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Salçanın Küflenmesini Geciktiren Tüyo: Kavanozu Kapatmadan Önce 1 Kaşık Ekleyin!

Salçanın Küflenmesini Geciktiren Tüyo: Kavanozu Kapatmadan Önce 1 Kaşık Ekleyin!

Zeytinyağı
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 20:01
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Domates ve biber salçası özellikle Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Fakat kavanoz açıldıktan sonra doğru saklanmazsa, salça kısa sürede küflenebiliyor. Bozulmayı hızlandıran iki şey var: Salçanın havayla teması ve kavanoza ıslak ya da kirli kaşık sokulması. 

Salçayı daha uzun süre korumak için kullanılan eski mutfak yöntemlerinden biri ise oldukça basit: Üzerine ince bir tabaka zeytinyağı dökmek.

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Salçanın Küflenmesini Önleyen Tüyo: Zeytinyağı

Salçanın Küflenmesini Önleyen Tüyo: Zeytinyağı

Salçayı kullandıktan sonra kavanozun içindeki yüzeyi kaşıkla düzeltin. Girintili çıkıntılı bir yüzey, havayla temas eden alanı artırıyor.

Ardından üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek ince bir tabaka oluşturun. Zeytinyağı, salçanın yüzeyiyle hava arasında bir örtü görevi görüyor ve teması azaltıyor.

Salçadan yeniden aldığınızda bu tabaka bozulacağı için işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Yüzeyi yine düzeltin ve gerekirse zeytinyağı tabakasını yenileyin.

Kavanoza Islak ya da Kirli Kaşık Sokmayın

Kavanoza Islak ya da Kirli Kaşık Sokmayın

Salçanın dayanma süresini belirleyen en önemli noktalardan biri de kavanoza giren kaşık. Yemeği karıştırdığınız, ıslak ya da kirli bir kaşıkla salça almak, kavanozun içine nem ve yemek artıkları taşıyor. Bu da küflenmeyi hızlandırıyor.

Bu yüzden her kullanımda temiz ve tamamen kuru bir kaşık tercih edin. Yemek pişirirken kaşığı tencereye daldırıp sonra aynı kaşıkla kavanozdan salça almak, en sık yapılan hatalardan biri.

Kavanozun kapağı da açık bırakılmamalı. Salçayı aldıktan sonra kapağı hemen ve sıkıca kapatın.

Buzdolabında Saklayın, Küflendiyse Tamamını Atın

Buzdolabında Saklayın, Küflendiyse Tamamını Atın

Zeytinyağı tabakası buzdolabının yerini tutmuyor. Açılmış salçayı yalnızca üzerine zeytinyağı dökerek oda sıcaklığında bırakmak doğru değil. Ürün, ambalajındaki saklama talimatlarına uygun şekilde buzdolabında muhafaza edilmeli.

Tüm önlemlere rağmen salçanın üzerinde küf görülürse, yalnızca küflü kısmı alıp kalanını kullanmak güvenli bir yöntem değil. Küflenmiş salçanın tamamını atmak en doğru seçenek.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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