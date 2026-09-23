Dünyada Sadece Muş'ta Yetişiyor: 2.550 Metrede Keşfedilen Yeni Tür Bilim Dünyasına Girdi

Muş'ta 3 yıl süren arazi çalışmalarının sonunda, bilim dünyasının daha önce tanımlamadığı bir bitki türü belgelendi. Türe, Bitlis Eren Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Kürşat ve ekibi tarafından 'Fritillaria damlana' adı verildi; Türkçe bilimsel adı ise Muş Ters Lalesi oldu.

Bitki, Kurtik Dağı'nın 2 bin 550 metre ve üzerindeki zirve kesimlerinde yetişiyor ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor!