Amerika'da Akciğer Kanseri Üzerine Araştırma Yapan Doktor Evine Asla Sokmayacağı Ürünleri Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
07.01.2026 - 14:46

Kanser, çağımızın en amansız sağlık sorunlarından biri. Üzerine pek çok araştırma yapılsa da henüz net bir tedavi yöntemi geliştirilmiş değil. Fakat yine de gelişen teknoloji ve tıp dünyasındaki ilerlemelerle büyük ölçüde ilerleme kaydedilmiş durumda. Özellikle akciğer kanseri, en çok dikkat edilmesi gereken kanser türlerinden biri. 

Amerika'da akciğer kanseri üzerine araştırma yapan 'safaklab' isimli bilim insanı, evinize asla sokmamanız gereken ürünleri sıraladı. Sıraladığı ürünlerin pek çoğunun yaygın olarak kullanılıyor olması, hem endişe yarattı hem de bilinçlenme sağladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/safaklab/#
Doktorun kesinlikle evinize sokmamanız gerektiğini söylediği ürünleri ve sebeplerini şu şekilde sıraladı;

1. Tütsü (Incense)

  • Risk: Yanma işlemi sonucu ortaya çıkan ince partiküller ve PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar), akciğerler üzerinde ciddi bir yük oluşturur.

  • Bilimsel Veri: Bazı epidemiyolojik çalışmalar, yoğun tütsü dumanına maruz kalmanın akciğer kanseri riskinde artışla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

2. Kokulu Mumlar ve Wax Melt Ürünleri

  • Risk: Bu ürünler sadece ortama koku yaymakla kalmaz; yanma veya ısınma süreciyle birlikte havaya PM(Partikül Madde) ve VOC (Uçucu Organik Bileşikler) salınımı yaparlar. Bu da iç mekan hava kalitesini doğrudan düşürür.

3. Çamaşır Suyu (Bleach)

  • Risk: Sürekli ve yoğun kullanım, hava yolu irritasyonuna (tahrişine) yol açar. Bilimsel çalışmalar, bu tür maruziyetlerin astım ve diğer solunum yolu semptomlarıyla ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

  • Kritik Uyarı: Kapalı alanlarda sprey formunda kullanılması, kimyasalların solunabilirliğini artırdığı için risk düzeyini yükseltir.

4. Çamaşır Kokuları ve Yumuşatıcılar

  • Risk: Bu ürünlerdeki 'kalıcılık' vaadi genellikle karmaşık parfüm karışımları ve fitalat kullanımıyla sağlanır. Bu maddeler hassas kişilerde baş ağrısı ve solunum şikâyetlerine neden olabilir. Ayrıca ev tozuna karışan fitalatlar, uzun vadeli solunum sağlığı için risk teşkil eder.

5. Oda Kokuları (Aerosol ve Otomatik Spreyler)

  • Risk: Havada asılı kalan aerosol zerrecikleri ve yüksek orandaki uçucu organik bileşikler (VOC), ev içindeki hava kalitesini ciddi şekilde bozar ve kronik maruziyete neden olur.

6. Teflon ve Yapışmaz Tavalar

  • Risk: Bu kaplamalarda kullanılan bazı kimyasallar (PFOA vb.) 'kırmızı bülten' düzeyinde kanserojen riskler barındırabilir.

  • Güvenli Yaklaşım: Yüksek ısılı işlemler için döküm demir veya paslanmaz çelik gibi daha güvenli ve dayanıklı materyaller tercih edilmelidir.

yoksunn

sigara yaktım sinirden