Esra Erol'un Kardeşi Muradına Erdi: Eda Erol ve Pilot Sevgilisi Görkemli Bir Düğünle Evlendi!

Esra Erol'un Kardeşi Muradına Erdi: Eda Erol ve Pilot Sevgilisi Görkemli Bir Düğünle Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.08.2025 - 22:22

Bir süredir düğününü beklediğimiz Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz saatlerde muradına erdi. Pilot sevgilisi Ekrem Karacayır'la Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen oldukça görkemli bir düğünle evlenen Eda Erol'un gelinliği çok beğenildi. Damadın gözyaşlarını tutamadığı anlar ise kalp eritti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Türkiye'nin en sevilen sunucularından olan Esra Erol, kariyerindeki başarısının yanında sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biri.

Türkiye’nin en sevilen sunucularından olan Esra Erol, kariyerindeki başarısının yanında sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biri.

Kendisinin küçük kız kardeşi Eda Erol'la da seneler önce tanışmıştık, belki hatırlarsınız. 2017 yılında Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği evlenme sözünü tutabileceğini cümle aleme duyurmuş, Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. 

Nişan yapıldı, o günler de magazin tarihine kazındı fakat çift, düğünlerine 1.5 ay kala ayrılmaya karar verdi. Oldukça medeni bir şekilde ayrılan, bir daha da birbiri hakkında konuşmayan ikilinin ayrılık sebebini hiçbir zaman öğrenenmiştik fakat Eda Erol hayatımıza Esra Erol'un kız kardeşi olarak sağlam bir giriş yapmıştı.

Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisiyle aniden evlilik kararı alan Eda Erol'un muradına erecek olması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisiyle aniden evlilik kararı alan Eda Erol'un muradına erecek olması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

İsteme ve nişan töreninin üzerinden birkaç ay geçti. İşleri çok da uzatmamaya karar veren pilot Ekrem Karacayır'la evlilik tarihini bu yaz olarak belirledi. 

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol, yakın dostları ve ailesiyle birlikte unutulmaz bir gece yaşamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Büyük gün geldi çattı! Bugün de magazinde düğün günü olmuş oldu! Mehmet Ali Erbil'den sonra Esra Erol da bu gece muradına erdi.

Büyük gün geldi çattı! Bugün de magazinde düğün günü olmuş oldu! Mehmet Ali Erbil'den sonra Esra Erol da bu gece muradına erdi.

Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen düğün oldukça şatafatlı ve görkemliydi. Eda Erol da pilot Ekrem Karacayır da oldukça mutlu ve neşeli gözüküyordu!

Tüm ailenin tam katılım sağladığı düğünde Eda Erol'un sade prenses gelinliği sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. 

Ayrıca Eda Erol ve Ekrem Karacayır'ın giriş yaptığı anlarda damadın aşkından gözyaşlarını tutamayıp Eda Erol'u öptüğü anlar da kalpleri çaldı!

İşte o anlar! Mutluluklar diliyoruz ❤️

