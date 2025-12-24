onedio
ŞOK'a Philips Dikey Süpürge Geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.12.2025 - 12:38 Son Güncelleme: 24.12.2025 - 13:44

ŞOK 24 - 30 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  24 - 30 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

👇

Dijitech 65" 4K Ultra HD Qled Google Tv 22.499 TL

  • Dijitech 55' Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 16.499 TL 

  • Dijitech 43' Full HD Google Tv 9.299 TL 

  • Dijitech 32' Frameless HD Android Tv 5.999 TL 

  • Skytech 65' 4K Android Smart Led Tv 20.999 TL 

  • Skytech 55' 4K UHD Android Smart Led Tv 15.499 TL

Alpina Turbolu Beyaz Ankastre Set 8.999 TL

  • Arzum Ok 0030 Pro Espresso Kahve Makinesi 9.999 TL 

  • Arzum OKKA Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.999 TL 

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 249 TL 

  • Kiwi Otomatik Karıştırıcı 249 TL 

  • Philips 7000 Serisi Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 15.999 TL 

  • Philips Buharlı Ütü 2.299 TL 

  • Alpina Sürgülü Aspiratör 1.299 TL 

  • Braun Multquick 5 Vario El Blender 2.499 TL 

  • Braun Citrusquick Narenciye Sıkacağı 999 TL 

  • Asonic Powerbank 10.000 mAh 249 TL 

  • Asonic Kulak İçi Kulaklık 139 TL 

  • Asonic Şarj Adaptörü 199 TL 

  • Asonic Hızlı Şarj Adaptörü 149 TL 

  • Asonic Type-C Şarj Kablosu 50 TL 

  • Asonic Lightning Şarj Kablosu 50 TL 

  • Asonic Type-C Lightning Şarj Kablosu 75 TL 

  • Asonic Type-C to Type-C Şarj Kablosu 75 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan yılın son indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Philips 7000 serisi süpürgeyi daha uygun fiyata almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kütahya Porselen Rölfeyli Servis Tabağı 69,95 TL

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Pasta Tabağı 69,95 TL 

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Çukur Tabak 69,95 TL

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Kase 69,95 TL 

  • Cambu Bigmug Pipetli Matara 179 TL 

  • 4'lü Cambu Borosilikat Cam Bardak Seti 149 TL 

  • 3'lü Cambu Borosilikat Magnolia Kasesi 100 TL 

  • Cambu Bambu Tabaklı Coffee Bardak 75 TL 

  • Güveç Kase 75 TL 

  • Güveç Balık Tava 100 TL 

  • Dolma Kapağı 29,95 TL

  • 2'li Cam Çerezlik Seti 100 TL 

  • 3'lü Rakle Gravürlü Su Bardak 175 TL 

  • 2'li Borcam Fırın Kabı 299 TL 

  • Paşabahçe Borosilikat Kupa 50 TL 

  • Kristal Kitap Şekilli Vazo 75 TL 

  • Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizeri 169 TL 

  • Chef Salata Kurutucu 499 TL 

  • 3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 199 TL

  • Katlanabilir Masa 749 TL

Çift Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 349 TL

  • Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik 429 TL

  • Post Halı 399 TL

  • Bubble Kırlent Kılıfı 149 TL

  • Visco Dolgulu Yastık 229 TL

  • Silikon Micro Yastık 109 TL

  • Penti Daima Termal Külotlu Çorap 229 TL

  • Tam Fermuarlı Sherpa Sweatshirt 349 TL

Samsung 1400 Devir Çamaşır Makinesi 19.749 TL

  • Hoover Beyaz Ankastre Fırın 8.799 TL

  • Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 4.999 TL

  • Hoover 8 Programlı Bulaşık Makinesi 15.299 TL

  • Tefal X-Force Flex Allergy Aqua Dik Süpürge 13.999 TL

  • Samsung Crystal 4K 165 Smart Led Tv 34.999 TL

Dijital Bateri Seti 11.490 TL

  • Jwin Çekiç Aksiyonlu Kapaklı 88 Tuşlu Piyano 15.990 TL

  • Tuş Hassasiyetli 61 Tuşlu Org 3.190 TL

