ŞOK'a Philips Dikey Süpürge Geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 24 - 30 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın Fırsatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Dijitech 65" 4K Ultra HD Qled Google Tv 22.499 TL
Alpina Turbolu Beyaz Ankastre Set 8.999 TL
Kütahya Porselen Rölfeyli Servis Tabağı 69,95 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çift Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 349 TL
Samsung 1400 Devir Çamaşır Makinesi 19.749 TL
Dijital Bateri Seti 11.490 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın