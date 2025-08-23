Uzun Süredir Ortalıkta Yoktu: Yılan Hikayesi'nin Başak Komiseri Betül Şahin Yıllar Sonra Görüntülendi!

Başrollerde, polis Memoli karakteriyle Mehmet Ali Alabora ve gizemli kadın İnci’ye hayat veren Meltem Cumbul vardı. Bu ikilinin ekrandaki uyumu, döneme damga vuran en unutulmaz partnerliklerden biri olmuştu. Kadroda ayrıca dizinin efsane kötü karakteri Kürşat’ı canlandıran Uğur Polat, onun sağ kolu Yusuf rolündeki Hakan Bilgin, mafya ve suç dünyasını temsil eden birçok karaktere hayat veren Ayşe Erbulak, Savaş Dinçel, Zeki Alasya gibi usta oyuncular da bulunuyordu. Bu güçlü oyuncu kadrosu, Yılan Hikayesi’ni sadece bir dizi olmaktan çıkarıp, 90’ların sonundan 2000’lerin başına uzanan dönemde adeta bir fenomen haline getirmişti.