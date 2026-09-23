Salçanın Küflenmesini Geciktiren Tüyo: Kavanozu Kapatmadan Önce 1 Kaşık Ekleyin!
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Domates ve biber salçası özellikle Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Fakat kavanoz açıldıktan sonra doğru saklanmazsa, salça kısa sürede küflenebiliyor. Bozulmayı hızlandıran iki şey var: Salçanın havayla teması ve kavanoza ıslak ya da kirli kaşık sokulması.
Salçayı daha uzun süre korumak için kullanılan eski mutfak yöntemlerinden biri ise oldukça basit: Üzerine ince bir tabaka zeytinyağı dökmek.
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Salçanın Küflenmesini Önleyen Tüyo: Zeytinyağı
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Kavanoza Islak ya da Kirli Kaşık Sokmayın
Buzdolabında Saklayın, Küflendiyse Tamamını Atın
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