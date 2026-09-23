Tuzlu Kahve'nin Jeneriği Bir Seyircinin Elinde Baştan Aşağı Değişti! Beğeni Dolu Yorumlar Geldi
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Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve bu kez reytingleriyle değil, bir seyircinin hazırladığı alternatif jenerikle konuşuluyor. Melis Fis'in seslendirdiği jenerik müziğini kullanan seyirci, dizinin açılışını kendi görüntü seçimi ve kurgusuyla yeniden hazırladı. Paylaşımın ardından jeneriğe yönelik beğeni dolu yorumlar geldi.
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Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, salı akşamları ekran yolculuğuna devam ederken bu kez bir seyircinin hazırladığı jenerikle dikkat çekti.
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İşte Tuzlu Kahve'nin seyirci yapımı alternatif jeneriği:
Gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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