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Çocuklarına Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem

etiket Çocuklarına Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 14:01
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Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak çoğu zaman düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. Kabul edelim çocuklar için temizlik çoğu zaman büyüleyici bir aktivite değil hatta bazıları için oyuncak toplamak dünyanın en dramatik vedası bile olabiliyor. Ama şimdi birlikte bu durumu kolaylaştıracak yöntemlere bakacağız. Hazırsan başlayalım!

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1. Hadi bakalım, oyuncaklar yuvalarına dönüyor!

Çocuklar soyut görevlerden çok somut hikayeleri sever. Oyuncaklarını topla demek yerine arabalar garaja, bebekler yatağına dönsün gibi eğlenceli cümleler kurmak işi daha anlaşılır ve keyifli hale getirir. Böylece toplama işi bir zorunluluk gibi değil küçük bir oyun gibi hissettirir.

2. Küçük görevler verin, büyük temizlik operasyonu başlatmayın.

Bir çocuktan bütün odayı toplamasını istemek bazen yetişkin birine bütün evi tek başına taşı demek gibi gelebilir. Bunun yerine önce kitapları rafa koyalım ya dasadece legoları kutuya atalım gibi küçük görevler verin. Görev küçüldükçe çocuğun başlama ihtimali artar.

3. Temizlik saati değil mini temizlik dakikası yapın.

Çocukların dikkat süresi uzun temizlik maratonlarına pek uygun değildir. 5 dakikalık hızlı toplama oyunları özellikle küçük yaş gruplarında çok daha işe yarar. Bir şarkı açıp şarkı bitene kadar bakalım kaç oyuncak toplanacak demek evin havasını bir anda değiştirir.

4. Önce siz yapın sonra birlikte yapın ve en son ona bırakın.

Çocuklar temizlik alışkanlığını en çok model alarak öğrenir. İlk başta görevi siz gösterin sonra birlikte yapın zamanla çocuğun tek başına yapmasına alan açın. Bu yöntem hem güven verir hem de ben bunu yapabiliyorum duygusunu güçlendirir.

5. Her eşyanın bir evi olsun ki kaybolan çoraplar isyan çıkarmasın.

Çocuklar neyin nereye konacağını bilirse düzen kurmak çok daha kolay olur. Oyuncak kutuları, kitap rafları, kirli sepeti ve okul çantası için belirli alanlar oluşturun. Eşyaların sabit bir yeri olduğunda çocuk için toplamak tahmin oyunu olmaktan çıkar.

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6. Temizliği ceza değil hayatın normal bir parçası yapın.

Yaramazlık yaptın, git odanı topla demek temizlikle olumsuz bir bağ kurabilir. Temizlik, kötü bir davranışın sonucu gibi sunulmamalıdır. Bunun yerine yemek yemek, diş fırçalamak veya çanta hazırlamak gibi günlük rutinin doğal bir parçası haline getirilmelidir.

7. Temizlik malzemelerini çocuk dostu ve güvenli tutun.

Çocuklar temizlik yaparken mutlaka yaşına uygun ve güvenli malzemeler kullanmalıdır. Sakın dokunma ya da bunu açma gibi uyarılar bazen merakı artırıp kontrolsüz davranışlara yol açabilir. Bunun yerine çocuğa güvenli, basit ve onu tatmin edecek ekipmanlar sunarak süreci öğrenmesine fırsat vermek daha sağlıklıdır. Toz bezi, küçük bir süpürge, oyuncak toplama sepeti gibi araçlar bu açıdan yeterlidir.

8. Temizliğe seçim hakkı ekleyin kontrol tamamen sizdeymiş gibi hissettirmeyin.

Çocuklar seçim yapabildiklerinde görevleri daha kolay sahiplenir. Önce kitapları mı toplayalım, oyuncakları mı gibi iki seçenek sunmak basit ama etkili bir yöntemdir. Böylece çocuk emri yerine getiren biri değil sürecin küçük karar vericisi gibi hisseder.

9. Aferini sadece sonuç için değil çabası için de söyleyin.

Çocuk yatağını biraz yamuk toplamış olabilir, oyuncakları kutuya atarken üç tanesini dışarıda unutmuş olabilir. Yine de gösterdiği çabayı fark etmek önemlidir. Kendi başına toplamaya çalışman çok güzel gibi cümleler çocuğun temizlikle ilgili özgüvenini artırır.

10. Temizlik sonrası keyifli bir kapanış yapın.

Toparlama bittikten sonra o alanın tadını çıkarmak alışkanlığı güçlendirir. Düzenlenen odada kitap okumak, temiz masada resim yapmak ya da oyuncakları yerli yerinde görünce küçük bir dinlenme anı yaşamak önemlidir. Çocuk, temiz alanın sadece görev değil rahatlık getirdiğini de fark eder.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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