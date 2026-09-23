Feyza Civelek'in Ardından Kardeşi Ömer Civelek de Annesinin Dizisinde! İşte Anne Yarısı'ndaki Performansı

Senarist Melis Civelek'in oğlu ve oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek, dizinin kadrosuna dahil oldu. Ömer Nadir Civelek daha önce de annesi Melis Civelek'in senaristleri arasında bulunduğu Sandık Kokusu'nda rol almıştı. Genç oyuncu bu kez yine annesinin kaleme aldığı Anne Yarısı ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünün yayımlanmasıyla birlikte Ömer Nadir Civelek'in sahneleri de ekrana geldi. Böylece Civelek, Sandık Kokusu'nun ardından bir kez daha annesi Melis Civelek'in yazdığı bir yapımın oyuncu kadrosunda yer almış oldu.

Ailenin oyunculuk tarafında en çok tanınan isimlerden biri ise Feyza Civelek. Melis Civelek'in kızı olan oyuncu, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandırmıştı. Feyza Civelek'in annesinin senaryosunu yazdığı yapımlarda rol alması geçmişte sosyal medyada “torpil” tartışmalarına da konu olmuştu. Şimdi kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de Anne Yarısı kadrosunda yer almasıyla ailedeki senarist-oyuncu birlikteliği bir kez daha dikkat çekti.