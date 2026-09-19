Ödevlerini Yemeye Başladılar: Öğrenciler İçin Yenilebilir Ders Kitabı Ürettiler

'Ödev' adı verilen bu atıştırmalıklar, gerçek bir Çince ders kitabı, alıştırma defteri, sınav kağıdı veya başarı belgesi gibi görünecek şekilde basılmış yenilebilir pirinç kağıdı yapraklarından oluşuyor.

Çin'deki e-ticaret platformlarında 0,50 yuandan (yaklaşık 7,5 ABD senti) daha düşük fiyatlara satılan bu ürünler, öğrenciler tarafından yoğun akademik baskıyı eğlenceli bir şekilde hafifletmenin bir yolu olarak tüketiliyor.

Trend, sosyal medya üzerinden hızla yayılarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında viral hale geldi ve kamuoyunda eğlenceli bir merak konusu yarattı. Ancak gerçek ders kitaplarının yenmediğini, bunların sadece görsel olarak kitabı taklit eden atıştırmalıklar olduğunu belirtmek gerekiyor.