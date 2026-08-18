Minimalist Test: Evde Çöpe Atman Gereken İlk Şeyi Söylüyoruz!

Senin evindeki gereksiz eşya salonda yıllardır duran sehpa, dekoratif bir obje ya da “Buraya yakışıyor.” diye tuttuğun başka bir eşya olabilir. Bir eşyanın evde bulunması için sadece boşluğu doldurması gerekmiyor. Eğer sürekli yerini değiştiriyor ama hiçbir zaman gerçekten kullanmıyorsan, muhtemelen ona ihtiyacın yok! Üstelik salonun daha ferah görünmesi için bazen yeni bir şey almak yerine bir şeyi çıkarmak yeterli. Kısacası o sehpa uzun zamandır işine yaramıyorsa atabilirsin.