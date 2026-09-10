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Diana'nın İkonik İntikam Elbisesi Satışa Çıkıyor: Sotheby's 220 Bin Sterlin Bekliyor

Diana'nın İkonik İntikam Elbisesi Satışa Çıkıyor: Sotheby's 220 Bin Sterlin Bekliyor

Moda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 22:29
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Diana'nın 1994'te giydiği siyah elbise, otuz iki yıl sonra yeniden gündemde. Sotheby's, 'intikam elbisesi' olarak bilinen tasarımı Aralık ayında New York'ta müzayedeye çıkaracak. Christina Stambolian imzalı elbise için tahmini fiyat 220 bin sterline kadar yükselebiliyor. Satıştan önce elbise, Londra'dan New York'a uzanan bir sergi turuna çıkıyor.

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Elbise, adını Prens Charles'ın itirafıyla aynı geceye, 1994'teki Serpentine Gallery davetine borçlu kaldı.

Elbise, adını Prens Charles'ın itirafıyla aynı geceye, 1994'teki Serpentine Gallery davetine borçlu kaldı.

Tasarımı Christina Stambolian imzalayan siyah ipek elbiseyi Diana, Londra'daki Vanity Fair gecesinde giymişti. Aynı akşam Galler Prensi Charles, televizyonda evlilik dışı ilişkisini kamuoyuna açıklamıştı. Cesur yakası ve diz üstü kesimiyle tasarım, kısa sürede 'intikam elbisesi' lakabını aldı. Otuz iki yıl sonra aynı elbise, Sotheby's'in vitrinine giriyor.

Elbisenin şöhreti geçen yıl kasımda Paris'teki Musée Grévin'in balmumu koleksiyonuna kadar uzandı.

Elbisenin şöhreti geçen yıl kasımda Paris'teki Musée Grévin'in balmumu koleksiyonuna kadar uzandı.

Kasım 2025'te açılan sergide, Diana'nın balmumu heykeli aynı siyah elbiseyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Heykel, elbisenin cesur yakasını ve diz üstü kesimini birebir yansıtacak şekilde hazırlanmıştı. Getty Images fotoğrafçısı Sébastien Dupuy'un çektiği kareler, dünya basınında geniş yer buldu. Balmumu heykel, Musée Grévin'in kalıcı sergi alanında yer almaya devam ediyor.

Sotheby's, elbiseyi 9 Aralık'ta New York'taki lüks moda müzayedesinde koleksiyonerlerle buluşturmayı planlıyor.

Sotheby's, elbiseyi 9 Aralık'ta New York'taki lüks moda müzayedesinde koleksiyonerlerle buluşturmayı planlıyor.

Elbise, satıştan önce Londra, Hong Kong ve Cenevre'de halka açık şekilde sergilenecek. Londra'daki ilk durak 18-24 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Tahmini satış fiyatı 110 bin ile 220 bin sterlin arasında değişiyor. Satıştan elde edilecek gelirin tamamı Edinburgh'daki bir kraliyet hastanesi derneğine aktarılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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