article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gen Z'nin Yeni Pozu: "Chest Rest" Artık Kırmızı Halılarda! Peki Neden Bu Kadar Popüler?

Gen Z'nin Yeni Pozu: "Chest Rest" Artık Kırmızı Halılarda! Peki Neden Bu Kadar Popüler?

Moda psikoloji
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 10:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kırmızı halı fotoğraflarında son zamanlarda hep aynı hareketi gördüğünüzü fark ettiniz mi? Bir el, bazen ikisi birden, göğüs hizasında hafifçe duruyor. Bu pozun artık adı da var: 'Chest rest' ya da 'boob rest'. 

Selena Gomez, Dua Lipa, Zendaya, Kylie Jenner ve Hailey Bieber gibi isimler bu pozu defalarca tekrarladı. Artık her yerde karşımıza çıkan bu duruşun ardında ise fotoğrafçıların bile hemfikir olamadığı bir tartışma var.

İşte detaylar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Chest Rest" (Göğüs Üstü Poz) Nedir?

"Chest Rest" (Göğüs Üstü Poz) Nedir?

Kırmızı halılarda son dönemin en çok konuşulan pozu artık bir isme sahip: 'Cest rest', yani göğüs üstü poz. Bir ya da iki elin göğüs hizasında durmasıyla oluşan bu duruş, kimi zaman zarif ve hafif bir dokunuş, kimi zaman ise elin göğsü tam olarak kavradığı çok daha belirgin bir hareket olarak karşımıza çıkıyor.

Selena Gomez, Dua Lipa, Zendaya, Kylie Jenner, Hailey Bieber ve Millie Bobby Brown gibi isimler bu pozu son aylarda defalarca tekrarladı; hatta Kylie Jenner'ın bu duruşu neredeyse imza pozu haline getirdiği söyleniyor.

Bu Kadar Hızlı Yayılmasının Nedeni Ne? 

İşin komik tarafı, poz o kadar tanıdık hale geldi ki 2026 Critics Choice Awards'ta da bu hareket üzerinden bir gönderme bile yapıldı. Hacks oyuncuları Meg Stalter ve Paul W. Downs, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'i taklit ederken Stalter da bu pozu kullandı.

Fotoğrafçılara Göre Pozun Verdiği Mesaj Değişebiliyor

Fotoğrafçılara Göre Pozun Verdiği Mesaj Değişebiliyor

25 yaşındaki içerik üreticisi ve fotoğrafçı Lizzie Kloehn'e göre bu poz o kadar popüler çünkü tamamen doğal ve kolay: 'Kamera aniden üzerinize çevrildiğinde ulaşması hem çok doğal hem de hiç garip durmayan pozlardan biri.' 

Teksas'tan 22 yaşındaki Neriyah Perez ise elin duruşuna göre farklı bir mesaj verilebildiğini söylüyor: Elinizi zarif bir şekilde konumlandırarak 'Kendi bedenimde rahatım' diyebilir ya da daha cesur bir tavırla dikkat çekmeyi seçebilirsiniz.

Ama bu mesaj herkes için aynı değil.

Fotoğrafçıların bir kısmına göre poz kendine güvenin göstergesiyken, başka bir grup için işler o kadar basit değil.

Düğün Fotoğrafçılarının İşi Daha Karmaşık

Düğün Fotoğrafçılarının İşi Daha Karmaşık

Güney Kaliforniyalı düğün fotoğrafçısı Mariela Campbell konuya çok daha doğrudan yaklaşıyor: 'Bu bir dekolte pozu ve tam olarak tasarlandığı işi yapıyor.' 

Colorado'lu fotoğrafçı Kim Marquez ise daha ölçülü bir değerlendirme yapıyor; poz, kişi bunu isteyerek ve kendinden emin şekilde yapıyorsa 'yakışan' bir sonuç verebiliyor.

Marka stratejisti Lindsay Hyatt ise Threads'te paylaştığı bir gönderide gelinleri uyarıyor: Kendi düğün fotoğraflarında bu pozu veren bir gelinin, 14 yıl sonra bundan pişman olacağını söylüyor.

Yani mesele sadece pozun kendisi değil, hangi bağlamda çekildiği.

Her Kuşağın Kendi İmza Pozu Oldu

Her Kuşağın Kendi İmza Pozu Oldu

Chest rest, aslında ilk kez ortaya çıkan bir fenomen değil; her kuşağın kendine ait, sonradan tuhaf görünen bir poz mirası var. Millenyum kuşağının 'çaydanlık pozu'nda el belde, dirsek dışarı doğru uzanıyordu. Ondan önce Myspace döneminde kamera yukarıdan tutulup çene aşağı eğilir, dudaklar ördek gibi büzülürdü. Tumblr çağının unutulması güç 'bıyık parmağı' pozunu da hatırlayanlar hatırlar.

Peki Z Kuşağının Kendi Pozları Yok mu?

Aslında var: Gözleri yarı kapalı gülümseme anlamına gelen 'shmile' ve dudakları hafifçe büzen 'Gen Z pout' da bu kuşağın imzası. Ama chest rest, şu anda hepsinin önüne geçmiş durumda.

Sosyal Medya Bu Pozun Arkasında Ne Görüyor?

Sosyal Medya Bu Pozun Arkasında Ne Görüyor?

Konuyla ilgili yorumlarda pozun neden bu kadar sık kullanıldığına dair farklı fikirler öne çıkıyor.

Sanat Tarihinden Bir İz mi?

Bir kullanıcı, bu pozun aslında yeni olmadığını, sanat tarihi derslerinde öğrendiği bir geleneğe dayandığını yazdı: Tablolarda kadınların ellerini göğüslerine koyarak resmedilmesi, geçmişte bir tür alçakgönüllülük simgesiymiş. Bu hareket, kadının izlendiğinin farkında olduğunu ima edermiş. Bugünün nedeni muhtemelen aynı değil ama tarihin bu şekilde tekrar etmesi ilgi çekici.

Yoksa Mesele Algoritma mı?

Başka bir yorum ise işin çok daha pratik bir tarafına işaret ediyor: Her şeyin etiketlenip paylaşılabilir hale geldiği bir dönemde, elin bu şekilde durması tırnakları ve takıları da kareye sığdırmanın bir yolu olabilir. Daha fazla etiket, daha fazla paylaşım, daha fazla erişim demek.

Siz bu pozun arkasında sanat tarihini mi, algoritmayı mı, yoksa bambaşka bir şey mi görüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın