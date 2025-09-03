Çin Yapay Zeka Eğitimini Okullarda Zorunlu Hale Getirdi: 6 Yaşından İtibaren Derslere Giriyorlar

Yeni sistemde öğrenciler, her yıl en az sekiz saatlik yapay zeka dersi alacak. Küçük yaş grubuna akıllı hoparlör ya da yüz tanıma gibi günlük teknolojiler üzerinden temel kavramlar anlatılacak. Ortaokul seviyesinde makine öğrenmesi, veri işleme ve yapay zeka uygulamaları işlenecek.

Lise döneminde ise öğrenciler proje tabanlı çalışmalarla kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmeyi deneyecek. Böylece yapay zeka eğitimi, matematik ve okuma-yazma gibi temel derslerin yanına eklenmiş olacak.