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Dayısının Kapısını da Çaldı: Prens Harry'nin Prenses Diana Belgeseli İçin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Dayısının Kapısını da Çaldı: Prens Harry'nin Prenses Diana Belgeseli İçin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Netflix Prens Harry
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 10:34
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Prens Harry'nin, annesi Prenses Diana'nın 2027'deki 30. ölüm yıl dönümü için bir belgesel üzerinde çalıştığı iddia edildi. İlk olarak The Telegraph ve People'ın duyurduğu habere göre Harry, projede yer almaları için Diana'nın yakın dostlarına ve ailesine tek tek ulaştı. Belgeselin Harry ile Meghan Markle'ın yapım şirketi Archewell Productions tarafından hazırlanıp Netflix'e satılması bekleniyor. Ancak projede henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil.

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Prenses Diana, 1997'de Paris'teki kazada hayatını kaybettiğinde Prens Harry henüz 12 yaşındaydı.

Prenses Diana, 1997'de Paris'teki kazada hayatını kaybettiğinde Prens Harry henüz 12 yaşındaydı.

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te paparazzilerin takibi sırasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O gün Harry 12, ağabeyi William ise 15 yaşındaydı. Harry, 2023'te yayımlanan anı kitabı Spare'de haberi aldığı anı 'Öldü, diye düşündüm. Tanrım, gerçekten sonsuza dek gitti' satırlarıyla anlatmıştı.

İki kardeş, 20. yıl dönümü olan 2017'de ITV'nin 'Diana, Our Mother: Her Life and Legacy' ve BBC'nin 'Diana, 7 Days' belgesellerinde birlikte kamera karşısına geçmişti. O dönem William'ın, annelerini kamuoyu önünde bu kadar açık konuştukları son yapım olacağını ima ettiği aktarılmıştı.

Harry, 2020'de kraliyet görevlerinden çekildikten sonra Meghan Markle'la ABD'ye yerleşmiş, Netflix'le imzaladığı anlaşmanın ardından 2022'de 'Harry & Meghan' belgesel dizisiyle gündeme oturmuştu. Çiftin, yaklaşık altı yıl sonra çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte ağustos ayında İngiltere'ye döndüğü bildirildi. Harry'nin yeniden İngiltere'ye yerleştiği bu günlerde, annesi için hazırladığı iddia edilen belgeselin perde arkasında ise ailenin en tanıdık isimlerinden biri öne çıkıyor.

Harry'nin ulaştığı isimlerden biri olan dayısı Charles Spencer, 'konuşan kafa' olmak istemediğini söyledi.

Harry'nin ulaştığı isimlerden biri olan dayısı Charles Spencer, 'konuşan kafa' olmak istemediğini söyledi.

O isim, Harry'nin dayısı Charles Spencer. The Telegraph'a göre Harry'nin belgesel için görüştüğü isimler arasında Spencer da bulunuyor. Ancak Spencer, 22 Eylül'de raflara çıkan 'Swan Song: Diana, My Sister' kitabını neden yazdığını anlatırken kız kardeşiyle ilgili bir yapımda daha 'konuşan kafa' olmak istemediğini söyledi. Belgesel yapımcılarının 'kusurlu' bir gündemle hareket edebileceğinden endişe ettiğini de ekledi.

Kitap, saraydan tepki çeken iddialarıyla da gündemde. Spencer, dönemin Prens Charles'ının Diana'nın ölümünün ardından 'Onu yakında unuturuz' dediğini öne sürdü; Buckingham Sarayı ise yasın hafızayı ve muhakemeyi etkileyebileceğini hatırlatarak iddiaya itiraz etti. Spencer ayrıca annesini kaybeden küçük Harry'ye o günlerde gözle görülür bir özen gösterilmediğini yazdı.

Harry cephesinden resmî bir açıklama gelmedi. Kendisine yakın bir kaynak, Harry'nin 'bu önemli yıl dönümünde annesinin mirasını onurlandırmanın en anlamlı yolunu hâlâ düşündüğünü' söyledi. Temmuzdaki İngiltere ziyaretinde bile bir araya gelmeyen kardeşler arasındaki soğukluk sürerken projenin, Prens William'la yeni bir gerginliğe yol açabileceği konuşuluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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