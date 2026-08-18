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Minimalist Test: Evde Çöpe Atman Gereken İlk Şeyi Söylüyoruz!

etiket Minimalist Test: Evde Çöpe Atman Gereken İlk Şeyi Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 13:31
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Minimalist olmak için tek koltukla yaşamana gerek yok. Bazen evdeki asıl kalabalık, yıllardır el sürmediğin eşyalar, “Belki lazım olur.” diye sakladıkların veya bir türlü kurtulamadığın ıvır zıvırlar olabilir. Peki senin evinde atman gereken o eşya hangisi? Cevabı birlikte bulalım. 👇

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1. Dolabını açtın ve uzun zamandır giymediğin bir kıyafeti gördün. Ne yaparsın?

2. Misafir geleceğini öğrendin. İlk yaptığın şey ne?

3. Alışverişe çıktığın zaman elin en çok hangisine gider?

4. Mutfakta yıllardır kullanmadığın bir mutfak aleti buldun. Tepkin ne olur?

5. Telefonunun galerisinde binlerce fotoğraf ve video birikti diyelim, ne yaparsın?

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6. Mevsim geçişlerinde gardırobunu nasıl düzenliyorsun?

7. Evinde en çok hangi alan seni rahatsız ediyor?

8. Eski sevgilinden veya bir arkadaşından kalan eşyaları saklar mısın?

9. Son olarak, evde en çok dağılan yer neresi?

Kurtulman gereken eşya mutfakta!

Senin evindeki asıl gereksiz eşya büyük ihtimalle yıllardır dolabın arkasında duran o tencere ya da tava. Bir zamanlar severek almış olabilirsin ama artık yüzüne bile bakmıyorsun. Çünkü eskimiş! Ama sen, “Belki bir gün kullanırım” diyerek onu mutfakta tutmaya devam ediyorsun. Hele ki dolapta yer kaplıyor ve başka eşyaları sıkıştırıyorsa artık vedalaşma vakti gelmiş demektir. Kısacası mutfakta elinin gitmediği o eşyayı bugün artık atabilirsin.

Kullanmadığın kıyafet ve ayakkabılarınla vedalaşma vakti!

Senin atman gereken ilk şey dolabında yıllardır bekleyen o kıyafet veya ayakkabı. Çok severek almış ve hatta “Bunu kesin tekrar giyerim.” diye düşünmüş olabilirsin. Ama gerçek şu ki, dolabında durduğu süre uzadıkça onu giyme ihtimalin pek de artmıyor. Özellikle son bir yılda hiç kullanmadıysan artık kendine dürüst olmanın zamanı geldi! O eski ayakkabı ya da kıyafetle artık vedalaşma zamanı...

Salondaki gereksiz mobilyalardan kurtulma zamanı!

Senin evindeki gereksiz eşya salonda yıllardır duran sehpa, dekoratif bir obje ya da “Buraya yakışıyor.” diye tuttuğun başka bir eşya olabilir. Bir eşyanın evde bulunması için sadece boşluğu doldurması gerekmiyor. Eğer sürekli yerini değiştiriyor ama hiçbir zaman gerçekten kullanmıyorsan, muhtemelen ona ihtiyacın yok! Üstelik salonun daha ferah görünmesi için bazen yeni bir şey almak yerine bir şeyi çıkarmak yeterli. Kısacası o sehpa uzun zamandır işine yaramıyorsa atabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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