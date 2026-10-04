article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eski Araba Parçaları ve Hurda Eşyalarla Kendilerine Şato Yaptılar

Eski Araba Parçaları ve Hurda Eşyalarla Kendilerine Şato Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 09:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Washington eyaletindeki Pullman kasabasında, tepelere bakan bir yamaçta hurda araba parçalarından, eski ev aletlerinden ve metal artıklarından yapılmış bir şato duruyor. Bobbie ve Victor Moore çiftinin 1960'ların sonunda yaptığı şato, hem evleri hem de bir sanat eseri oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çift, 500 dolardan az harcayarak hurdalardan hem ev hem sanat eseri olan bir şato yaptı

Çift, 500 dolardan az harcayarak hurdalardan hem ev hem sanat eseri olan bir şato yaptı

Halk sanatı yapılarını arşivleyen SPACES'e göre Bobbie ve Victor Moore, Pullman'ın dalgalı ovalarına bakan bir yamaçta, söylendiğine göre 500 dolardan az harcayarak kendilerine bir şato inşa etti. 'Hurda Şato' (Junk Castle) olarak bilinen yapı 1967 civarında yapıldı.

Şato; hurda metal, eski ev aletleri, araba parçaları ve daha pek çok geri dönüştürülmüş malzemenin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık 110 metrekarelik yapıda kurtarılmış araba kapıları, çamaşır makinesi camları, bükülmüş sac levhalar ve eski karyola demirleri kullanıldı.

Şato iki amaca hizmet ediyordu: Çiftin evi olmanın yanı sıra Victor'ın güzel sanatlar yüksek lisansı (MFA) tez projesiydi. Fotoğrafçı Seymour Rosen'ın çektiği bir fotoğrafta, yapıda kullanılmayı bekleyen eşyaların bir yamaca yığıldığı görülüyor.

Şatonun yaratıcısı olarak sanat öğretmeni Victor anılıyor, yapı bugün hala ayakta

Şatonun yaratıcısı olarak sanat öğretmeni Victor anılıyor, yapı bugün hala ayakta

Çift yapı üzerinde birlikte çalışsa da şatonun yaratıcısı olarak çoğunlukla Victor anılıyor; bunun nedeni muhtemelen onun ayrıca sanat üretmeye devam etmesi. Bobbie hakkında ise çok az bilgi bulunuyor.

1926'da Washington eyaletinin Wenatchee kasabasında doğan Victor Moore, 1954'ten 1979'a kadar Pullman'daki okullarda, ağırlıklı olarak Pullman Lisesi'nde sanat öğretmenliği yaptı. Rüzgarla dönen heykeller (whirligig) de üreten sanatçının politik göndermeler içeren bu eserlerinin birçoğu Washington Eyaleti Sanat Komisyonu için yapıldı. Moore, 1950'de evlendiği Roberta 'Bobbie' Moore ile 63 yıl evli kaldı ve 2013'te hayatını kaybetti.

Çift, 2010'ların başında mülkü sattı. Şato bugün özel bir arazide hala ayakta duruyor ve SPACES'in dünyanın dört bir yanındaki sıra dışı halk sanatı yapılarını bir araya getiren koleksiyonunda yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın