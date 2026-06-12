Kenan Doğulu Bile İlk Bakışta Ayırt Edemedi: Beren Saat'e Benzeyen Öğretmen Gündem Oldu!
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Beren Saat'e olan şaşırtıcı benzerliğiyle uzun süredir sosyal medyada konuşulan öğretmen Sevda Aktürk, bu kez çok daha dikkat çekici bir olayla gündeme geldi. Yüz hatları, mimikleri ve ifadeleriyle ünlü oyuncuya adeta ikizi kadar benzeyen Aktürk, yıllardır sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviriyordu. Ancak bu kez sadece internet kullanıcıları değil, Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Kenan Doğulu'nun ilk anda Sevda Aktürk'ü Beren Saat sandığı anlar gündem oldu.
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Beren Saat ve Kenan Doğulu, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan ama bir o kadar da en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.
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Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu bile ilk bakışta ikili arasındaki farkı görmekte zorlandı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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