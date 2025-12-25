onedio
ŞOK'a The North Face Mont Geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
25.12.2025 - 14:29

ŞOK 27 - 30 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  27 - 30 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Bianco Lucci Kadın Çizgili Triko Kazak 449 TL

Bianco Lucci Kadın Çizgili Triko Kazak 449 TL

  • Lepoar Desenli Triko Kazak 449 TL 

  • Kadın İçi Şardonlu Sweatshirt 299 TL 

  • Slazenger Erkek Şişme Mont 1.299 TL 

  • Slazenger Kadın İçi Şardonlu Sweatshirt 349 TL 

  • Slazenger Erkek İçi Şardonlu Kapüşonlu Sweatshirt 449 TL 

  • Slazenger Triko Bere 139 TL

  • Kadın Kadife Tek Alt 229 TL 

  • Kadın Desenli Yumoş Patik Çorap 50 TL 

  • Thermoform Soft Termal İçlik Üst 349 TL 

  • Thermoform Soft Termal İçlik Alt 349 TL 

  • Kapaklı Çok Amaçlı Organizer Kutu 100 TL 

  • Kapaklı Mega Boy Organizer Kutu 149 TL 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89,95 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 50 TL

4x4 Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL

4x4 Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL

  • Uzaktan Kumandalı Duvara Tırmanan Araba 499 TL 

  • Lale Figürlü Baloncuk Makinesi 399 TL 

  • Mini Pelüş 319 TL 

  • Spor Model Araba 79,95 TL 

  • S4 Tekli Araba 69,95 TL 

  • Batman Figür 379 TL 

  • Batman Oto Çekici 169 TL 

  • Batman Büyük Yarış Arabası 249 TL 

  • Superman Figür 379 TL

  • Lisanslı 100 Parça Puzzle 75 TL 

  • Pilsan Köprülü Ray Yol Seti 399 TL 

  • Barbie Chelsea ve Midilli Atı Tony 599 TL 

  • Hot Wheels Kamyon / Tır 299 TL 

  • Matchbox Sky Busters Hava Araçları 179 TL 

  • Takı Tasarla Hamur Seti 199 TL 

  • JWIN 32 Tuşlu Elektronik Org 549 TL

The North Face Insulated Yağmurluk 4.999 TL

The North Face Insulated Yağmurluk 4.999 TL

  • The North Face Bettaforca Down Mont 7.999 TL

  • The North Face HMLYN Insulated Mont 7.999 TL

  • The North Face Sangro Yağmurluk Siyah. 4.999 TL

Winex T800 Ultra 2023 Akıllı Saat 599 TL

Winex T800 Ultra 2023 Akıllı Saat 599 TL
  • Winex T800 Ultra 2023 Akıllı Saat 599 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
