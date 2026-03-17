onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dr. Hasan Hüsnü Eren Japonların 100 Yaşına Kadar Yaşama Sırrı Olan Elementi Açıkladı: "Her Gün Tüketiyorlar"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.03.2026 - 18:39

İçerik Devam Ediyor

Japonlar uzun yaşamaları ile biliniyor bildiğiniz üzere. Ülke, dünyada 'Mavi Bölgeler' (Blue Zones) olarak adlandırılan, insanların 100 yaşını aşma oranının en yüksek olduğu yerlerin başında geliyor. Özellikle Okinawa Adası, bu konuda dünya çapında bir ün yapmış durumda. Peki Japonların uzun yaşam sırrı ne?

Doktor Hasan Hüsnü Eren, Japonların 100 yaşına kadar yaşamasının sırrı olan elementi açıkladı. Ayrıca aynı elementin ülkemizdeki tüketim miktarına dikkat çekerek bazı gerçekleri de hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki iyotun faydaları neler?

1. Tiroid Sağlığı

İyotun en temel görevi tiroid hormonlarının (T3 ve T4) yapı taşı olmaktır. Bu hormonlar metabolizma hızımızı belirler. Tiroid hormonları düzgün çalıştığında vücut kalorileri daha verimli yakar. Kendinizi zinde hissetmenizi sağlar. Eksikliğinde kronik yorgunluk ve uyuşukluk başlar.

2. Zihinsel Keskinlik ve Beyin Gelişimi

İyot, beyin fonksiyonları için kritiktir. Odaklanma, hafıza ve öğrenme yeteneğini destekler. Hamilelikte yeterli iyot alımı, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi için hayati önem taşır. (Dünya Sağlık Örgütü'ne göre önlenebilir zeka geriliğinin en yaygın sebebi iyot eksikliğidir.)

3. Doğal Bir Detoks ve Koruma Halkası

Dr. Eren'in de vurguladığı 'toksinlere kapıyı kapatma' meselesi tam olarak burasıdır: İyot flor, brom ve klor gibi vücuda zarar veren halojenlerin hücrelere yerleşmesini engellemeye yardımcı olur. Güçlü antioksidan ve antiviral özellikleriyle bağışıklık sistemini destekler.

4. Estetik ve Dış Görünüm

İyot sadece içeride değil, dışarıda da kendini gösterir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve saç foliküllerinin büyümesini destekleyerek dökülmeyi önleyebilir. Tırnakların kırılmasını önler ve güçlendirir.

NOT: Eğer bir sağlık probleminiz ve şikayetiniz varsa mutlaka bir uzmandan destek alın. 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın