Uzun Süredir Ortalıkta Yoktu: Yılan Hikayesi'nin Başak Komiseri Betül Şahin Yıllar Sonra Görüntülendi!
Zaman su gibi akıp geçiyor, ekranların unutulmaz isimleri ise hala hafızalarda canlılığını koruyor. Yıllar önce bizi ekran başına kilitleyen Yılan Hikayesi'nin Başak komiseri Gazetemagazin'den Umut Enver'in kameralarına yakalandı.
1999-2002 yılları arasında yayınlanan Yılan Hikayesi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini çoktan almıştı.
Dizinin başarısında hiç şüphesiz ki güçlü oyuncu kadrosunun da payı büyüktü.
Yılan Hikayesi dizisinde Komiser Yardımcısı Başak karakterini canlandıran Betül Şahin yıllar sonra Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalandı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
