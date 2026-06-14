Duygu Çavdar’la Barışan Efecan Dianzenza Ayrılık Süreci Hakkkında Konuştu: “Sevgi ile Güçlendim”

Çiftin ayrılık süreci magazin gündeminde sık sık konuşulmuştu. O dönemde Survivor sırasında ortaya atılan bazı aşk iddiaları gündemde yer almıştı. Süreç içerisinde Yağmur Banda’nın adı ihanet ile haberlerde geçmişti. Yağmur Banda ise çıkan iddialarla ilgili açıklama yapmış ve hakkında söylenenleri kabul etmediğini belirtmişti.

O dönem gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Efecan Dianzenza’nın eşi Duygu Çavdar olmuştu. Çavdar ise yaptığı açıklamada konu hakkında konuşmak istemediğini belirtmişti. Özellikle çocuğunu bu tartışmaların dışında tutmak istediğini söylemişti.

Aradan geçen zamanın ardından Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar yeniden bir araya gelmişti. Çiftin birlikte yaptığı paylaşımlar da dikkat çekmişti. Özellikle ailece geçirdikleri zamanlar sosyal medyada konuşulmuştu.

Son olarak katıldıkları bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Efecan Dianzenza, yaşadıkları süreç hakkında açıklamada bulundu. Efecan Dianzenza açıklamasında, “Sınanmak diye bir şey var bu hayatta. Önemli olan sınandıktan sonra ne yaptığın. Sevgi ile lanetten kurtuldum değil de sevgi ile güçlendim.” dedi.