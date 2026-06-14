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Duygu Çavdar’la Barışan Efecan Dianzenza Ayrılık Süreci Hakkkında Konuştu: “Sevgi ile Güçlendim”

Duygu Çavdar’la Barışan Efecan Dianzenza Ayrılık Süreci Hakkkında Konuştu: “Sevgi ile Güçlendim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 12:30
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Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, geçtiğimiz dönemde gündeme gelen ihanet iddialarının ardından yollarını ayırmıştı. Survivor sürecinde Efecan Dianzenza’nın Yağmur Banda ile yakınlaştığı yönündeki haberler uzun süre konuşulmuştu. Yağmur Banda ise hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmemiş ve yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. O dönemde gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Duygu Çavdar da konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtmişti. Daha sonra yeniden bir araya gelen çift, yaptıkları paylaşımlarla barıştıklarını göstermişti. Son olarak birlikte katıldıkları bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Efecan Dianzenza, ayrılık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: 2. Sayfa

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Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırmıştı.

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırmıştı.

Çiftin ayrılık süreci magazin gündeminde sık sık konuşulmuştu. O dönemde Survivor sırasında ortaya atılan bazı aşk iddiaları gündemde yer almıştı. Süreç içerisinde Yağmur Banda’nın adı ihanet ile haberlerde geçmişti. Yağmur Banda ise çıkan iddialarla ilgili açıklama yapmış ve hakkında söylenenleri kabul etmediğini belirtmişti.

O dönem gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Efecan Dianzenza’nın eşi Duygu Çavdar olmuştu. Çavdar ise yaptığı açıklamada konu hakkında konuşmak istemediğini belirtmişti. Özellikle çocuğunu bu tartışmaların dışında tutmak istediğini söylemişti.

Aradan geçen zamanın ardından Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar yeniden bir araya gelmişti. Çiftin birlikte yaptığı paylaşımlar da dikkat çekmişti. Özellikle ailece geçirdikleri zamanlar sosyal medyada konuşulmuştu.

Son olarak katıldıkları bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Efecan Dianzenza, yaşadıkları süreç hakkında açıklamada bulundu. Efecan Dianzenza açıklamasında, “Sınanmak diye bir şey var bu hayatta. Önemli olan sınandıktan sonra ne yaptığın. Sevgi ile lanetten kurtuldum değil de sevgi ile güçlendim.” dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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