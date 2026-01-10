onedio
Bir Diş Hekimi Kendi 20'lik Dişini Çektiği Anları Paylaştı: "Hastalar Nasıl Dayanıyor Buna?

Bir Diş Hekimi Kendi 20'lik Dişini Çektiği Anları Paylaştı: "Hastalar Nasıl Dayanıyor Buna?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2026

Birçok insan için, 20'lik dişler bir kabusa dönüşebiliyor. Geç çıkan bu dişler, genellikle ağızda yeterli alan olmadığı için sorunlara neden oluyor. Hem çıktıkları dönemde verdikleri ağrıyla hem de sonradan sebep oldukları sorunlarla yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürüyorlar. Aynı zamanda bu dişlerden kurtulmak da pek kolay değil. 

Bir diş hekimi, kendi dişini ayna karşısında kendi 20'lik dişini çekti. O anlar izlerken bile tansiyonumuz düşürdü.

"Hastalar nasıl dayanıyor buna?"

"Hastalar nasıl dayanıyor buna?"

Hastalarına rahatlıkla yaptığı uygulamayı ayna karşısında yapan diş hekimi, ciddi bir acıyla yüzleşti. 'Hastalar nasıl dayanıyor buna? İnsanlara eziyet ediyoruz resmen.' diyen kadın, tüm hastalarından özür diledi.

