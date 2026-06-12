Kenan Doğulu Bile İlk Bakışta Ayırt Edemedi: Beren Saat'e Benzeyen Öğretmen Gündem Oldu!

2012 yılında başlayan ilişkilerini 2014 yılında Los Angeles'ta romantik bir düğünle evlilikle taçlandıran ikili, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarına rağmen yollarına birlikte devam etmeyi başardı. Kenan Doğulu'nun yıllar sonra yaptığı 'Onu ilk gördüğümde zaman durdu' açıklaması ve Beren Saat'e tam beş kez evlenme teklif ettiğini anlatması, çiftin aşk hikayesini magazin tarihinin unutulmazları arasına soktu. Çalkantılı dönemler yaşasalar da birbirlerinden vazgeçmeyen ikili, bugün hala Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan son yıllarda sosyal medyada adından sıkça söz ettiren isimlerden biri de öğretmen kimliğiyle tanınan Sevda Aktürk oldu. TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla dikkat çeken Aktürk, özellikle Beren Saat'e olan şaşırtıcı benzerliği sayesinde kısa sürede konuşulmaya başlandı. Yüz hatları, göz yapısı, mimikleri ve hatta konuşma tarzıyla ünlü oyuncuyu andıran genç kadın, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil sahnelerini canlandırdığı videolarla milyonlarca kişiye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ilk bakışta onu gerçekten Beren Saat sanarken, bazıları ise bu benzerliğin 'ürpertici derecede fazla' olduğunu yorumladı.