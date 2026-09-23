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Tuzlu Kahve'nin Jeneriği Bir Seyircinin Elinde Baştan Aşağı Değişti! Beğeni Dolu Yorumlar Geldi

Tuzlu Kahve'nin Jeneriği Bir Seyircinin Elinde Baştan Aşağı Değişti! Beğeni Dolu Yorumlar Geldi

Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 11:23
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Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve bu kez reytingleriyle değil, bir seyircinin hazırladığı alternatif jenerikle konuşuluyor. Melis Fis'in seslendirdiği jenerik müziğini kullanan seyirci, dizinin açılışını kendi görüntü seçimi ve kurgusuyla yeniden hazırladı. Paylaşımın ardından jeneriğe yönelik beğeni dolu yorumlar geldi.

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Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, salı akşamları ekran yolculuğuna devam ederken bu kez bir seyircinin hazırladığı jenerikle dikkat çekti.

Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, salı akşamları ekran yolculuğuna devam ederken bu kez bir seyircinin hazırladığı jenerikle dikkat çekti.

Binnur Kaya, Buğra Gülsoy, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, yeni sezonun dram ağırlıklı yapımları arasında komedi türüyle farklı bir yerde konumlanıyor. Dizinin dikkat çeken detaylarından biri de Melis Fis'in seslendirdiği jenerik müziği oldu. Bir seyirci ise dizinin mevcut jeneriğini kendi yorumuyla yeniden ele alarak alternatif bir versiyon hazırladı. Melis Fis'in seslendirdiği müziği koruyan seyirci, görüntüleri yeniden kurgulayarak Tuzlu Kahve için farklı bir açılış ortaya çıkardı. Hazırlanan alternatif jenerik sosyal medyada paylaşılırken videonun altında dizinin jeneriğine ilişkin yorumlar da yapıldı. Özellikle seyircinin hazırladığı versiyonu beğenen kullanıcıların yorumları dikkat çekti.

İşte Tuzlu Kahve'nin seyirci yapımı alternatif jeneriği:

Gelen yorumlardan bazıları:

Gelen yorumlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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