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Eski Türk Hakem Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu ile Anlaştı

Eski Türk Hakem Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu ile Anlaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 14:06
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Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'la uzun süreli sözleşme imzaladı. Çakır ilk seneki geçiş aşamasında Rus hakemliğinin eğitim ve yapılanmasında başrol oynayacak. Cüneyt Çakır hakemliği bıraktıktan sonra Türkiye'den ayrılacak Gürcistan'a gitmiş ve orada Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti.

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Ağustos 2023 tarihinde Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır artık Rusya Futbol Federasyonu ile anlaştı.

Ağustos 2023 tarihinde Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır artık Rusya Futbol Federasyonu ile anlaştı.

Yeni göreviyle ilgili Rusya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Cüneyt Çakır, teklifin geçen yılın sonlarında ortaya çıktığını ve sonrasında da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, 'Dünya Kupası'nda görev aldığım dönemde kararımı verdim. Ortak bir hedef doğrultusunda ve aynı çizgide birlikte çalışmak benim için çok önemli. Bu teklifin benim için doğru olduğuna hızlıca ikna oldum' diye konuştu.

Çakır, buradaki ilk önceliklerinin hakemlerin eğitimi ve gelişimi olduğunu; eğitimin ülke genelinde en üst seviyeden akademi hakemlerine kadar tutarlı bir şekilde tek bir merkezden yapılacağını belirtti.

Gürcistan'da edindiği deneyimi Rusya'da kullanmayı da planladığını söyleyen Cüneyt Çakır, 'Gürcistan Futbol Federasyonu, harika bir çalışma ortamı sağladı. Ülke genelinde yetenekli gençleri keşfetmek için ülkenin her noktasına seyahat ettim. Bir akademi kurduk ve şu anda uluslararası maçlarda görev yapan hakemler yetiştirdik. Tarihte ilk kez Gürcü hakemler Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapıyor' şeklinde konuştu.

Buradaki hedefleri için ise Çakır, 'Buradaki öncelik istikrar ve geleceğe yönelik çalışmak. Geçmişte Rusya'nın birçok iyi hakemi oldu. Bu sadece bir veya iki yıllık bir hedef değil. Günü ya da sezonu kurtarmak istemiyoruz. Rus hakemliğinin geleceğini şekillendirmek istiyoruz' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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