onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uzun Süredir Ortalıkta Yoktu: Yılan Hikayesi'nin Başak Komiseri Betül Şahin Yıllar Sonra Görüntülendi!

Uzun Süredir Ortalıkta Yoktu: Yılan Hikayesi'nin Başak Komiseri Betül Şahin Yıllar Sonra Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 16:20

Zaman su gibi akıp geçiyor, ekranların unutulmaz isimleri ise hala hafızalarda canlılığını koruyor. Yıllar önce bizi ekran başına kilitleyen Yılan Hikayesi'nin Başak komiseri Gazetemagazin'den Umut Enver'in kameralarına yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1999-2002 yılları arasında yayınlanan Yılan Hikayesi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini çoktan almıştı.

1999-2002 yılları arasında yayınlanan Yılan Hikayesi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini çoktan almıştı.

Sadece döneminde değil, bugün hala konuşulan ve yeniden izlendiğinde aynı heyecanı yaşatan dizi, 90 bölüm boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Aksiyonuyla, dramıyla ve tabii ki unutulmaz oyuncu kadrosuyla adeta bir efsaneye dönüşen yapım o dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu.

Dizinin başarısında hiç şüphesiz ki güçlü oyuncu kadrosunun da payı büyüktü.

Dizinin başarısında hiç şüphesiz ki güçlü oyuncu kadrosunun da payı büyüktü.

Başrollerde, polis Memoli karakteriyle Mehmet Ali Alabora ve gizemli kadın İnci’ye hayat veren Meltem Cumbul vardı. Bu ikilinin ekrandaki uyumu, döneme damga vuran en unutulmaz partnerliklerden biri olmuştu. Kadroda ayrıca dizinin efsane kötü karakteri Kürşat’ı canlandıran Uğur Polat, onun sağ kolu Yusuf rolündeki Hakan Bilgin, mafya ve suç dünyasını temsil eden birçok karaktere hayat veren Ayşe Erbulak, Savaş Dinçel, Zeki Alasya gibi usta oyuncular da bulunuyordu. Bu güçlü oyuncu kadrosu, Yılan Hikayesi’ni sadece bir dizi olmaktan çıkarıp, 90’ların sonundan 2000’lerin başına uzanan dönemde adeta bir fenomen haline getirmişti.

Yılan Hikayesi dizisinde Komiser Yardımcısı Başak karakterini canlandıran Betül Şahin yıllar sonra Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalandı.

Yılan Hikayesi dizisinde Komiser Yardımcısı Başak karakterini canlandıran Betül Şahin yıllar sonra Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalandı.

1999-2002 yıllarında ekranlara gelen Yılan Hikayesi’nin unutulmaz karakterlerinden Komiser Yardımcısı Başak’a hayat veren Betül Şahin, yıllar sonra Gazetemagazin muhabiri Umut Enver’in kamerasına takıldı. Şahin’in o yıllardan beri geçirdiği değişim objektife takıldı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın