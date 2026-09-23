Altında 23 Eylül Sürprizi: Gram ve Çeyrek Altın Güne Nasıl Başladı?

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde, haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların ve vatandaşların odak noktası olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler güvenli liman olan değerli metallere yön verirken, yurt içi piyasada da altın türlerindeki anlık dalgalanmalar yakından takip ediliyor.

Salı gününü artışla kapatan değerli metal, yeni günün ilk saatlerinde faiz baskısı ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle yönünü yeniden belirlemeye çalışıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? Altın düştü mü?