K-Pop Sektörü Bitiyor mu? Yapay Zeka ile Oluşturulan İdol İnternet Alemini Salladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici
28.08.2025 - 18:28

Son yıllarda yapay zeka yalnızca teknoloji dünyasında değil, sanat ve müzik sektöründe de adından söz ettiriyor. Özellikle K-Pop endüstrisi bu yeniliğin merkezine yerleşmiş durumda. “Gerçek idollerin yerini artık yapay zeka mı alacak?” sorusu şimdiden çokça tartışılmaya başlandı. Çünkü geçtiğimiz günlerde tarihte bir ilk yaşandı ve tamamen yapay zeka tarafından üretilen bir K-Pop idolü piyasaya çıktı. Bu gelişme, sektördeki dengeleri kökten değiştirecek gibi duruyor...

O klibe buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Tarihin ilk yapay zeka K-Pop idolü: Kion

Tarihin ilk yapay zeka K-Pop idolü: Kion

Higgsfield Records, müzik tarihinde bir ilke imza atarak tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş ilk K-Pop idolünü tanıttı. “Kion” adı verilen bu sanal idol, sadece şarkı söylemiyor; sesi, dans figürleri, sahne stili ve hatta pazarlama süreci bile yapay zeka tarafından tasarlanıyor. 

Çıkışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Kion, şimdiden milyon dolarlık gelir elde etti. Bu durum, “gerçek sanatçılara ihtiyaç kalmayacak mı?” tartışmasını alevlendirdi. Çünkü yapay zeka sanatçılar yorulmuyor, hata yapmıyor ve sınırsız üretim kapasitesine sahip. Dolayısıyla K-Pop sektörünün geleceği hakkında soru işaretleri her geçen gün artıyor.

Peki siz nasıl buldunuz? Yorumları bekliyoruz!

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Aryan

ıyy midem bulanıyor bu kültürden 🤮