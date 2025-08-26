onedio
Kına Gecesi Gerçekleşti, Düğüne Sayılı Gün Kaldı: Esra Erol’un Kardeşi Eda Erol Gelin Oluyor!

Kına Gecesi Gerçekleşti, Düğüne Sayılı Gün Kaldı: Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Gelin Oluyor!

26.08.2025 - 09:45

Televizyon ekranlarının en sevilen sunucularından biri olan Esra Erol, yıllardır kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Yıllardır televizyon ekranlarında sayısız çiftin yuva kurmasına vesile olan Esra Erol, bu kez kendi ailesinde nikah heyecanı yaşıyor. Başarılı sunucu, kardeşi Eda Erol’u evlendiriyor!

Türkiye’nin sevilen sunucularından Esra Erol, televizyon kariyerindeki başarısının yanı sıra aile bağlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kardeşleri Eda Erol ve Bihter Erol da zaman zaman magazin gündeminde adlarından söz ettiriyor. Özellikle Eda Erol, son günlerde özel hayatındaki büyük mutlulukla konuşuluyor.

Kardeşleri Eda Erol ve Bihter Erol da zaman zaman magazin gündeminde adlarından söz ettiriyor. Özellikle Eda Erol, son günlerde özel hayatındaki büyük mutlulukla konuşuluyor.

Bir dönem ünlü şarkıcı Alişan ile nişanlanarak gündeme gelen Eda Erol, o dönemde uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti. Ancak çiftin yolları kısa süre sonra ayrılmış, nişan ani bir şekilde bozulmuştu. Bu ayrılık, dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olmuş, Eda Erol ise yaşadığı süreci sessizlikle atlatmayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelen Eda Erol, kalbini bir pilota kaptırdı ve aldığı ani evlilik kararıyla konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelen Eda Erol, kalbini bir pilota kaptırdı ve aldığı ani evlilik kararıyla konuşulmaya başlandı.

Güzel isim, pilot sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında büyük heyecan yaratan bu kararın ardından gözler Esra Erol'a  çevrildi. Geçtiğimiz aylarda nişanı gerçekleşen ikili düğün için gün sayarken kına gecesi yapıldı.

Geçtiğimiz gece görkemli bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol, yakın dostları ve ailesiyle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı.

Kına gecesinden paylaşılan görüntülerde Eda Erol’un mutluluğu adeta gözlerinden okunurken, Esra Erol’un o anları da kameralara yansıdı.

