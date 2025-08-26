Kına Gecesi Gerçekleşti, Düğüne Sayılı Gün Kaldı: Esra Erol’un Kardeşi Eda Erol Gelin Oluyor!
Televizyon ekranlarının en sevilen sunucularından biri olan Esra Erol, yıllardır kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Yıllardır televizyon ekranlarında sayısız çiftin yuva kurmasına vesile olan Esra Erol, bu kez kendi ailesinde nikah heyecanı yaşıyor. Başarılı sunucu, kardeşi Eda Erol’u evlendiriyor!
Türkiye’nin sevilen sunucularından Esra Erol, televizyon kariyerindeki başarısının yanı sıra aile bağlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelen Eda Erol, kalbini bir pilota kaptırdı ve aldığı ani evlilik kararıyla konuşulmaya başlandı.
Kına gecesinden paylaşılan görüntülerde Eda Erol’un mutluluğu adeta gözlerinden okunurken, Esra Erol’un o anları da kameralara yansıdı.
