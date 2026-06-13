Melike Şahin "Hamile Olduğu İçin Şarkı Söyleyemiyor" Eleştirilerine Sahneden Yanıt Verdi!

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Melike Şahin son dönemin en sevilen sanatçılarından biri. Kendisi geçtiğimiz aylarda bir konserinde hamile olduğunu açıklamıştı. Bir konserinde şarkı söylediği sırada çekilen görüntüleri ile 'Hamile olduğu için şarkı söyleyemiyor' eleştirileri almıştı. Bu eleştirilerin ardından kendisine, başta Ceylan Ertem olmak üzere pek çok meslektaşından da destek gelmişti.
Melike Şahin, sahne performansına gelen eleştirilere konserinde doğrudan performansıyla yanıt verdi. Ünlü sanatçı, sahnede yaptığı samimi ve net açıklamayla hem hakkında çıkan asılsız yorumları tiye aldı hem de geleceğe dair radikal kararını hayranlarıyla paylaştı.
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Melike Şahin'in hamilelik sürecinde gerçekleştirdiği canlı performanslar, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "nefesinin yetmediği" ve "şarkı söyleyemediği" iddialarıyla acımasızca eleştirilmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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