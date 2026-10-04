Eski Araba Parçaları ve Hurda Eşyalarla Kendilerine Şato Yaptılar
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Çift, 500 dolardan az harcayarak hurdalardan hem ev hem sanat eseri olan bir şato yaptı
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Şatonun yaratıcısı olarak sanat öğretmeni Victor anılıyor, yapı bugün hala ayakta
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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