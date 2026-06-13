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Melike Şahin "Hamile Olduğu İçin Şarkı Söyleyemiyor" Eleştirilerine Sahneden Yanıt Verdi!

Melike Şahin "Hamile Olduğu İçin Şarkı Söyleyemiyor" Eleştirilerine Sahneden Yanıt Verdi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 21:01 Son Güncelleme: 13.06.2026 - 21:04

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Melike Şahin son dönemin en sevilen sanatçılarından biri. Kendisi geçtiğimiz aylarda bir konserinde hamile olduğunu açıklamıştı. Bir konserinde şarkı söylediği sırada çekilen görüntüleri ile 'Hamile olduğu için şarkı söyleyemiyor' eleştirileri almıştı. Bu eleştirilerin ardından kendisine, başta Ceylan Ertem olmak üzere pek çok meslektaşından da destek gelmişti.

Melike Şahin, sahne performansına gelen eleştirilere konserinde doğrudan performansıyla yanıt verdi. Ünlü sanatçı, sahnede yaptığı samimi ve net açıklamayla hem hakkında çıkan asılsız yorumları tiye aldı hem de geleceğe dair radikal kararını hayranlarıyla paylaştı.

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Melike Şahin'in hamilelik sürecinde gerçekleştirdiği canlı performanslar, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "nefesinin yetmediği" ve "şarkı söyleyemediği" iddialarıyla acımasızca eleştirilmişti.

Melike Şahin'in hamilelik sürecinde gerçekleştirdiği canlı performanslar, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "nefesinin yetmediği" ve "şarkı söyleyemediği" iddialarıyla acımasızca eleştirilmişti.

Hatta eleştirilerin dozu artarak sanatçının sahneyi tamamen bırakması gerektiği yönünde yorumlara kadar varmıştı. Ünlü şarkıcı, konserinde mikrofonu eline alarak bu yorumları yapanlara net bir duruş sergiledi.

Konuşmasına 'Benim hakkımda saçma sapan şeyler yazmışlar' diyerek başlayan Melike Şahin, durumu ilk başta bir şaka zannettiğini ancak eleştirilerin ciddileştiğini görünce şaşırdığını belirtti. Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının önünde eleştirmenlere meydan okuyan sanatçı, 'Çeksinler bakalım videoya, nasıl söylüyormuşum görsünler' diyerek performansına olan güvenini ortaya koydu.

Açıklamasının en çok dikkat çeken ve merak uyandıran kısmı ise gelecekteki kariyeriyle ilgili verdiği radikal karar oldu. Melike Şahin, kariyerinin sonlanma ihtimaline dürüst ve gerçekçi bir noktadan yaklaşarak hayranlarına şu sözlerle seslendi:

'Hiç şüpheniz olmasın, bir gün gerçekten şarkı söyleyemez hale gelirsem, evime çekilirim. Edebiyle, adabıyla sahneleri bırakmasını bilirim. Ama bugün hala gayet güzel şarkı söylüyorum.'

Bu sözlerin ardından güçlü bir canlı performans sergileyen sanatçı, salondaki hayranlarından yoğun bir alkış tufanı kopardı. Hamilelik sürecinde sahne almanın getirdiği fiziksel zorluklara rağmen mesleğini profesyonelce sürdürdüğünü belirten Şahin, müzikal yeteneği üzerinden yapılan spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu anlar, sanatçının hem dik duruşunu hem de kariyerine olan profesyonel saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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