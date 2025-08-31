Prenses Diana'yı Kaybedeli 28 Yıl Oldu: Paris’teki O Gece, Son Sözleri ve Gizemli Vasiyetin Şok Detayları!

O sadece bir kraliyet üyesi değil, İngiltere için umudun, modernliğin ve insani duyguların sembolüydü. Gülüşüyle tüm dünyayı etkileyen, mayın tarlalarında yürüyerek savaş karşıtı mesaj veren, AIDS hastalarının elini tutarak ön yargıları yıkan, çocuk hastanelerine yaptığı desteklerle yüzlerce hayata dokunan o kadındı Diana.

Fakat Diana'nın ışığı 31 Ağustos 1997 gecesi Paris’te bir tünelde sonsuza dek söndü...

İngiliz halkı onu hâlâ özlemle anarken, akıllarda hep aynı soru kaldı: Eğer Diana hayatta olsaydı, bugün monarşi bambaşka bir yerde olmaz mıydı?

Kraliçe Elizabeth’in katı protokollerinin ötesine geçen, Charles’ın “unutulmaz hataları”nın ve Camilla gölgesinin çok ötesinde bir figürdü Diana. Onu farklı kılan da buydu: Saray tarafından törpülenmeye çalışıldıkça, halkın gözünde daha da büyüyen, bir masal kahramanı, prensesi haline gelmişti.