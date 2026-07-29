Çocuklarına Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem
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Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak çoğu zaman düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. Kabul edelim çocuklar için temizlik çoğu zaman büyüleyici bir aktivite değil hatta bazıları için oyuncak toplamak dünyanın en dramatik vedası bile olabiliyor. Ama şimdi birlikte bu durumu kolaylaştıracak yöntemlere bakacağız. Hazırsan başlayalım!
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1. Hadi bakalım, oyuncaklar yuvalarına dönüyor!
2. Küçük görevler verin, büyük temizlik operasyonu başlatmayın.
3. Temizlik saati değil mini temizlik dakikası yapın.
4. Önce siz yapın sonra birlikte yapın ve en son ona bırakın.
5. Her eşyanın bir evi olsun ki kaybolan çoraplar isyan çıkarmasın.
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6. Temizliği ceza değil hayatın normal bir parçası yapın.
7. Temizlik malzemelerini çocuk dostu ve güvenli tutun.
8. Temizliğe seçim hakkı ekleyin kontrol tamamen sizdeymiş gibi hissettirmeyin.
9. Aferini sadece sonuç için değil çabası için de söyleyin.
10. Temizlik sonrası keyifli bir kapanış yapın.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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