Prenses Diana'yı Kaybedeli 28 Yıl Oldu: Paris’teki O Gece, Son Sözleri ve Gizemli Vasiyetin Şok Detayları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2025 - 18:52

Prenses Diana’nın ölümünün 28. yıl dönümünde hem Paris’teki trajik son gece hem de geçtiğimiz aylarda ortaya atılan gizli vasiyet iddiası gündeme oturdu. 

Buyurun, önce tarihin tozlu sayfalarını aralayıp şok etkisi yaratan o geceyi hatırlayalım. Sonra da 28. yıl dönümünden biraz önce bulunduğu iddia edilen ve Elizabeth'ten Camilla'ya oğullarından büyük aşkına bıraktığı iddia edilen mesajları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.yahoo.com/news/princess-d...
Bugün 31 Ağustos, “Halkın Prensesi” Diana’nın ölümünün 28. yıl dönümü.

O sadece bir kraliyet üyesi değil, İngiltere için umudun, modernliğin ve insani duyguların sembolüydü. Gülüşüyle tüm dünyayı etkileyen, mayın tarlalarında yürüyerek savaş karşıtı mesaj veren, AIDS hastalarının elini tutarak ön yargıları yıkan, çocuk hastanelerine yaptığı desteklerle yüzlerce hayata dokunan o kadındı Diana.

Fakat Diana'nın ışığı 31 Ağustos 1997 gecesi Paris’te bir tünelde sonsuza dek söndü...

İngiliz halkı onu hâlâ özlemle anarken, akıllarda hep aynı soru kaldı: Eğer Diana hayatta olsaydı, bugün monarşi bambaşka bir yerde olmaz mıydı?  

Kraliçe Elizabeth’in katı protokollerinin ötesine geçen, Charles’ın “unutulmaz hataları”nın ve Camilla gölgesinin çok ötesinde bir figürdü Diana. Onu farklı kılan da buydu: Saray tarafından törpülenmeye çalışıldıkça, halkın gözünde daha da büyüyen, bir masal kahramanı, prensesi haline gelmişti.

Boşanmanın üzerinden yalnızca bir yıl geçmişti…

Charles’ın Camilla’ya olan “bitmeyen aşkı” yüzünden darmadağın olan evlilik, Diana için ilişki açısından değil ama kraliyette boşanmayı meşrulaştıran bir hamle olduğu için acı dolu bir kapanış olmuştu. 

Charles–Camilla hikâyesinin gölgesi, Diana’nın “Bu evlilikte üç kişiydik, biraz kalabalıktı” sözleriyle çoktan tarihe kazınmıştı; Diana unvanını kaybetmişti ama halkın kalbindeki yeri baki kaldı.

Saraydan aldığı darbeler yetmezmiş gibi, boşandıktan sonra peşini bırakmayan paparazziler ve protokol baskısı, onun hayatını sürekli gölge gibi izliyordu. Üstelik herkes bunun arkasında Kraliçe Elizabeth’in Diana takıntısının olduğunu konuşuyordu. Ama Diana tüm bu yükün altında ezilmek yerine, kendi yolunu çizmeyi seçti.

Saray onu susturmaya çalıştıkça, Diana dünyanın gözünde bir “modern kahramana” dönüştü.

30 Ağustos 1997 akşamı, Diana yeni sevgilisi Dodi Fayed ile Paris’teydi.

Ritz Oteli’nde kalıyorlardı; gün boyu objektiflerden kaçmaya çalıştılar ama nafile… Paparazziler peşlerini bırakmıyordu. Dodi'nin Diana’ya bir yüzük almak için Repossi’ye uğradığının görülmesi üzerine kulislerde “evlilik mi geliyor?” sorusu dolaşmaya başlamıştı.

Gece yarısına doğru çift, otelin arka kapısından siyah Mercedes S280’e bindi. Direksiyonda Henri Paul, yanlarında da korumaları Trevor Rees-Jones vardı. Ve amaç sadece evlerine ulaşmaktı…

Saat 00.23’te Diana ve Dodi'yi eve götürmek üzere yola çıkan araç Pont de l’Alma tüneline girdi.

Hız çok yüksekti, paparazziler alacaklı gibi peşlerindeydi, direksiyon hâkimiyeti kayboldu ve Mercedes tünelin 13. sütununa çarptı. 

Dodi ve şoför olay yerinde öldü, Diana ağır yaralandı. Tek kurtulan ise emniyet kemeri takılı olan korumalarıydı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldığında herkes tek yürek olmuş, Diana'dan gelecek 'Kurtuldu' haberini bekliyordu. Ama iç kanama çok ağırdı. Doktorların saatler süren çabalarına rağmen Diana, sabaha karşı 04.00 sularında hayatını kaybetti. 

O sırada fısıldadığı son sözün “My God, what happened?” (Tanrım, ne oldu?) olduğu söylendi.

