Eski Araba Parçaları ve Hurda Eşyalarla Kendilerine Şato Yaptılar

Halk sanatı yapılarını arşivleyen SPACES'e göre Bobbie ve Victor Moore, Pullman'ın dalgalı ovalarına bakan bir yamaçta, söylendiğine göre 500 dolardan az harcayarak kendilerine bir şato inşa etti. 'Hurda Şato' (Junk Castle) olarak bilinen yapı 1967 civarında yapıldı.

Şato; hurda metal, eski ev aletleri, araba parçaları ve daha pek çok geri dönüştürülmüş malzemenin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık 110 metrekarelik yapıda kurtarılmış araba kapıları, çamaşır makinesi camları, bükülmüş sac levhalar ve eski karyola demirleri kullanıldı.

Şato iki amaca hizmet ediyordu: Çiftin evi olmanın yanı sıra Victor'ın güzel sanatlar yüksek lisansı (MFA) tez projesiydi. Fotoğrafçı Seymour Rosen'ın çektiği bir fotoğrafta, yapıda kullanılmayı bekleyen eşyaların bir yamaca yığıldığı görülüyor.