Eski Türk Hakem Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu ile Anlaştı
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Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'la uzun süreli sözleşme imzaladı. Çakır ilk seneki geçiş aşamasında Rus hakemliğinin eğitim ve yapılanmasında başrol oynayacak. Cüneyt Çakır hakemliği bıraktıktan sonra Türkiye'den ayrılacak Gürcistan'a gitmiş ve orada Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti.
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Ağustos 2023 tarihinde Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır artık Rusya Futbol Federasyonu ile anlaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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