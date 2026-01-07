onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Geçiren Adam Yeni Göz Rengi Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Geçiren Adam Yeni Göz Rengi Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.01.2026 - 12:10

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde estetik sektörü akılalmaz bir noktaya geldi bildiğiniz üzere. Daha önce aklımıza bile gelmeyecek bölgeler için bile estetik işlemler mevcut. Gelişen teknoloji ve tıp dünyasındaki yenilikler de buna imkan veriyor. Son dönemin popüler işlemlerinden biri de göz rengi değiştme operasyonları. Göz gibi hassas bir noktaya işlem yaptırmaya pek çok kişi cesaret edemese de, işlem giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. 

Bir adam göz rengi değiştme operasyonu geçirdi. Masmavi gözlere kavuşan adam mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Göz rengi değiştirme operasyonu nasıl yapılır?

Göz rengi değiştirme operasyonu nasıl yapılır?

Bu operasyona Keratopigmentasyon yan, tıbbi dövme deniyor. Özellikle son yıllarda estetik amaçlı kullanımı artsa da, aslında gözdeki beyaz lekeleri veya deformasyonları kapatmak için kullanılan eski bir yöntem. İlk aşamada, genellikle 'Femtosaniye Lazer' ile korneanın içinde dairesel, çok ince bir tünel veya kanal oluşturuluyor. Oluşturulan bu mikro kanalların içerisine, kişinin seçtiği renkteki özel biyosonumlu pigmentler enjekte ediliyor. Pigmentler kornea tabakasının arasına yayılarak mevcut göz renginin üzerini bir maske gibi kapatıyor. 

Peki bir zararı var mı?

  • Enfeksiyon Riski: Kornea tabakasına dışarıdan bir madde enjekte edilmesi enfeksiyon riskini artırabilir.

  • Görüş Alanı Daralması: Pigmentlerin zamanla yayılması veya yanlış uygulanması gece görüşünü etkileyebilir.

  • İleri Dönem Sorunları: Göz tansiyonu (glokom), kornea delinmesi veya kronik iltihaplanma gibi yan etkiler görülebilir.

  • Geri Dönüş Zorluğu: İşlem 'geri dönüştürülebilir' olarak pazarlansa da, boyayı korneadan tamamen temizlemek oldukça zordur ve gözde kalıcı hasar bırakabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın