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Arjantin Milli Takımı'nda Messi'den Sonra 10 Numarayı Giyecek Oyuncu Belli Oldu

Arjantin Milli Takımı'nda Messi'den Sonra 10 Numarayı Giyecek Oyuncu Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.09.2026 - 15:41
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Lionel Messi’nin milli takımdan ayrılmasının ardından Arjantin’de 10 numaranın kime kalacağı tartışılırken ilginç bir iddia geldi. Arjantin basınının aktardığına göre, Lionel Scaloni sözleşmesini uzatırsa efsanevi 10 numaralı formanın yeni sahibi Como'nun 21 yaşındaki yıldızı Nico Paz olacak.

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Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından ikonik 10 numarayı kimin giyeceği merak konusuydu.

Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından ikonik 10 numarayı kimin giyeceği merak konusuydu.

ESPN Argentina’da Federico Bueno, Equipo F programında Scaloni’nin teknik direktör olarak kalması halinde Messi sonrası 10 numarayı Nico Paz’ın giyeceğini söyledi; kararın içeride alındığını ve ciddi şekilde düşünüldüğünü aktardı.

Efsane formayı terletecek.

Efsane formayı terletecek.

Paz, milli takımda 18 numarayı giyiyordu; Serie A ekibi Como’da 10 numarayı giyen 21 yaşındaki genç yıldız, Scaloni’nin orta sahada Messi sonrası ilk tercihi olarak öne çıkıyor. Messi ve Maradona'nın terlettiği efsane forma için diğer adayların Enzo Fernández ve Mac Allister olabileceği konuşuluyordu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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