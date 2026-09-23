Dünyada Sadece Muş'ta Yetişiyor: 2.550 Metrede Keşfedilen Yeni Tür Bilim Dünyasına Girdi
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Muş'ta 3 yıl süren arazi çalışmalarının sonunda, bilim dünyasının daha önce tanımlamadığı bir bitki türü belgelendi. Türe, Bitlis Eren Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Kürşat ve ekibi tarafından 'Fritillaria damlana' adı verildi; Türkçe bilimsel adı ise Muş Ters Lalesi oldu.
Bitki, Kurtik Dağı'nın 2 bin 550 metre ve üzerindeki zirve kesimlerinde yetişiyor ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor!
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Muş'a özgü çiçek, yaklaşık 2 bin 550 metrede yetişiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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