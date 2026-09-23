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Dünyada Sadece Muş'ta Yetişiyor: 2.550 Metrede Keşfedilen Yeni Tür Bilim Dünyasına Girdi

Dünyada Sadece Muş'ta Yetişiyor: 2.550 Metrede Keşfedilen Yeni Tür Bilim Dünyasına Girdi

Muş
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 10:33
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Muş'ta 3 yıl süren arazi çalışmalarının sonunda, bilim dünyasının daha önce tanımlamadığı bir bitki türü belgelendi. Türe, Bitlis Eren Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Kürşat ve ekibi tarafından 'Fritillaria damlana' adı verildi; Türkçe bilimsel adı ise Muş Ters Lalesi oldu. 

Bitki, Kurtik Dağı'nın 2 bin 550 metre ve üzerindeki zirve kesimlerinde yetişiyor ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor!

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2024'te Fark Edildi, Üç Yıl Boyunca Takip Edildi

2024'te Fark Edildi, Üç Yıl Boyunca Takip Edildi

Mor renkli, dar çan biçimli çiçekleriyle aynı cinsteki akrabalarından ayrılan çiçek, Muş'ta uzun süredir izleniyordu. Bitki ilk kez 2024 yılında, Kurtik Dağı'nda yürütülen arazi çalışmaları sırasında gözlemlenmiş, ekip bununla yetinmemiş ve aynı bölgeyi 2025 ve 2026 yıllarında da takip etmişti.

Üç sezon boyunca yapılan incelemelerin ardından, bitkinin daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış yeni bir tür olduğu belgelendi. Çalışmayı Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat yürüttü. 

Yeni türle birlikte Türkiye'deki Fritillaria türlerinin sayısı 63'e yükseldi.

Muş'a özgü çiçek, yaklaşık 2 bin 550 metrede yetişiyor.

Muş'a özgü çiçek, yaklaşık 2 bin 550 metrede yetişiyor.

Türün yayılış alanı oldukça dar. Yaklaşık 2 bin 550 metre ve üzerindeki yüksek rakımlarda, Kurtik Dağı'nın zirve kesimlerinde yetişiyor. Dünyada başka hiçbir noktada kaydedilmiş değil.

Kürşat'ın aktardığına göre yeni tür, mat yaprakları, mor renkli çiçekleri, dar çan biçimindeki çiçek yapısı ve üç parçalı uzun stilusuyla aynı cins içindeki diğer türlerden ayrılıyor.

Keşfedildiği Anda Risk Altında: Otlatma ve Rüzgâr Santralleri

Keşfedildiği Anda Risk Altında: Otlatma ve Rüzgâr Santralleri

Fakat bu endemik çiçek, risk altında. 

Kürşat, Muş Ters Lalesi'nin yetiştiği zirve kesimlerinde yoğun hayvan otlatmasının tür üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

İkinci tehdit ise bölgede yürütülen rüzgâr enerjisi çalışmaları. Bu çalışmaların genişlemesinin, bitkinin zaten çok dar olan yaşam alanları açısından risk oluşturabileceğini söylüyor.

Kürşat bu nedenle türün korunmasına yönelik bir koruma planı hazırlanması gerektiğini vurguluyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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