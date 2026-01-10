Bir Diş Hekimi Kendi 20'lik Dişini Çektiği Anları Paylaştı: "Hastalar Nasıl Dayanıyor Buna?

Birçok insan için, 20'lik dişler bir kabusa dönüşebiliyor. Geç çıkan bu dişler, genellikle ağızda yeterli alan olmadığı için sorunlara neden oluyor. Hem çıktıkları dönemde verdikleri ağrıyla hem de sonradan sebep oldukları sorunlarla yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürüyorlar. Aynı zamanda bu dişlerden kurtulmak da pek kolay değil.

Bir diş hekimi, kendi dişini ayna karşısında kendi 20'lik dişini çekti. O anlar izlerken bile tansiyonumuz düşürdü.