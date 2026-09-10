Diana'nın İkonik İntikam Elbisesi Satışa Çıkıyor: Sotheby's 220 Bin Sterlin Bekliyor

Diana'nın 1994'te giydiği siyah elbise, otuz iki yıl sonra yeniden gündemde. Sotheby's, 'intikam elbisesi' olarak bilinen tasarımı Aralık ayında New York'ta müzayedeye çıkaracak. Christina Stambolian imzalı elbise için tahmini fiyat 220 bin sterline kadar yükselebiliyor. Satıştan önce elbise, Londra'dan New York'a uzanan bir sergi turuna çıkıyor.