Bir Diş Hekimi Kendi 20'lik Dişini Çektiği Anları Paylaştı: "Hastalar Nasıl Dayanıyor Buna?

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2009...
Birçok insan için, 20'lik dişler bir kabusa dönüşebiliyor. Geç çıkan bu dişler, genellikle ağızda yeterli alan olmadığı için sorunlara neden oluyor. Hem çıktıkları dönemde verdikleri ağrıyla hem de sonradan sebep oldukları sorunlarla yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürüyorlar. Aynı zamanda bu dişlerden kurtulmak da pek kolay değil.
Bir diş hekimi, kendi dişini ayna karşısında kendi 20'lik dişini çekti. O anlar izlerken bile tansiyonumuz düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hastalar nasıl dayanıyor buna?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın