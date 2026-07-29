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Bir Amca Güney Koreli Turisti Ülkesinde Elektrik Olmadığına İkna Etti

Bir Amca Güney Koreli Turisti Ülkesinde Elektrik Olmadığına İkna Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 13:59

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Bildiğiniz üzere ülkemizde amcalar hem ülke hem dünya siyasetine oldukça hakim. Üstelik pek çok siyasi liderin bilmediği bilgilere de sahip olduklarından oldukça eminler. Onlarla yalnızca birkaç dakika sohbet ettiğinizde, kafanızdaki pek çok bilgi yerle bir olabiliyor. 

Sokakta yürürken bir Türk amca ile karşılaşan Güney Koreli turist, hiç beklemediği eğlenceli bir diyalog içerisinde kendini buldu. Amcanın kendinden emin bir tavırla Güney Kore'de elektrik olmadığını iddia etmesi ve turisti buna ikna etmeye çalışması izleyenleri de güldürdü.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbBQLI...
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"Güney Kore'de elektrik yok. Kısıtlama var"

"Güney Kore'de elektrik yok. Kısıtlama var"

Güney Kore teknoloji ve altyapı alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri konumunda. Buna rağmen amcanın Güney Kore'de kısıtlama ve elektrik kesintileri olduğuna dair ısrarlı tavrı, Güney Koreli genci bir an afallattı. Bu aralar ülkesine dönmemesini tavsiye eden amca, bunun sebebinin de 'kısıtlamalar' olduğunu belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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