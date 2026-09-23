Dayısının Kapısını da Çaldı: Prens Harry'nin Prenses Diana Belgeseli İçin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

O isim, Harry'nin dayısı Charles Spencer. The Telegraph'a göre Harry'nin belgesel için görüştüğü isimler arasında Spencer da bulunuyor. Ancak Spencer, 22 Eylül'de raflara çıkan 'Swan Song: Diana, My Sister' kitabını neden yazdığını anlatırken kız kardeşiyle ilgili bir yapımda daha 'konuşan kafa' olmak istemediğini söyledi. Belgesel yapımcılarının 'kusurlu' bir gündemle hareket edebileceğinden endişe ettiğini de ekledi.

Kitap, saraydan tepki çeken iddialarıyla da gündemde. Spencer, dönemin Prens Charles'ının Diana'nın ölümünün ardından 'Onu yakında unuturuz' dediğini öne sürdü; Buckingham Sarayı ise yasın hafızayı ve muhakemeyi etkileyebileceğini hatırlatarak iddiaya itiraz etti. Spencer ayrıca annesini kaybeden küçük Harry'ye o günlerde gözle görülür bir özen gösterilmediğini yazdı.

Harry cephesinden resmî bir açıklama gelmedi. Kendisine yakın bir kaynak, Harry'nin 'bu önemli yıl dönümünde annesinin mirasını onurlandırmanın en anlamlı yolunu hâlâ düşündüğünü' söyledi. Temmuzdaki İngiltere ziyaretinde bile bir araya gelmeyen kardeşler arasındaki soğukluk sürerken projenin, Prens William'la yeni bir gerginliğe yol açabileceği konuşuluyor.