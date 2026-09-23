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Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi! Eski Dizisini Neden İzlemediğini Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi! Eski Dizisini Neden İzlemediğini Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 10:51
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imajını değiştirdi. Saçlarını uzatan oyuncuya muhabirler eski dizisini izleyip izlemediğini de sordu. Altıntoprak hem bu soruya yanıt verdi hem de Kızılcık Şerbeti'nin kariyerindeki yerini anlattı.

KAYNAK: Magazin Burada

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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Şerbo'yla yıldızı parlayan Emrah Altıntoprak, ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu. Yeni rolü için imaj değişikliğine de giden Altıntoprak, saçlarını uzattı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncunun karşısına eski dizisi Kızılcık Şerbeti de çıktı.

Diziden senaryo gereği Mustafa karakterinin ölümüyle ayrılan Altıntoprak'a, Kızılcık Şerbeti'ni izlemeye devam edip etmediği soruldu. Oyuncu, yoğun çalışma temposu nedeniyle diziyi izlemeye fırsat bulamadığını söyleyerek şu yanıtı verdi:

“Yok yani fırsat bulamadım. Zaten dizilerde oynarken bizim diziyi izlemeye çok vaktimiz olmuyor. Kendi bölümümüzü izleyebilirsek o hafta ne âlâ.”

Emrah Altıntoprak'tan Kızılcık Şerbeti itirafı!

Emrah Altıntoprak'tan Kızılcık Şerbeti itirafı!

Emrah Altıntoprak, dört sezon boyunca rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kariyerindeki yerini de anlattı. Yaklaşık 15 yıldır oyunculuk yaptığını belirten Altıntoprak, dizinin kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti:

“Kızılcık Şerbeti kariyerimde çok önemli. 15 yıldır yapıyorum bu işi ama insanların beni tanıdığı ilk iş. İnsanlar için de benim için de yeri önemli.”

Böylece Altıntoprak, eski dizisini henüz izlemeye fırsat bulamadığını söylerken bunun diziyle arasındaki bağın kopmasından kaynaklanmadığını da sözleriyle ortaya koydu. Oyuncu şimdi yeni imajıyla Aşk ve Taht'ta izleyici karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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