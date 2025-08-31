Prenses Diana'yı Kaybedeli 28 Yıl Oldu: Paris’teki O Gece, Son Sözleri ve Gizemli Vasiyetin Şok Detayları!
Prenses Diana’nın ölümünün 28. yıl dönümünde hem Paris’teki trajik son gece hem de geçtiğimiz aylarda ortaya atılan gizli vasiyet iddiası gündeme oturdu.
Buyurun, önce tarihin tozlu sayfalarını aralayıp şok etkisi yaratan o geceyi hatırlayalım. Sonra da 28. yıl dönümünden biraz önce bulunduğu iddia edilen ve Elizabeth'ten Camilla'ya oğullarından büyük aşkına bıraktığı iddia edilen mesajları beraber inceleyelim.
Bugün 31 Ağustos, “Halkın Prensesi” Diana’nın ölümünün 28. yıl dönümü.
Boşanmanın üzerinden yalnızca bir yıl geçmişti…
30 Ağustos 1997 akşamı, Diana yeni sevgilisi Dodi Fayed ile Paris’teydi.
Saat 00.23’te Diana ve Dodi'yi eve götürmek üzere yola çıkan araç Pont de l’Alma tüneline girdi.
Şimdi gelelim geçtiğimiz aylarda, tam da Diana’nın 28. ölüm yıl dönümüne aylar kala Yahoo News’te yayınlanan ve magazin dünyasını karıştıran o makalenin detaylarına...
Hazırsanız, daha fazla yayılamadan üstü örtülen vasiyetin birbirinden çarpıcı detaylarına beraber göz atalım.
