Minimalist Test: Evde Çöpe Atman Gereken İlk Şeyi Söylüyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Minimalist olmak için tek koltukla yaşamana gerek yok. Bazen evdeki asıl kalabalık, yıllardır el sürmediğin eşyalar, “Belki lazım olur.” diye sakladıkların veya bir türlü kurtulamadığın ıvır zıvırlar olabilir. Peki senin evinde atman gereken o eşya hangisi? Cevabı birlikte bulalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dolabını açtın ve uzun zamandır giymediğin bir kıyafeti gördün. Ne yaparsın?
2. Misafir geleceğini öğrendin. İlk yaptığın şey ne?
3. Alışverişe çıktığın zaman elin en çok hangisine gider?
4. Mutfakta yıllardır kullanmadığın bir mutfak aleti buldun. Tepkin ne olur?
5. Telefonunun galerisinde binlerce fotoğraf ve video birikti diyelim, ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mevsim geçişlerinde gardırobunu nasıl düzenliyorsun?
7. Evinde en çok hangi alan seni rahatsız ediyor?
8. Eski sevgilinden veya bir arkadaşından kalan eşyaları saklar mısın?
9. Son olarak, evde en çok dağılan yer neresi?
Kurtulman gereken eşya mutfakta!
Kullanmadığın kıyafet ve ayakkabılarınla vedalaşma vakti!
Salondaki gereksiz mobilyalardan kurtulma zamanı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın