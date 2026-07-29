Bir Amca Güney Koreli Turisti Ülkesinde Elektrik Olmadığına İkna Etti

Bildiğiniz üzere ülkemizde amcalar hem ülke hem dünya siyasetine oldukça hakim. Üstelik pek çok siyasi liderin bilmediği bilgilere de sahip olduklarından oldukça eminler. Onlarla yalnızca birkaç dakika sohbet ettiğinizde, kafanızdaki pek çok bilgi yerle bir olabiliyor.

Sokakta yürürken bir Türk amca ile karşılaşan Güney Koreli turist, hiç beklemediği eğlenceli bir diyalog içerisinde kendini buldu. Amcanın kendinden emin bir tavırla Güney Kore'de elektrik olmadığını iddia etmesi ve turisti buna ikna etmeye çalışması izleyenleri de güldürdü.

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