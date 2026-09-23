Feyza Civelek'in Ardından Kardeşi Ömer Civelek de Annesinin Dizisinde! İşte Anne Yarısı'ndaki Performansı
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Senarist Melis Civelek'in oğlu ve Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek, yeni dizi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Daha önce yine annesinin kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda rol alan Civelek'in Anne Yarısı'nın ilk bölümündeki performansı da izleyici karşısına çıktı.
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Melis Civelek'in yeni dizisi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir isim yer aldı.
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İşte Anne Yarısı'nın senaristi Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek'in dizideki bir sahnesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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