Çocuklarına Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem

Çocuklar temizlik yaparken mutlaka yaşına uygun ve güvenli malzemeler kullanmalıdır. Sakın dokunma ya da bunu açma gibi uyarılar bazen merakı artırıp kontrolsüz davranışlara yol açabilir. Bunun yerine çocuğa güvenli, basit ve onu tatmin edecek ekipmanlar sunarak süreci öğrenmesine fırsat vermek daha sağlıklıdır. Toz bezi, küçük bir süpürge, oyuncak toplama sepeti gibi araçlar bu açıdan yeterlidir.