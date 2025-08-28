Esra Erol'un Kardeşi Muradına Erdi: Eda Erol ve Pilot Sevgilisi Görkemli Bir Düğünle Evlendi!
Bir süredir düğününü beklediğimiz Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz saatlerde muradına erdi. Pilot sevgilisi Ekrem Karacayır'la Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen oldukça görkemli bir düğünle evlenen Eda Erol'un gelinliği çok beğenildi. Damadın gözyaşlarını tutamadığı anlar ise kalp eritti!
Türkiye’nin en sevilen sunucularından olan Esra Erol, kariyerindeki başarısının yanında sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biri.
Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisiyle aniden evlilik kararı alan Eda Erol'un muradına erecek olması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Büyük gün geldi çattı! Bugün de magazinde düğün günü olmuş oldu! Mehmet Ali Erbil'den sonra Esra Erol da bu gece muradına erdi.
İşte o anlar! Mutluluklar diliyoruz ❤️
