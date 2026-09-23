article/comments
article/share
Haberler
TV
Feyza Civelek'in Ardından Kardeşi Ömer Civelek de Annesinin Dizisinde! İşte Anne Yarısı'ndaki Performansı

Feyza Civelek'in Ardından Kardeşi Ömer Civelek de Annesinin Dizisinde! İşte Anne Yarısı'ndaki Performansı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 10:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Senarist Melis Civelek'in oğlu ve Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek, yeni dizi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Daha önce yine annesinin kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda rol alan Civelek'in Anne Yarısı'nın ilk bölümündeki performansı da izleyici karşısına çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis Civelek'in yeni dizisi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir isim yer aldı.

Melis Civelek'in yeni dizisi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir isim yer aldı.

Senarist Melis Civelek'in oğlu ve oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek, dizinin kadrosuna dahil oldu. Ömer Nadir Civelek daha önce de annesi Melis Civelek'in senaristleri arasında bulunduğu Sandık Kokusu'nda rol almıştı. Genç oyuncu bu kez yine annesinin kaleme aldığı Anne Yarısı ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünün yayımlanmasıyla birlikte Ömer Nadir Civelek'in sahneleri de ekrana geldi. Böylece Civelek, Sandık Kokusu'nun ardından bir kez daha annesi Melis Civelek'in yazdığı bir yapımın oyuncu kadrosunda yer almış oldu.

Ailenin oyunculuk tarafında en çok tanınan isimlerden biri ise Feyza Civelek. Melis Civelek'in kızı olan oyuncu, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandırmıştı. Feyza Civelek'in annesinin senaryosunu yazdığı yapımlarda rol alması geçmişte sosyal medyada “torpil” tartışmalarına da konu olmuştu. Şimdi kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de Anne Yarısı kadrosunda yer almasıyla ailedeki senarist-oyuncu birlikteliği bir kez daha dikkat çekti.

İşte Anne Yarısı'nın senaristi Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek'in dizideki bir sahnesi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın