Atakan Özkaya'yı Babasının Cenazesinde Yalnız Bırakmayan Ozan Akbaba Görüntü Alınmasına Tepki Gösterdi
Atakan Özkaya, bugün 63 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa Özkaya’yı son yolculuğuna uğurladı. Bu zor gününde, “Uzak Şehir” dizisindeki rol arkadaşları Özkaya'yı yalnız bırakmayarak cenazeye katıldı.
Gazetemagazin'den Sercan Kazancı'nın kamerasına yakalanan Ozan Akbaba, cenazede görüntü almaya çalışan gazeteciye uyarıda bulundu.
Uzak Şehir oyuncusu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya’nın vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.
Baba acısıyla sarsılan Atakan Özkaya'yı acı gününde yalnız bırakmayan Ozan Akbaba, cenazede görüntü almaya çalışan gazeteciye tepki gösterdi.
