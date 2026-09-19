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Tır Şoförü 21 Yıl Boyunca Şehri Yeniden İnşa Etti: 800 Binden Fazla Yapı Müzeye Taşındı

Tır Şoförü 21 Yıl Boyunca Şehri Yeniden İnşa Etti: 800 Binden Fazla Yapı Müzeye Taşındı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 16:10
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Queens'li bir tır şoförü olan Joe Macken, 21 yıl boyunca boş vakitlerinde bodrum katında New York'un dev bir maketini inşa etti. Kızının önerisiyle TikTok'ta paylaştığı videolar viral olunca, çalışma New York Şehir Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

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Macken maketi bodrum katında balsa ağacı ve köpük levhalarla inşa etti

Macken maketi bodrum katında balsa ağacı ve köpük levhalarla inşa etti

Queens doğumlu Joe Macken, ilkokul gezisinde Queens Müzesi'ndeki New York Panoraması'nı gördükten sonra bu fikirden etkilenmişti. Ancak inşaata ancak 40'lı yaşlarında, ailesiyle Long Island'dan Albany bölgesine taşındıktan sonra başladı.

Rockefeller Center ve '30 Rock' binasıyla başlayan Macken, yaklaşık on yılını Manhattan'ın orta kesimini inşa etmeye ayırdı. Maketi hobi dükkanlarından temin ettiği basit malzemelerle, ağırlıklı olarak balsa ağacı ve köpük levhalarla yaptı.

Bugün 50 fit (yaklaşık 15 metre) uzunluğunda ve neredeyse 30 fit (9 metre) genişliğindeki maket, 300'den fazla birbirine bağlı köpük panoda beş ilçenin tamamını, New Jersey'nin bazı bölümlerini ve banliyö Long Island'ı 800 binden fazla yapıyla temsil ediyor.

Kızının TikTok paylaşımları maketi New York Şehir Müzesi'ne taşıdı

Kızının TikTok paylaşımları maketi New York Şehir Müzesi'ne taşıdı

Macken, kızının ısrarıyla yıllarca üzerinde çalıştığı maketi TikTok'ta paylaşmaya başladı. Videolar bir hafta içinde 10 milyondan fazla izlenme aldı ve bu ilgi New York Şehir Müzesi'nin dikkatini çekti.

Müze, 'He Built This City' adını verdiği sergiyi Şubat ayında Central Park yakınındaki müze caddesinde açtı; sergi 12 Ekim'e kadar devam edecek. Müzenin baş küratörü Elisabeth Sherman, günümüzde bu kadar geniş kitleye ulaşan bir çalışmanın nadir bulunduğunu belirtiyor.

Macken, maketi hiçbir zaman bitirmeyi düşünmediğini çünkü onu inşa etmekten çok keyif aldığını söylüyor. Empire State Binası'nı yaparken ise kusursuz olmasını istediğini, insanların ona bakacağını düşündüğü için detaylara önem verdiğini anlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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