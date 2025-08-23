onedio
Atakan Özkaya'yı Babasının Cenazesinde Yalnız Bırakmayan Ozan Akbaba Görüntü Alınmasına Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
23.08.2025 - 14:26

Atakan Özkaya, bugün 63 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa Özkaya’yı son yolculuğuna uğurladı. Bu zor gününde, “Uzak Şehir” dizisindeki rol arkadaşları Özkaya'yı yalnız bırakmayarak cenazeye katıldı. 

Gazetemagazin'den Sercan Kazancı'nın kamerasına yakalanan Ozan Akbaba, cenazede görüntü almaya çalışan gazeteciye uyarıda bulundu.

Uzak Şehir oyuncusu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya’nın vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

'Uzak Şehir” dizisinde canlandırdığı Kaya Albora karakteriyle adından bahsettiren Atakan Özkaya baba acısıyla sarsıldı. 

Babası Mustafa Özkaya, 63 yaşında hayatını kaybetti. Atakan Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberini duyurdu:

'Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam...'

Baba acısıyla sarsılan Atakan Özkaya'yı acı gününde yalnız bırakmayan Ozan Akbaba, cenazede görüntü almaya çalışan gazeteciye tepki gösterdi.

