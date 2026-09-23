Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi! Eski Dizisini Neden İzlemediğini Açıkladı

Emrah Altıntoprak, dört sezon boyunca rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kariyerindeki yerini de anlattı. Yaklaşık 15 yıldır oyunculuk yaptığını belirten Altıntoprak, dizinin kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti:

“Kızılcık Şerbeti kariyerimde çok önemli. 15 yıldır yapıyorum bu işi ama insanların beni tanıdığı ilk iş. İnsanlar için de benim için de yeri önemli.”

Böylece Altıntoprak, eski dizisini henüz izlemeye fırsat bulamadığını söylerken bunun diziyle arasındaki bağın kopmasından kaynaklanmadığını da sözleriyle ortaya koydu. Oyuncu şimdi yeni imajıyla Aşk ve Taht'ta izleyici karşısına çıkacak.