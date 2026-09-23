Gen Z'nin Yeni Pozu: "Chest Rest" Artık Kırmızı Halılarda! Peki Neden Bu Kadar Popüler?
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Kırmızı halı fotoğraflarında son zamanlarda hep aynı hareketi gördüğünüzü fark ettiniz mi? Bir el, bazen ikisi birden, göğüs hizasında hafifçe duruyor. Bu pozun artık adı da var: 'Chest rest' ya da 'boob rest'.
Selena Gomez, Dua Lipa, Zendaya, Kylie Jenner ve Hailey Bieber gibi isimler bu pozu defalarca tekrarladı. Artık her yerde karşımıza çıkan bu duruşun ardında ise fotoğrafçıların bile hemfikir olamadığı bir tartışma var.
İşte detaylar.
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"Chest Rest" (Göğüs Üstü Poz) Nedir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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