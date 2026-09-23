Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi! Eski Dizisini Neden İzlemediğini Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imajını değiştirdi. Saçlarını uzatan oyuncuya muhabirler eski dizisini izleyip izlemediğini de sordu. Altıntoprak hem bu soruya yanıt verdi hem de Kızılcık Şerbeti'nin kariyerindeki yerini anlattı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Emrah Altıntoprak'tan Kızılcık Şerbeti itirafı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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