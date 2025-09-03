Çin Yapay Zeka Eğitimini Okullarda Zorunlu Hale Getirdi: 6 Yaşından İtibaren Derslere Giriyorlar
Çin, yapay zeka alanında dünya lideri olma hedefiyle dikkat çekici bir karar aldı. 1 Eylül 2025’ten itibaren ülkedeki tüm ilkokul ve lise öğrencileri için yapay zeka eğitimi zorunlu olacak. Çocuklar 6 yaşından itibaren temel kavramlarla tanışacak, lise seviyesine gelindiğinde kendi yapay zeka projelerini geliştirecek. Bu adım, Çin’i yapay zeka eğitimini ulusal müfredata en erken aşamada entegre eden ilk ülkelerden biri yaptı.
Her seviyeye özel yapay zeka müfredatı hazırlandı.
Yapay zeka dersleri fen ve teknolojiyle entegre edilecek.
Çin, teknoloji yarışında hız kesmezken diğer ülkeler de benzer adımlar atıyor.
