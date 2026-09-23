Gen Z'nin Yeni Pozu: "Chest Rest" Artık Kırmızı Halılarda! Peki Neden Bu Kadar Popüler?

Kırmızı halılarda son dönemin en çok konuşulan pozu artık bir isme sahip: 'Cest rest', yani göğüs üstü poz. Bir ya da iki elin göğüs hizasında durmasıyla oluşan bu duruş, kimi zaman zarif ve hafif bir dokunuş, kimi zaman ise elin göğsü tam olarak kavradığı çok daha belirgin bir hareket olarak karşımıza çıkıyor.

Selena Gomez, Dua Lipa, Zendaya, Kylie Jenner, Hailey Bieber ve Millie Bobby Brown gibi isimler bu pozu son aylarda defalarca tekrarladı; hatta Kylie Jenner'ın bu duruşu neredeyse imza pozu haline getirdiği söyleniyor.

Bu Kadar Hızlı Yayılmasının Nedeni Ne?

İşin komik tarafı, poz o kadar tanıdık hale geldi ki 2026 Critics Choice Awards'ta da bu hareket üzerinden bir gönderme bile yapıldı. Hacks oyuncuları Meg Stalter ve Paul W. Downs, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'i taklit ederken Stalter da bu pozu kullandı.