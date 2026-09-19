Tır Şoförü 21 Yıl Boyunca Şehri Yeniden İnşa Etti: 800 Binden Fazla Yapı Müzeye Taşındı
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Macken maketi bodrum katında balsa ağacı ve köpük levhalarla inşa etti
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Kızının TikTok paylaşımları maketi New York Şehir Müzesi'ne taşıdı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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