Sabah olduğunda İngiltere adeta şoka girdi. Kensington Sarayı’nın önü çiçek denizine döndü, milyonlar sokaklara döküldü. Başbakan Tony Blair, Diana için “Halkın Prensesi” diyerek onu resmen halkın kalbine mühürledi.  

Cenaze töreni 6 Eylül’de Westminster Abbey’de yapıldı. Dünya genelinde 2,5 milyara yakın insan ekran başında gözyaşlarıyla bu vedayı izledi. Kraliçe Elizabeth bile günlerce sessiz kaldıktan sonra televizyona çıkıp Diana için “pek çok insanı mutlu eden biri” demek zorunda kaldı. Ama halk çoktan kararını vermişti: Onların kalbinde asıl kraliçe Diana’ydı...

Diana'dan geriye yalnızca yukarıda gördüğünüz, asansör kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Şimdi gelelim geçtiğimiz aylarda, tam da Diana’nın 28. ölüm yıl dönümüne aylar kala Yahoo News’te yayınlanan ve magazin dünyasını karıştıran o makalenin detaylarına...

Habere göre, Kensington Sarayı’nda görevli bir temizlikçi yıllardır açılmamış bir çekmeceyi kurcalarken, tozlu kağıtların arasında Prenses Diana’ya ait el yazısıyla yazılmış gizemli bir vasiyet buldu.

Basına yansıyan vasiyetten ayrı olarak Diana'nın bir gün bulunması umuduyla sakladığı iddia edilen gizli vasiyet, kısa sürede RadarOnline ve Inquisitr gibi sitelerde de geniş yer buldu. Fakat kraliyet kulislerini rahatsız ettiği için herhangi bir ciddi kaynakta yer bulamadı. 

İddiaya göre gizli vasiyeti bulan görevli kadın, satırları okumaya başlayınca şok geçirip bayıldı. Belge saray koridorlarına taşınınca ise kraliyet kulislerinden birinin ağzından şu cümle döküldü: “Bu her şeyi değiştirir!”

Hazırsanız, daha fazla yayılamadan üstü örtülen vasiyetin birbirinden çarpıcı detaylarına beraber göz atalım.

Öncelikle eğer iddialar doğruysa vasiyetin başında oğulları Prens William ve Prens Harry'e bıraktığı duygusal satırlar yer alıyor. 

'Şimdi hallerini görüyorsa kemikleri sızlıyordur' düşüncesini daha da güçlendiren hayat dersleri vermiş, 'Kim ne derse desin, birbirinizi daima koruyun. Kim olduğunuzu asla unutmayın. Size cesur olmayı ben öğrettim.”  diyerek kraliyetin sert duvarları arasında çocuklarını birbirine emanet etmiş. 

Ayrıca küçük oğlu Harry'e ayrıca yazılmış bir bölüm olduğu da söyleniyor. İddiaya göre Diana, Afrika’da gizli bir köy ve toprak bıraktığını belirtmiş, “Halk seni kollarını açarak karşılayacak ve seni kendi kralları yapacak. Ama tek başına git, yanına başkasını alma.” uyarısında bulunmuş. 

Vasiyette asıl dikkat çeken 3 detay ise ölümüyle birçok sebepten ilişkilendirilmiş üç kişiye bıraktığı sözler ve eşyalardan oluşuyor. Tahmin edersiniz ki ilki Kraliçe Elizabeth'e... 

Vasiyetinde Kraliçe Elizabeth'e özel bir satır ayırdığı iddia edilen Diana'nın Elizabeth'e bir kasa anahtarı bıraktığı, “Sadece senin gözlerin için. Lütfen bunu asıl sahibine geri ver ve ona çok üzgün olduğumu söyle.” notunu iliştirdiği söyleniyor. Şimdilik, bu satırların Diana’nın kraliçeye son meydan okuması olduğuna inanılıyor. 

Gelelim ikinci kişiye; elbette sırada Camilla var. Charles’ın aşkı Camilla’ya yönelik satırlarının taş gibi ağır olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre Diana, dairesinde kalan hiçbir eşyanın “Charles’ın ikinci eşinin eline geçmemesi” gerektiğini yazmış fakat aynı zamanda Camilla’ya içinde belirli kısımların altının çizili olduğu 500 aşk romanı bırakmış...

Son olarak vasiyette Diana’nın hayatındaki büyük aşk olarak bilinen kalp cerrahı Hasnat Khan’ı da unutmadığı iddia ediliyor. Vasiyette, Khan’ın memleketi Lahor’daki kadın tıp öğrencilerine burs fonu kurulması yönünde bir madde bulunduğu söyleniyor.

Unutmamakta fayda var, bu gizli vasiyet henüz resmî bir kaynak tarafından doğrulanmadı. Tamamen magazin basınında dolaşan bir iddia. Yani bugün için hala kocaman bir spekülasyon perdesi altında. Ama tek bir gerçek var: Diana’nın adı, ölümünden 28 yıl sonra bile hâlâ kraliyeti sarsmaya yetiyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

