Diana'nın İkonik İntikam Elbisesi Satışa Çıkıyor: Sotheby's 220 Bin Sterlin Bekliyor
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Diana'nın 1994'te giydiği siyah elbise, otuz iki yıl sonra yeniden gündemde. Sotheby's, 'intikam elbisesi' olarak bilinen tasarımı Aralık ayında New York'ta müzayedeye çıkaracak. Christina Stambolian imzalı elbise için tahmini fiyat 220 bin sterline kadar yükselebiliyor. Satıştan önce elbise, Londra'dan New York'a uzanan bir sergi turuna çıkıyor.
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Elbise, adını Prens Charles'ın itirafıyla aynı geceye, 1994'teki Serpentine Gallery davetine borçlu kaldı.
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Elbisenin şöhreti geçen yıl kasımda Paris'teki Musée Grévin'in balmumu koleksiyonuna kadar uzandı.
Sotheby's, elbiseyi 9 Aralık'ta New York'taki lüks moda müzayedesinde koleksiyonerlerle buluşturmayı planlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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