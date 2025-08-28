K-Pop Sektörü Bitiyor mu? Yapay Zeka ile Oluşturulan İdol İnternet Alemini Salladı

Higgsfield Records, müzik tarihinde bir ilke imza atarak tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş ilk K-Pop idolünü tanıttı. “Kion” adı verilen bu sanal idol, sadece şarkı söylemiyor; sesi, dans figürleri, sahne stili ve hatta pazarlama süreci bile yapay zeka tarafından tasarlanıyor.

Çıkışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Kion, şimdiden milyon dolarlık gelir elde etti. Bu durum, “gerçek sanatçılara ihtiyaç kalmayacak mı?” tartışmasını alevlendirdi. Çünkü yapay zeka sanatçılar yorulmuyor, hata yapmıyor ve sınırsız üretim kapasitesine sahip. Dolayısıyla K-Pop sektörünün geleceği hakkında soru işaretleri her geçen gün artıyor.

Peki siz nasıl buldunuz? Yorumları bekliyoruz!