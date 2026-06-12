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Kenan Doğulu Bile İlk Bakışta Ayırt Edemedi: Beren Saat'e Benzeyen Öğretmen Gündem Oldu!

Kenan Doğulu Bile İlk Bakışta Ayırt Edemedi: Beren Saat'e Benzeyen Öğretmen Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 16:55
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Beren Saat'e olan şaşırtıcı benzerliğiyle uzun süredir sosyal medyada konuşulan öğretmen Sevda Aktürk, bu kez çok daha dikkat çekici bir olayla gündeme geldi. Yüz hatları, mimikleri ve ifadeleriyle ünlü oyuncuya adeta ikizi kadar benzeyen Aktürk, yıllardır sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviriyordu. Ancak bu kez sadece internet kullanıcıları değil, Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Kenan Doğulu'nun ilk anda Sevda Aktürk'ü Beren Saat sandığı anlar gündem oldu.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan ama bir o kadar da en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan ama bir o kadar da en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

2012 yılında başlayan ilişkilerini 2014 yılında Los Angeles'ta romantik bir düğünle evlilikle taçlandıran ikili, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarına rağmen yollarına birlikte devam etmeyi başardı. Kenan Doğulu'nun yıllar sonra yaptığı 'Onu ilk gördüğümde zaman durdu' açıklaması ve Beren Saat'e tam beş kez evlenme teklif ettiğini anlatması, çiftin aşk hikayesini magazin tarihinin unutulmazları arasına soktu. Çalkantılı dönemler yaşasalar da birbirlerinden vazgeçmeyen ikili, bugün hala Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan son yıllarda sosyal medyada adından sıkça söz ettiren isimlerden biri de öğretmen kimliğiyle tanınan Sevda Aktürk oldu. TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla dikkat çeken Aktürk, özellikle Beren Saat'e olan şaşırtıcı benzerliği sayesinde kısa sürede konuşulmaya başlandı. Yüz hatları, göz yapısı, mimikleri ve hatta konuşma tarzıyla ünlü oyuncuyu andıran genç kadın, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil sahnelerini canlandırdığı videolarla milyonlarca kişiye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ilk bakışta onu gerçekten Beren Saat sanarken, bazıları ise bu benzerliğin 'ürpertici derecede fazla' olduğunu yorumladı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu bile ilk bakışta ikili arasındaki farkı görmekte zorlandı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu bile ilk bakışta ikili arasındaki farkı görmekte zorlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Kenan Doğulu'nun, ilk karşılaşma anında Sevda Aktürk'ü uzaktan görünce Beren Saat sandı. Aktürk'ün eşine olan benzerliği nedeniyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Doğulu'nun verdiği tepki sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken kullanıcılar 'Haklı, biz de ilk bakışta ayırt edemedik', 'Beren Saat'in ikizi gibi' ve 'Kenan Doğulu bile yanıldıysa söyleyecek söz yok' yorumları yaptı. Böylece yıllardır benzerliğiyle konuşulan Sevda Aktürk, bir kez daha sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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