj alıyorum bizim çocuklardan. Çok hoş bir görüntü oldu.'

Vlahovic'in tribüne gelmesi de bizden biri gibi olduğunu hissettirdi. O hırsını bize gösterdi. Bir şey başarmak için her zaman hırsınız olmalı. Engel olmazlarsa kimse bizi tutamaz.

Kuzey Alt'da kombinem var. Her maça geliyorum. Bu sene tribüne demirler yapmışlar. En önde olanlar izleyemiyor. Buna bir önlem rica ediyoruz. 7 yıldır maçlara geliyorum.'

Her maça araç kaldırıyoruz Yalova'dan. Deplasmanlara da talep yüksek olursa araç kaldırıp gidiyoruz. Her şey Beşiktaş için.'