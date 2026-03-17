Dr. Hasan Hüsnü Eren Japonların 100 Yaşına Kadar Yaşama Sırrı Olan Elementi Açıkladı: "Her Gün Tüketiyorlar"

1. Tiroid Sağlığı

İyotun en temel görevi tiroid hormonlarının (T3 ve T4) yapı taşı olmaktır. Bu hormonlar metabolizma hızımızı belirler. Tiroid hormonları düzgün çalıştığında vücut kalorileri daha verimli yakar. Kendinizi zinde hissetmenizi sağlar. Eksikliğinde kronik yorgunluk ve uyuşukluk başlar.

2. Zihinsel Keskinlik ve Beyin Gelişimi

İyot, beyin fonksiyonları için kritiktir. Odaklanma, hafıza ve öğrenme yeteneğini destekler. Hamilelikte yeterli iyot alımı, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi için hayati önem taşır. (Dünya Sağlık Örgütü'ne göre önlenebilir zeka geriliğinin en yaygın sebebi iyot eksikliğidir.)

3. Doğal Bir Detoks ve Koruma Halkası

Dr. Eren'in de vurguladığı 'toksinlere kapıyı kapatma' meselesi tam olarak burasıdır: İyot flor, brom ve klor gibi vücuda zarar veren halojenlerin hücrelere yerleşmesini engellemeye yardımcı olur. Güçlü antioksidan ve antiviral özellikleriyle bağışıklık sistemini destekler.

4. Estetik ve Dış Görünüm

İyot sadece içeride değil, dışarıda da kendini gösterir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve saç foliküllerinin büyümesini destekleyerek dökülmeyi önleyebilir. Tırnakların kırılmasını önler ve güçlendirir.

NOT: Eğer bir sağlık probleminiz ve şikayetiniz varsa mutlaka bir uzmandan destek alın.