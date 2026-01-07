Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Geçiren Adam Yeni Göz Rengi Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Bu operasyona Keratopigmentasyon yan, tıbbi dövme deniyor. Özellikle son yıllarda estetik amaçlı kullanımı artsa da, aslında gözdeki beyaz lekeleri veya deformasyonları kapatmak için kullanılan eski bir yöntem. İlk aşamada, genellikle 'Femtosaniye Lazer' ile korneanın içinde dairesel, çok ince bir tünel veya kanal oluşturuluyor. Oluşturulan bu mikro kanalların içerisine, kişinin seçtiği renkteki özel biyosonumlu pigmentler enjekte ediliyor. Pigmentler kornea tabakasının arasına yayılarak mevcut göz renginin üzerini bir maske gibi kapatıyor.

Peki bir zararı var mı?