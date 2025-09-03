onedio
article/comments
article/share
Çin Yapay Zeka Eğitimini Okullarda Zorunlu Hale Getirdi: 6 Yaşından İtibaren Derslere Giriyorlar

Gökçe Cici
03.09.2025 - 12:06

Çin, yapay zeka alanında dünya lideri olma hedefiyle dikkat çekici bir karar aldı. 1 Eylül 2025’ten itibaren ülkedeki tüm ilkokul ve lise öğrencileri için yapay zeka eğitimi zorunlu olacak. Çocuklar 6 yaşından itibaren temel kavramlarla tanışacak, lise seviyesine gelindiğinde kendi yapay zeka projelerini geliştirecek. Bu adım, Çin’i yapay zeka eğitimini ulusal müfredata en erken aşamada entegre eden ilk ülkelerden biri yaptı.

Kaynak 1, Kaynak 2

Her seviyeye özel yapay zeka müfredatı hazırlandı.

Yeni sistemde öğrenciler, her yıl en az sekiz saatlik yapay zeka dersi alacak. Küçük yaş grubuna akıllı hoparlör ya da yüz tanıma gibi günlük teknolojiler üzerinden temel kavramlar anlatılacak. Ortaokul seviyesinde makine öğrenmesi, veri işleme ve yapay zeka uygulamaları işlenecek. 

Lise döneminde ise öğrenciler proje tabanlı çalışmalarla kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmeyi deneyecek. Böylece yapay zeka eğitimi, matematik ve okuma-yazma gibi temel derslerin yanına eklenmiş olacak.

Yapay zeka dersleri fen ve teknolojiyle entegre edilecek.

Yetkililer, yapay zeka derslerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerine entegre edilebileceğini ya da bağımsız bir ders olarak okutulabileceğini açıkladı. Okullar bu konuda esnek olacak. 

Bazı kurumlar haftalık kısa dersler koyarken, bazıları bir haftalık yoğunlaştırılmış eğitim yapabilecek. Müfredat aynı zamanda yapay zeka etiğini de kapsayacak, “öğretmen-öğrenci-makine” üçgeninde sorumlu kullanımın önemine vurgu yapılacak.

Çin, teknoloji yarışında hız kesmezken diğer ülkeler de benzer adımlar atıyor.

Öte yandan yalnızca Çin değil, dünyanın farklı yerlerinde de AI eğitimi gündeme gelmeye başladı. Kaliforniya, geçtiğimiz yıl okullarda yapay zeka okuryazarlığının müfredata eklenmesini tartışarak bir yasa geçirdi. 

İtalya ise bazı sınıflarda pilot uygulama başlatarak öğrencilere yapay zeka araçlarını tanıtmaya başladı. Ancak Çin’in yaptığı gibi bu konuyu tüm ülke çapında zorunlu hale getiren başka bir ülke şimdilik yok.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
