Tır Şoförü 21 Yıl Boyunca Şehri Yeniden İnşa Etti: 800 Binden Fazla Yapı Müzeye Taşındı

Queens doğumlu Joe Macken, ilkokul gezisinde Queens Müzesi'ndeki New York Panoraması'nı gördükten sonra bu fikirden etkilenmişti. Ancak inşaata ancak 40'lı yaşlarında, ailesiyle Long Island'dan Albany bölgesine taşındıktan sonra başladı.

Rockefeller Center ve '30 Rock' binasıyla başlayan Macken, yaklaşık on yılını Manhattan'ın orta kesimini inşa etmeye ayırdı. Maketi hobi dükkanlarından temin ettiği basit malzemelerle, ağırlıklı olarak balsa ağacı ve köpük levhalarla yaptı.

Bugün 50 fit (yaklaşık 15 metre) uzunluğunda ve neredeyse 30 fit (9 metre) genişliğindeki maket, 300'den fazla birbirine bağlı köpük panoda beş ilçenin tamamını, New Jersey'nin bazı bölümlerini ve banliyö Long Island'ı 800 binden fazla yapıyla temsil ediyor.