Duygu Çavdar’la Barışan Efecan Dianzenza Ayrılık Süreci Hakkkında Konuştu: “Sevgi ile Güçlendim”
Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, geçtiğimiz dönemde gündeme gelen ihanet iddialarının ardından yollarını ayırmıştı. Survivor sürecinde Efecan Dianzenza’nın Yağmur Banda ile yakınlaştığı yönündeki haberler uzun süre konuşulmuştu. Yağmur Banda ise hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmemiş ve yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. O dönemde gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Duygu Çavdar da konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtmişti. Daha sonra yeniden bir araya gelen çift, yaptıkları paylaşımlarla barıştıklarını göstermişti. Son olarak birlikte katıldıkları bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Efecan Dianzenza, ayrılık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: 2. Sayfa
Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırmıştı.
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