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Ekonomi
Altında 23 Eylül Sürprizi: Gram ve Çeyrek Altın Güne Nasıl Başladı?

Altında 23 Eylül Sürprizi: Gram ve Çeyrek Altın Güne Nasıl Başladı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 10:51
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Küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde, haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların ve vatandaşların odak noktası olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler güvenli liman olan değerli metallere yön verirken, yurt içi piyasada da altın türlerindeki anlık dalgalanmalar yakından takip ediliyor.

Salı gününü artışla kapatan değerli metal, yeni günün ilk saatlerinde faiz baskısı ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle yönünü yeniden belirlemeye çalışıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? Altın düştü mü?

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Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Haftanın ikinci işlem gününde gram altın, günü önceki kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,3’lük sınırlı bir primle 6 bin 837 lira seviyesinde tamamlamıştı. 23 Eylül Çarşamba sabahında ise gram altın 6 bin 825 lira seviyelerinde dengelenme çabasını sürdürüyor. İşte altın fiyatlarında son durum!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 787 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 984 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 976 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 43 bin 303 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 817 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 320 dolar

Altın fiyatları neden yükselmiyor?

Altın fiyatları neden yükselmiyor?

Altın fiyatlarının üzerindeki baskının ana nedeni olarak küresel siyasetteki diplomatik hareketlilik ve merkez bankalarının faiz politikaları öne çıkıyor. ABD ile İran arasında savaşı sonlandırmaya dönük yürütülen diplomatik temaslarda sağlanan ilerleme, küresel risk algısını bir miktar düşürerek altın gibi güvenli limanlara olan talebi kısıtlıyor.

Bunun yanı sıra, yüksek faiz ortamının öngörülenden daha uzun sürebileceğine dair beklentiler değerli metaller üzerinde satış baskısı yaratıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tondaki açıklamalar, Dolar Endeksi’nin 100,8 seviyesine ulaşarak son 2 ayın en yüksek seviyesini görmesini sağladı. Güçlenen dolar, ons altın fiyatının yukarı yönlü ivmesini sınırlayan en önemli faktör olarak değerlendiriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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