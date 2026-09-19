Ödevlerini Yemeye Başladılar: Öğrenciler İçin Yenilebilir Ders Kitabı Ürettiler
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Öğrenciler sınav stresini yenilebilir ders kitaplarıyla eğlenceye çevirdi
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Kullanılan boyalar çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturabiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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