Salçanın Küflenmesini Geciktiren Tüyo: Kavanozu Kapatmadan Önce 1 Kaşık Ekleyin!

Domates ve biber salçası özellikle Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Fakat kavanoz açıldıktan sonra doğru saklanmazsa, salça kısa sürede küflenebiliyor. Bozulmayı hızlandıran iki şey var: Salçanın havayla teması ve kavanoza ıslak ya da kirli kaşık sokulması.

Salçayı daha uzun süre korumak için kullanılan eski mutfak yöntemlerinden biri ise oldukça basit: Üzerine ince bir tabaka zeytinyağı dökmek.