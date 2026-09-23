Dayısının Kapısını da Çaldı: Prens Harry'nin Prenses Diana Belgeseli İçin Perde Arkası Ortaya Çıktı!
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Prens Harry'nin, annesi Prenses Diana'nın 2027'deki 30. ölüm yıl dönümü için bir belgesel üzerinde çalıştığı iddia edildi. İlk olarak The Telegraph ve People'ın duyurduğu habere göre Harry, projede yer almaları için Diana'nın yakın dostlarına ve ailesine tek tek ulaştı. Belgeselin Harry ile Meghan Markle'ın yapım şirketi Archewell Productions tarafından hazırlanıp Netflix'e satılması bekleniyor. Ancak projede henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil.
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Prenses Diana, 1997'de Paris'teki kazada hayatını kaybettiğinde Prens Harry henüz 12 yaşındaydı.
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Harry'nin ulaştığı isimlerden biri olan dayısı Charles Spencer, 'konuşan kafa' olmak istemediğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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