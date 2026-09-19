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Yaşam
Ödevlerini Yemeye Başladılar: Öğrenciler İçin Yenilebilir Ders Kitabı Ürettiler

Ödevlerini Yemeye Başladılar: Öğrenciler İçin Yenilebilir Ders Kitabı Ürettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 16:22
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Çin'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında, minyatür ders kitabı ve ödev defteri görünümündeki yenilebilir pirinç kağıdından atıştırmalıklar viral oldu. Ancak bu eğlenceli trendin arkasında ciddi gıda güvenliği endişeleri var.

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Öğrenciler sınav stresini yenilebilir ders kitaplarıyla eğlenceye çevirdi

Öğrenciler sınav stresini yenilebilir ders kitaplarıyla eğlenceye çevirdi

'Ödev' adı verilen bu atıştırmalıklar, gerçek bir Çince ders kitabı, alıştırma defteri, sınav kağıdı veya başarı belgesi gibi görünecek şekilde basılmış yenilebilir pirinç kağıdı yapraklarından oluşuyor.

Çin'deki e-ticaret platformlarında 0,50 yuandan (yaklaşık 7,5 ABD senti) daha düşük fiyatlara satılan bu ürünler, öğrenciler tarafından yoğun akademik baskıyı eğlenceli bir şekilde hafifletmenin bir yolu olarak tüketiliyor.

Trend, sosyal medya üzerinden hızla yayılarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında viral hale geldi ve kamuoyunda eğlenceli bir merak konusu yarattı. Ancak gerçek ders kitaplarının yenmediğini, bunların sadece görsel olarak kitabı taklit eden atıştırmalıklar olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kullanılan boyalar çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturabiliyor

Kullanılan boyalar çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturabiliyor

Gıda güvenliği uzmanlarına göre asıl endişe kullanılan boyalarla ilgili. Çin'de şekerlemelerde gıda boyası kullanımına izin verilirken, nişasta bazlı ürünlere boya eklenmesi kesinlikle yasak. Uzmanlar, endüstriyel sınıf boyaların kullanılması durumunda çocukların karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında kalıcı hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çin Piyasa Denetim İdaresi'nin yürüttüğü denetimlerde, bu ürün kategorisinde ciddi gıda güvenliği tehlikeleri tespit edildi; bazı ürünlerin izin verilen kategori ve miktarların ötesinde katkı maddesi içerdiği, üretim süreçlerinin ulusal standartların gerisinde kaldığı ve az sayıda ürünün yasa dışı şekilde gıda dışı hammadde kullandığı belirlendi.

Artan halk sağlığı endişeleri üzerine Çin'in birçok bölgesindeki piyasa denetim yetkilileri hedefli denetimler başlattı; okulların yakınındaki kırtasiye ve marketlere baskın düzenleyerek satıcılara bu yenilebilir ödev ürünlerini raflardan derhal kaldırmaları talimatını verdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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